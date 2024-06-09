«Французские коллеги завибрировали»: Лавров рассказал о реакции Запада на сигнал Путина Лавров заявил, что на Западе поймут сигнал Путина о поставках оружия

Сергей Лавров выразил уверенность в том, что на Западе услышали и поняли сигнал Владимира Путина о возможных поставках российского оружия в другие страны мира. Министр также обвинил во лжи Париж после отрицания присутствия французских инструкторов на Украине. Что говорили по этому поводу французские власти и почему в России не верят их словам — в нашем материале.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сигнал Владимира Путина о возможных поставках российского оружия в другие страны мира на Западе услышали и поняли.

«Я не сомневаюсь, что услышали, я не сомневаюсь, что поймут, там еще остались люди, которые умеют анализировать, а не просто занимаются эскалацией ради того, чтобы понравиться своему радикальному электорату каждый день перед очередной предвыборной кампанией», — сказал дипломат в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Российский президент на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что Москва пока не поставляет высокоточное оружие испытывающим давление Запада странам, но оставляет за собой право это делать.

В чем соврал Париж

Кроме того, в беседе с Зарубиным Лавров сказал, что Париж обманывает, когда говорит, что на Украине нет присланных Парижем военных инструкторов:

«Посмотрите, как завибрировали наши французские коллеги, премьер-министр Франции [Габриэль Атталь] вдруг стал говорить, что у нас (у Франции. — «Газета.Ru») там нет инструкторов. Это неправда, и они это знают».

Министр предположил, что таким образом Запад постепенно приучает общественность к мысли о возможности отправки солдат на Украину.

«Вот так «тихой сапой» шаг за шагом приучать всех к мысли, что вроде ничего нет, но еще один шажок будет сделан завтра, еще один — послезавтра», — сказал дипломат. При этом он заверил, что Москва раскрыла этот замысел и знает, как ему противодействовать.

Позиция Макрона

31 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Эммануэль Макрон намерен создать коалицию для отправки военного персонала на Украину с целью обучения военных этой страны. По информации источников, такая помощь могла бы быть сосредоточена на обучении разминированию и техническому обслуживанию оборудования.

6 июня французский лидер анонсировал передачу истребителей Mirage 2000-5 Украине, заявил о возможности применения французского вооружения для ответных действий Украины по территории РФ и поприветствовал установление мира на Украине, но не ценой отступления ВСУ.

По его словам, при проигрыше Киева в международных отношениях окончательно возродится право сильного, поэтому он считает необходимым продолжить программы подготовки украинских пилотов и солдат. Летом на территории республики начнется обучение нескольких тысяч украинских солдат, из которых планируется сформировать отдельную бригаду.

«Мы предлагаем подготовить 4,5 тыс. украинских солдат, оснастить их, обучить и предоставить им боеприпасы и оружие, необходимые для защиты их собственной земли. И эта бригада, если можно назвать ее французской, несомненно, является очень важным фактором», — заявил Макрон.

Отрицание военного присутствия

Президент Франции допустил, что страна также может направить военных инструкторов в Западную Украину. Запрос поступил от Киева, и Макрон не видит тут «фактора эскалации». При этом окончательное решение об условиях отправки инструкторов для обучения украинских войск непосредственно на Украине будет принято союзниками «коллективно».

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь 6 июня тоже отмечал, что отправка военных инструкторов на территорию Украины не является табу для Парижа, поскольку с начала конфликта страна помогает обучать солдат ВСУ:

«Этот вопрос не является табу. Постоянно ведутся дискуссии о том, как наилучшим образом поддержать Украину перед лицом России, которая не ставит перед собой никаких ограничений»

Как подчеркнул Атталь, с начала конфликта Франция помогала обучать солдат ВСУ, однако они никогда не находились на территории Украины.

Ответ России

Как писал 3 июня обозреватель газеты The Washington Post, президент России может ответить военным ударом на решение французского лидера направить военных инструкторов на Украину.

Лавров на следующий день заявил, что любые французские военнослужащие на Украине, будь то инструкторы или наемники, представляют законную цель для российской армии. По его словам, у России есть основания полагать, что французские военные уже работают на Украине:

«Кем бы они ни значились — военнослужащими Вооруженных сил Франции, или <…> просто наемниками, — они представляют законную цель для наших вооруженных сил».