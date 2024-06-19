Военный парад, цветы и портреты Путина: как Пхеньян встретил президента России

18 июня начался двухдневный визит Владимира Путина в Северную Корею — первый за 24 года.

Перед приездом российского лидера улицы Пхеньяна украсили флагами РФ, баннерами и плакатами с портретами политика и главы КНДР, транспарантами со словами приветствия на русском и корейском языках. На них можно увидеть лозунги: «Добро пожаловать, Путин!», «Да здравствует нерушимая корейско-российская дружба и сплоченность!», «Да будет вечной корейско-российская дружба!».

Перед переговорами глав государств на площади Ким Ир Сена состоялась торжественная церемония с исполнением гимнов двух стран. Путину представили официальных лиц КНДР, а Ким Чен Ыну — российскую делегацию, затем начался военный парад. После его завершения Ким Чен Ын и Владимир Путин в автомобиле проехали по улицам Пхеньяна, где их встречали местные жители с цветами, флагами и шарами.

В ходе визита между политиками прошли переговоры как в формате «один на один», так и в расширенном составе с участием делегаций стран.