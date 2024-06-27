«У нас много людей погибают». Зеленский заговорил о завершении конфликта с Россией Зеленский: Украина не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь ВСУ

Зеленский заявил о желании скорейшего завершения конфликта с Россией из-за большого количества потерь ВСУ. По его словам, Киев намерен подготовить план урегулирования конфликта к следующему «саммиту мира», который, предположительно, может пройти в ноябре. Последний раз — в феврале этого года — президент Украины говорил, что ВСУ потеряли погибшими 31 тыс. военных с 24 февраля 2022 года. Министр обороны России Шойгу заявлял в апреле, что на самом деле со стороны Украины погибли почти 450 тыс. солдат с начала СВО. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Завершить конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не хочет затягивать конфликт. Как подчеркнул украинский лидер, Киев хочет подготовить план урегулирования конфликта к следующему «саммиту мира», поскольку у Украины есть ограничения по времени из-за потерь на поле боя.

«Мы не имеем много времени, потому что у нас много людей погибают. Поэтому мы не хотим, чтобы эта война продолжалась годами. Поэтому мы хотим приготовить этот мирный план ко второму саммиту», — сказал президент Украины по прибытии на саммит Европейского союза (проходит с 27 по 28 июля) в Брюсселе.

В то же время Зеленский подчеркнул, что у Киева не было каких-либо контактов с Москвой после конференции в Швейцарии.

17 июня руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо говорил, что следующий саммит может состояться до выборов президента США, которые запланированы на 5 ноября 2024 года.

Перый саммит на курорте Бюргеншток прошел с 15 по 16 июня. Инициатором встречи стал Зеленский, он представил на мероприятии свою «формулу мира». На конференцию приехала 91 делегация, Россию на встречу не приглашали. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда подчеркнул, что проводить в Швейцарии конференцию по вопросам мирного урегулирования на Украине бессмысленно без участия России.

События на саммите

27 июня на встрече в Брюсселе Зеленский подписал соглашение с ЕС о гарантиях безопасности для Киева. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, договоренность с ЕС предусматривает военную, финансовую и дипломатическую помощь Киеву.

Также на саммите Украина заключила двусторонние соглашения по безопасности с Литвой и Эстонией. Подробности об условиях соглашений не приводятся.

Президент Украины заявил, что рассчитывает на сохранение поддержки со стороны Франции после досрочных выборов в парламент, поскольку за такое развитие событий выступает простое население.

В своей речи Зеленский поблагодарил европейских лидеров за открытие переговоров о членстве Киева в Евросоюзе. Также на саммите Зеленский заявил о желании в будущем видеть в политическом объединении Белоруссию.

Что Зеленский говорил о потерях ВСУ

Последний раз украинский президент отчитывался о потерях Вооруженных сил Украины в феврале 2024 года. К тому времени с 24 февраля 2022-го, по его словам, ВСУ лишились 31 тыс. солдат погибшими.

Занимавший на тот момент пост министра обороны России Сергей Шойгу сообщил в апреле 2024 года, что потери ВСУ составили свыше 444 тыс. человек с начала СВО.

Президент России Владимир Путин в начале июня заявил, что только за месяц ВСУ теряют примерно 50 тыс. человек. «По нашим подсчетам, в месяц украинская армия теряет примерно 50 тысяч человек. Это санитарные и безвозвратные потери, и то, и другое. Хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно», — сообщил Путин.

Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя слова президента Украины о нежелании затягивать военные действия из-за больших потерь в рядах ВСУ обратил внимание, что Зеленский выступает за окончание конфликта, однако не собирается заключать мир с Россией.

«Зеленский наконец признает, какие разрушительные потери Украина понесла и продолжает нести при его диктатуре. И все же он по-прежнему отвергает мир с Россией?» — задался вопросом журналист.