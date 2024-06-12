«Семейное фото почти на 80 человек»: в ЕС раскрыли, сколько стран не приедут на «саммит мира» Посол Гармонин заявил, что Украина не сможет разговаривать с РФ ультиматумами

Число участников «мирного саммита» в Швейцарии тает, хотя до встречи осталось несколько дней. По последней информации, приедут делегации 73 стран и организаций. Всего же Киев приглашал более 160 и надеялся на представителей высокого уровня, то есть первых лиц государств. Из ключевых игроков на мероприятии уже точно не будет Китая, а США ограничатся вице-президентом, пока Байден собирает деньги на выборы.

На конференцию по Украине в Швейцарии поедет не 93 участника, как ожидалось ранее, а 73. Об этом пишет украинская служба радиостанции «Радио Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций) со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.

Речь как о приглашенных странах, так и об организациях. Дипломаты не уточнили, какие государства точно приедут, но выразили надежду, что их число еще может увеличится.

«Еще есть немного времени.... Моя цель — семейное фото почти на 80 человек», — говорят собеседники радиостанции.

Офис украинского президента накануне, 11 июня, отказался называть текущую цифру участников. Всего Киев приглашал на конференцию, которая пройдет 15-16 июня, более 160 стран (России среди них нет). Еще в начале июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что свое участие подтвердили 106 из них. «И это на высоком уровне, на уровне лидеров», — подчеркивал он.

На Украине обвиняют Москву в попытках сорвать конференцию. Зеленский утверждал, что «Россия сегодня ездит по многим странам» и угрожает им за участие «блокадой пищевой продукции, агропродуции или химпродукции», повышением цен на энергетические ресурсы или «просто давит».

«Сегодня есть не очень хорошая информация, скажу вам откровенно, что некоторые страны начали помогать ей в этом, в дипломатическом срыве... К сожалению, Россия, пользуясь китайскими дипломатами, делает все, чтобы сорвать», — добавлял Зеленский 2 июня.

Украинский лидер призывал все страны «разобраться» со своей позицией и не балансировать между Россией и Украиной. Неопределившиеся с участием в швейцарской конференции для Киева хуже врагов, говорил он.

Пекин позже опровергал обвинение в давлении на другие государства. Власти Китая указывали, что политика силы не в стиле их дипломатии.

Как к конференции относятся Россия, Китай и США

Главным вопросом еще до начала мероприятия стало присутствие Китая и США. Первый к июню окончательно отказался от участия. МИД страны пояснил, что не созданы ключевые факторы. А именно, Россия и Украина должны участвовать равноправно и обе признавать конференцию, также нужно рассматривать все мирные инициативы, а не только формулу Зеленского.

«Существует явное расхождение между повесткой конференции, требованиями Китая и общими ожиданиями международного сообщества, Китаю трудно принять участие в этой встрече», — указала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

По мнению Зеленского, Китай до конца не понимает происходящего и последствия конфликта для Украины. В доказательство своих слов он перечислял беды, которые военные действия принесли стране, и подчеркивал, что только Киеву решать, как все завершить.

«Никто не имеет права рассказывать нам, как должна закончиться эта война», — возмущался украинский президент.

Тем не менее, Украина все еще надеется уговорить Пекин, отмечал замминистра иностранных дел Украины Евгений Перебейнос 11 июня. Участие Китая он назвал очень важным для украинской стороны.

Что касается США, Зеленский говорил о подтверждении со стороны Белого дома участия на высоком уровне, однако президента Джо Байдена в Швейцарии не увидят. Вместо этого он будет в Калифорнии с участием американских звезд проводить акции по сбору средств на свою предвыборную кампанию. США на конференции представят вице-президент Камала Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Президент Байден нужен саммиту мира и нужен другим лидерам, которые смотрят на реакцию США. Его отсутствию Путин будет аплодировать, причем стоя», — критиковал такое решение Зеленский.

Россия же относится к предстоящей конференции крайне скептически. Глава МИД Сергей Лавров назвал ее «междусобойчиком», где обсудят «никчемную и тупиковую» формулу Зеленского. Посол России в швейцарском Берне Сергей Гармонин отмечал, что страны глобального Юга не торопятся присоединиться к встрече, что доказывает их независимость от Запада и союзников. Дипломат добавлял, что с помощью конференции России пытаются навязать ультиматум по Украине.

«С нашей страной разговаривать языком ультиматумов не получится. Исход такого «мирного саммита» очевиден — в отсутствие России он станет очередным коллективным фотографированием без конкретных результатов», — подытожил Гармонин.

Что будут решать на конференции

Цель «саммита мира» — собрать большую международную поддержку вокруг Киева, усилить давление на Москву. В то же время Зеленский уточнял, что хочет «не просто поздороваться» со сторонниками, но и как-то продвинуться к завершению конфликта. Для этого на повестке — три пункта из его «формулы мира»: обеспечение продовольственной и ядерной безопасности, обмен пленными по формуле все на всех и возвращение украинских детей, вывезенных в Россию. Президент Украины считает, что поиск решения перечисленных кризисов может всех объединить.

«Многие страны, которые балансируют между Украиной и Россией, они говорят — ну, есть сложные вещи, которые без русских не решаются, и т.д. Вот мы отодвинули в сторону то, что может разъединять страны», — уточнял президент.

На конференции перечисленные вопросы только обсудят и выберут ответственные за них страны. Уже после на других площадках выработают пошаговый план решения, который передадут России.

«Когда они [в Москве] увидят, что, например, 60-80-100 стран считают, что это справедливый план, тогда мы увидим, хочет ли Россия закончить войну», — резюмировал Зеленский.