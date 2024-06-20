Не просто домашние животные: почему Ким Чен Ын подарил Путину редких охотничьих собак Песков: Путин еще не дал клички собакам, которых получил от Ким Чен Ына

Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину двух охотничьих собак редкой породы пхунсан. Они малоизвестны и почти не распространены за пределами КНДР. В Кремле сообщили, что щенки президенту понравились, но имена он им пока не дал. Эксперты рассказали, что значит такой подарок и почему речь идет не просто о домашних животных.

Собаки и бюсты от Ким Чен Ына

Ким Чен Ын во время визита Владимира Путина в страну подарил российскому лидеру двух охотничьих собак породы пхунсан, сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

Это редкая порода, которая почти не распространена и малоизвестна за пределами страны, рассказал глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, такие животные требуют серьезного воспитания и физических нагрузок.

«Пхунсан — порода аборигенных охотничьих собак из Кореи... Международной кинологической федерацией порода не признана», — отметил Голубев.

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По данным ТАСС, речь идет не просто о домашнем животном, а о попутчике и спутнике жизни. В настоящее время эта собака стала одним из государственных символом КНДР.

Как объяснил бывший руководитель протокола Кремля Владимир Шевченко, животные в качестве подарка на уровне лидеров стран — это признак дружественного шага.

«Это не первый случай, и не только с Путиным. Помните, вначале все знали, что он очень любит собак, он где-то даже появлялся с собакой на переговорах. Там нет ничего такого подковыристого», — отметил Шевченко.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, политику понравились щенки, глава государства еще не успел дать им клички, но с местом их проживания уже определился — собаки будут жить в Москве.

Были и другие подарки от северокорейского лидера, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он не уточнил, что именно подарили президенту, но сказал, что это «тоже хорошие подарки», связанные с изображением российского лидера:

«Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты».

Собаки Путина

Известно, что президент России любит собак. В 2000-х его часто сопровождал лабрадор Конни. Собаку подарил президенту на тот момент глава МЧС Сергей Шойгу. Конни была участницей многих встреч президента в загородных резиденциях в Сочи и Ново-Огарево, могла свободно передвигаться по дому, любила заглянуть и в комнату к журналистам, которые угощали ее сушками и сухарями. На интернет-конференции в 2006 году Путин даже попросил всех, кто у него бывает, не кормить собаку.

Как рассказал Песков в марте 2021 года, Конни давно нет, но домашние животные у Путина имеются. По словам представителя Кремля, кошек он у Путина не видел, только собак.

«Они сейчас гораздо менее публичные, поэтому мне бы не хотелось про них рассказывать... Но, конечно, домашние животные остаются в жизни президента», — рассказал Песков.

В разные годы Путину неоднократно дарили собак:

в 2017-м президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов по случаю дня рождения Путина подарил ему щенка породы алабай по кличке Верный;

губернатор японской префектуры Акита в 2012 году в благодарность за помощь в ликвидации последствий сильного землетрясения вручил президенту щенка охотничьей породы акита-ину, которого назвали Юмэ (Мечта в переводе на русский). В декабре 2016 года Путин взял животное с собой в Кремль на интервью с японскими журналистами;

в 2019-м президент Сербии Александар Вучич подарил российскому коллеге четырехмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.

Символический подарок

Помощник российского лидера Юрий Ушаков накануне сообщил, что Путин подарил главе КНДР вторую машину Aurus, адмиральский кортик и «очень красивый» чайный сервиз.

Ким Чен Ын, как написало ЦТАК, высоко оценил характеристики подаренного автомобиля и назвал его замечательным. Как уточнил ТАСС, номерной знак на этом Aurus имеет символическое значение:

«Цифры «7 27 1953» соответствуют дате 27 июля 1953 года, когда официально было заключено Корейское соглашение о перемирии, ознаменовавшее окончание Корейской войны».

После вручения подарка, как сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале, Путин сел за руль подарка и прокатил Ким Чен Ына.