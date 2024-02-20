«Русский Rolls-Royce». В Южной Корее огорчились, увидев, что Путин подарил Киму Лидер КНДР Ким Чен Ын стал первым, кто получил в подарок Aurus от Путина

Президент России передал в подарок лидеру КНДР машину представительского класса Aurus. В Кремле объяснили, что когда Ким Чен Ын приезжал в Россию, то эта машина ему очень понравилась. Сестра лидера — Ким Ё Чжон — назвала автомобиль «лучшим подарком», а в Южной Корее объявили передачу Aurus нарушением санкций и пообещали пожаловаться в ООН. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Владимир Путин подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну автомобиль представительского класса марки Aurus, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да. Это Aurus», — сказал он.

Путин решил подарить эту машину Ким Чен Ыну потому, что тот видел ее в России, и она ему понравилась, пояснил Песков. Лидер Северной Кореи был в России с официальным визитом осенью 2023 года. В рамках поездки он побывал с Путином на космодроме «Восточный».

«Когда лидер КНДР был на «Восточном», он осмотрел эту машину. Как и многим, ему эта машина понравилась. Поэтому было принято такое решение. Это наш сосед, наш близкий сосед, будем развивать отношения», — отметил Песков.

На «Восточный» Ким Чен Ын приехал на своей машине, но там делегация сделала «совершенно внеплановую остановку», и Путин показал гостю российские автомобили Aurus, передавал кремлевский журналист Павел Зарубин. Северокорейский лидер вместе с Путиным посидели внутри нескольких машин и осмотрели их снаружи.

О путинском подарке ранее сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. По его информации, российский президент передал автомобиль 18 февраля через сестру Ким Чен Ына, которая работает замглавой отдела ЦК Трудовой партии Кореи, Ким Ё Чжон, и секретаря ЦК Пак Чон Чхона.

Сестра лидера заявила, что машина — это лучший подарок, который доказывает «особые дружеские отношения» между лидерами двух стран. Она «почтительно передала» Путину благодарность от брата.

Марка машины в сообщении не уточнялась, агентство указало только, что она российского производства.

Южная Корея восприняла жест Путина как нарушение санкций против КНДР. Резолюция Совета Безопасности ООН запрещает прямую или косвенную поставку, продажу или передачу предметов роскоши в Северную Корею.

«Мы осуждаем безразличное отношение Северной Кореи, публично заявившей о нарушении ею санкций Совбеза. Россия должна осознать свою ответственность как постоянного члена Совбеза и прекратить действия, подрывающие международные нормы», — заявил представитель министерства объединения республики Корея.

Он уточнил, что власти Южной Кореи будут сотрудничать с ООН, чтобы «реагировать на все действия», нарушающие санкции против КНДР и России.

Чем знаменит Aurus — новая машина российской власти

Бренд создали в рамках программы по пересадке российских чиновников с традиционных иномарок на отечественные машины. По информации СМИ, стоимость проекта составила 12,4 млрд руб.

Название образовано от слова aura — «символа духа, тонких материй и проявления внутренней силы», латинского aurum — «золото» и сокращения от Russia — rus, «международный знак России, эпическое имя народа Русь», как сказано на сайте бренда.

«Мир меняется, и сегодня подлинной роскошью становится свобода. Свобода выбирать свой путь, принимать решения, будучи независимым от суждений, крутить колесо истории с той же легкостью, с которой вы вращаете руль автомобиля», — говорится в презентации.

Официально Aurus презентовали в 2018 году. Путин тогда выиграл последние выборы и приехал на инаугурацию на автомобиле Aurus Senat Limousine. При этом за рубежом он продолжал пользоваться иномарками, так как вначале отечественных лимузинов не хватало. Позже их сделали больше, и на Aurus стали ездить, к примеру, Дмитрий Медведев или патриарх Кирилл.

В настоящее время в рамках Aurus есть три линейки, они названы в честь кремлевских башен: «Сенат» — лимузины; «Арсенал» — микроавтобусы; «Комендант» — внедорожник. Какую именно модель презентовали северокорейскому лидеру пока не известно, но самый дорогой «Сенат» 2024 года выпуска сейчас стоит около 42 млн руб.

Российские СМИ называли Aurus «русским Rolls-Royce». Сама британская компания отреагировала на сравнение сдержанно.

«Я слышал, что нас сравнивают, но тем, кто хочет увидеть настоящий Rolls-Royce, я советую обращаться к нам напрямую. А то, что эти автомобили будут дешевле, не так важно — для наших клиентов важна не цена, а индивидуальность»,

— отметил региональный директор Rolls-Royce Джулиан Дженкинс.

Несколько зарубежных компаний посчитали, что российская линейка подозрительно похожа на их машины. Итальянская Lamborghini, японская Toyota и французская Michelin (у которой есть суббренд Taurus) направляли протест в Европейское бюро по интеллектуальной собственности, но затем отозвали его.

Права на Aurus — у одноименной российской компании. Что касается долей в ней, то 63,5% принадлежат НАМИ (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт), 36% — фонду Tawazun из ОАЭ и 0,5% у «Соллерса» (российская автокомпания).

Основное производство расположено на заводе «Соллерса» в особой экономической зоне «Алабуга», в Татарстане. Специальные версии машин собирают на мощностях НАМИ в Москве.