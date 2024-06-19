Военный парад, цветы и портреты Путина: как Пхеньян встретил президента России
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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, 19 июня 2024 года
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, 19 июня 2024 года
Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, 19 июня 2024 года
Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне, 19 июня 2024 года
Кортеж президента РФ Владимира Путина в Пхеньяне, 19 июня 2024 года
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, 19 июня 2024 года
Российский флаг на здании и баннер с портретом президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне, 18 июня 2024 года
Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне, 19 июня 2024 года
Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне, 19 июня 2024 года
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, 19 июня 2024 года
Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, 19 июня 2024 года
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, 19 июня 2024 года
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, 19 июня 2024 года
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, 19 июня 2024 года
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, 19 июня 2024 года
Флаги КНДР и России на здании в Пхеньяне, 18 июня 2024 года
Участники предстоящей церемонии встречи президента РФ Владимира Путина в Пхеньяне, 18 июня 2024 года
Баннер с портретом президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне, 18 июня 2024 года
Девушка-регулировщица движения на улице в Пхеньяне. На втором плане: баннер с приветствием в адрес президента РФ Владимира Путина, 18 июня 2024 года
Пхеньян перед визитом президента РФ Владимира Путина, июнь 2024 года
Баннер с портретом президента РФ Владимира Путина и российские флаги на улице в Пхеньяне, 18 июня 2024 года
Самолет специального летного отряда «Россия» в аэропорту в Пхеньяне, 18 июня 2024 года
Российские флаги и портрет президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне, 18 июня 2024 года
Жители Пхеньяна, 18 июня 2024 года
Пхеньян перед визитом президента РФ Владимира Путина, июнь 2024 года
Баннер с приветствием в адрес президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне, 18 июня 2024 года
Пхеньян перед визитом президента РФ Владимира Путина, июнь 2024 года
Аэропорт Пхеньяна перед визитом президента России Владимира Путина, 18 июня 2024 года
Жители Пхеньяна, 18 июня 2024 года
Баннер с портретом президента РФ Владимира Путина и российские флаги на улице в Пхеньяне, 18 июня 2024 года
Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне, 19 июня 2024 года
Баннеры с портретом президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне, 18 июня 2024 года
Участница церемонии встречи президента РФ Владимира Путина в Пхеньяне, 18 июня 2024 года
Баннер с портретом президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне, 18 июня 2024 года
Пхеньян перед визитом президента РФ Владимира Путина, июнь 2024 года
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (слева) на церемонии встречи в аэропорту Пхеньяна, 18 июня 2024 года
Кортеж президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына в Пхеньяне, 18 июня 2024 года
Президент РФ Владимир Путин в аэропорту Пхеньяна, 18 июня 2024 года
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время совместного фотографирования в Пхеньяне, 19 июня 2024 года
Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын на церемонии встречи президента РФ Владимира Путина в аэропорту Пхеньяна, 18 июня 2024 года
18 июня начался двухдневный визит Владимира Путина в Северную Корею — первый за 24 года.
Перед приездом российского лидера улицы Пхеньяна украсили флагами РФ, баннерами и плакатами с портретами политика и главы КНДР, транспарантами со словами приветствия на русском и корейском языках. На них можно увидеть лозунги: «Добро пожаловать, Путин!», «Да здравствует нерушимая корейско-российская дружба и сплоченность!», «Да будет вечной корейско-российская дружба!».
Перед переговорами глав государств на площади Ким Ир Сена состоялась торжественная церемония с исполнением гимнов двух стран. Путину представили официальных лиц КНДР, а Ким Чен Ыну — российскую делегацию, затем начался военный парад. После его завершения Ким Чен Ын и Владимир Путин в автомобиле проехали по улицам Пхеньяна, где их встречали местные жители с цветами, флагами и шарами.
В ходе визита между политиками прошли переговоры как в формате «один на один», так и в расширенном составе с участием делегаций стран.