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Политика

Военная операция на Украине, день 837-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 837-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Средства ПВО сбили украинский дрон в Брянской области, сообщили в Минобороны России. Пять населенных пунктов остались без света в результате атаки ВСУ с применением трех БПЛА, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Запад хочет нанести России военное поражение в конфликте на Украине, чтобы добраться до ее богатств, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:25

Аварийно-спасательные работы на месте обстрела жилого дома в Луганске завершены, из-под завалов спасены семь человек, сообщило МЧС России.

08:12

Запад хочет нанести России военное поражение в конфликте на Украине, чтобы добраться до ее богатств, как они это пытались сделать в 1990-е годы. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Hír TV.

08:05

Пять населенных пунктов остались без света в результате атаки ВСУ с применением трех БПЛА, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

08:03

Средства ПВО сбили украинский дрон в Брянской области, сообщили в Минобороны России.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 837-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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