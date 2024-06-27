«У нас много людей погибают». Зеленский заговорил о завершении конфликта с Россией

Завершить конфликт
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не хочет затягивать конфликт. Как подчеркнул украинский лидер, Киев хочет подготовить план урегулирования конфликта к следующему «саммиту мира», поскольку у Украины есть ограничения по времени из-за потерь на поле боя.
«Мы не имеем много времени, потому что у нас много людей погибают. Поэтому мы не хотим, чтобы эта война продолжалась годами. Поэтому мы хотим приготовить этот мирный план ко второму саммиту», — сказал президент Украины по прибытии на саммит Европейского союза (проходит с 27 по 28 июля) в Брюсселе.
В то же время Зеленский подчеркнул, что у Киева не было каких-либо контактов с Москвой после конференции в Швейцарии.
17 июня руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо говорил, что следующий саммит может состояться до выборов президента США, которые запланированы на 5 ноября 2024 года.
Перый саммит на курорте Бюргеншток прошел с 15 по 16 июня. Инициатором встречи стал Зеленский, он представил на мероприятии свою «формулу мира». На конференцию приехала 91 делегация, Россию на встречу не приглашали. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда подчеркнул, что проводить в Швейцарии конференцию по вопросам мирного урегулирования на Украине бессмысленно без участия России.
События на саммите
27 июня на встрече в Брюсселе Зеленский подписал соглашение с ЕС о гарантиях безопасности для Киева. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, договоренность с ЕС предусматривает военную, финансовую и дипломатическую помощь Киеву.
Также на саммите Украина заключила двусторонние соглашения по безопасности с Литвой и Эстонией. Подробности об условиях соглашений не приводятся.
Президент Украины заявил, что рассчитывает на сохранение поддержки со стороны Франции после досрочных выборов в парламент, поскольку за такое развитие событий выступает простое население.
В своей речи Зеленский поблагодарил европейских лидеров за открытие переговоров о членстве Киева в Евросоюзе. Также на саммите Зеленский заявил о желании в будущем видеть в политическом объединении Белоруссию.
Что Зеленский говорил о потерях ВСУ
Последний раз украинский президент отчитывался о потерях Вооруженных сил Украины в феврале 2024 года. К тому времени с 24 февраля 2022-го, по его словам, ВСУ лишились 31 тыс. солдат погибшими.
Занимавший на тот момент пост министра обороны России Сергей Шойгу сообщил в апреле 2024 года, что потери ВСУ составили свыше 444 тыс. человек с начала СВО.
Президент России Владимир Путин в начале июня заявил, что только за месяц ВСУ теряют примерно 50 тыс. человек. «По нашим подсчетам, в месяц украинская армия теряет примерно 50 тысяч человек. Это санитарные и безвозвратные потери, и то, и другое. Хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно», — сообщил Путин.
Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя слова президента Украины о нежелании затягивать военные действия из-за больших потерь в рядах ВСУ обратил внимание, что Зеленский выступает за окончание конфликта, однако не собирается заключать мир с Россией.
«Зеленский наконец признает, какие разрушительные потери Украина понесла и продолжает нести при его диктатуре. И все же он по-прежнему отвергает мир с Россией?» — задался вопросом журналист.