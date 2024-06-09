Военная операция на Украине, день 837-й Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 837-й день

Средства ПВО сбили украинский дрон в Брянской области, сообщили в Минобороны России. Пять населенных пунктов остались без света в результате атаки ВСУ с применением трех БПЛА, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Запад хочет нанести России военное поражение в конфликте на Украине, чтобы добраться до ее богатств, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Газета.Ru» ведет хронику событий.