Помощь ВСУ и недопустимые заявления: МИД России направил Армении ноту протеста после визита в Бучу Захарова: МИД РФ направил ноту протеста в Армению после визита в Бучу

В МИД РФ сообщили о ноте протеста в адрес Армении из-за посещения Бучи делегацией из Еревана. Москве не понравился факт передачи помощи ВСУ и недопустимые высказывания представителей страны о борьбе Украины с «российской агрессией». До этого дипломат Мария Захарова призвала Армению поделиться списком якобы погибших в городе людей. При этом в парламенте республики отрицают факт визита, хотя один из ее участников ответил представителю МИД РФ в соцсетях.

МИД России направил ноту протеста армянскому внешнеполитическому ведомству из-за передачи помощи на нужды ВСУ и недопустимых заявлений в ходе посещения Бучи делегацией Еревана.

Отмечается, что представители Армении в составе делегации посетили Бучу в Киевской области Украины на прошлой неделе. В город прибыли глава административного района Еревана Тигран Тер-Маргарян и посол страны в Киеве Владимир Карапетян. Они заявили о солидарности Армении с Украиной в борьбе «с российской агрессией».

«От такого деятеля, как Тигран Тер-Маргарян — соратника председателя прозападной партии «Республика» Арама Саркисяна, мы иного и не ждали. Прискорбно, что с этим солидаризируются армянские власти», — заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

Вопрос о списке погибших

7 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) дипломат уже высказывалась о визите армянской делегации в Бучу и призвала предоставить Москве список людей, которые, как утверждает Киев, погибли в городе в 2022 году.

«Мы два года не можем добиться того, чтобы нам хоть кто-нибудь, включая ООН, предоставил данные со списком людей, которые якобы там погибли», — сказала Захарова.

Она добавила, что РФ наблюдала, как в Бучу приезжали «бесконечные делегации» Евросоюза, США и Канады, с которыми Москва «не общается никаким образом» и не ждет от них «чего-либо хорошего или конструктивного». Поэтому она выразила надежду на сотрудничество по этому вопросу с Ереваном.

8 июня в интервью «Аргументам и фактам» Захарова заявила, что «это дело Армении и армянского народа, куда ездят их депутаты». Дипломат добавила, что в ООН на запрос Москвы ответили, что «списков нет и не будет». По словам дипломата, в Буче «была провокация, а жертв не было».

Ереван не согласился с претензиями

Администрация ереванского района Нор-Норк 2 июня написала в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что Карапетян и Тер-Маргарян ездили в Бучу с официальным визитом, в ходе которого обсудили с местными властями вопросы сотрудничества, а также передали гуманитарную помощь, в том числе лекарственные препараты.

«Мы гордимся мужеством украинского народа, который отстаивает свою свободу и независимость на поле боя. Город Ереван и район Нор-Норк всегда будут поддерживать Бучу и другие общины, пострадавшие от [военной операции России]», — заявил Тер-Маргарян.

7 июня председатель парламента Армении Ален Симонян назвал ложной информацию о посещении армянской делегацией Бучи: «Ни один депутат от Республики Армения в Бучу не поехал».

8 июня Тер-Маргарян ответил Захаровой в соцсетях. Он объяснил, что посетил Бучу как глава административного района Нор-Норк и член политсовета партии «Республика», и также почеркнул, что готов совершить еще один такой визит для передачи гуманитарной помощи:

«Странно, что представитель МИД России сначала путает Национальное Собрание Республики Армения с административным округом Еревана, а затем пытается вмешаться в деятельность партии. Партия «Республика» всегда защищала демократические ценности как в стране, так и за рубежом».

События в Буче

В апреле 2022 года представители администрации Бучи сообщили о телах людей на улицах города. Через два дня западные СМИ и украинские власти опубликовали снимки, на которых видны трупы людей.

По версии пресс-службы президента Украины, подразделения ВС РФ были в Буче с 27 февраля по 31 марта 2022 года. После того как ВСУ вошли в Бучанский район, украинская сторона обнаружила 1190 тел местных жителей — эту цифру назвал во вторую годовщину тех событий замглавы Национальной полиции Андрей Небитов. Он уточнил, что число жертв не окончательно — еще ведется поиск пропавших без вести 514 жителей Киевской области. Кроме того, до сих пор остаются неидентифицированными 180 тел.

Российская сторона причастность ВС РФ к гибели жителей Бучи отрицает. Президент России Владимир Путин 26 апреля 2022 года на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал сообщения о случившемся провокацией.

«После достижения договоренностей и после наших, на мой взгляд, достаточно ясно продемонстрированных намерений создать благоприятные условия для продолжения переговоров мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча, к которому российская армия не имеет никакого отношения. Мы знаем, кто это делал».