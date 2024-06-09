Военная операция на Украине, день 837-й

Аварийно-спасательные работы на месте обстрела жилого дома в Луганске завершены, из-под завалов спасены семь человек, сообщило МЧС России.
Запад хочет нанести России военное поражение в конфликте на Украине, чтобы добраться до ее богатств, как они это пытались сделать в 1990-е годы. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Hír TV.
Пять населенных пунктов остались без света в результате атаки ВСУ с применением трех БПЛА, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.