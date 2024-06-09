«Изменит жизнь к лучшему»: Мединский захотел подарить СБУ свой учебник истории Мединский заявил, что с удовольствием отправил бы СБУ свой учебник истории

Владимир Мединский заявил, что «воодушевлен» уголовным делом, которое в отношении него возбудили на Украине. Он подчеркнул, что «с удовольствием направил бы всем сотрудникам СБУ» свой учебник истории, в котором украинская спецслужба нашла оправдание «вооруженной агрессии России» и «идеологию рашизма». Учебник Мединского освещает СВО и обязателен для всех российских школ с сентября 2023 года.

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что с удовольствием отправил бы свой новый учебник истории сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ). Ранее из-за этого учебника против Мединского на Украине завели уголовное дело.

«Меня порадовало, что сотрудники СБУ читают учебники по истории, это существенно повысит их образовательный уровень <...> Я бы, честно говоря, с удовольствием направил всем сотрудникам СБУ наши учебники, и я думаю, что после этого многое в их жизни изменилось бы к лучшему», — сказал Мединский.

Помощник президента подчеркнул, что вместе с соавторами учебника они «многого добились в деле исторического просвещения». Он добавил, что с воодушевлением воспринял новость о возбуждении против себя уголовного дела.

СБУ завела дело на авторов учебника 6 июня, объявив об этом в своем Telegram-канале. Кроме Мединского фигурантом стал ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Обоих обвинили в «распространении идеологии рашизма на временно оккупированной части Украины», поскольку по новому учебнику преподают во всех российских школах, в том числе в новых регионах.

«В книге полностью сфальсифицированы исторические события по становлению украинской государственности. Кроме того, на страницах этого издания авторы оправдывают войну России», — заявила СБУ.

Также Мединскому и Торкунову вменили в вину частые выступления в российских СМИ, где те поддерживают действия России на Украине. Против них возбудили дело о посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины) и оправдании «вооруженной агрессии России» (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). РИА Новости отмечает, что СБУ уже неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям российской власти, однако ни к каким последствиям это не привело.

«Получился не занудный»: чем новый учебник отличается от старых

«Учебник Мединского», как его неформально называют, — это единый учебник истории для старшеклассников, где впервые соединили историю России со всемирной (ранее по ним были отдельные пособия). Мединский обращал внимание на то, для России это первый в своем роде «единый госучебник по истории», такие были только в СССР.

Для нового издания кардинально переписали раздел отечественной истории с 1970-х по 2000-е, расширили информацию о Великой Отечественной войне. В последнем случае авторы сделали упор на то, как советский вклад повлиял на исход мирового конфликта. Также добавили часть с 2014 года по наше время, в том числе о текущих военных действиях на Украине. Что касается мировой истории, акцент сместили с европейских стран на Африку, Азию и Латинскую Америку, теперь им посвящена примерно треть книги.

«Совершенно очевидны изменения современного мира. И мы очень существенно добавили в учебнике освещение истории Азии, Африки, Центральной и Латинской Америки», — разъяснял еще один соавтор учебника, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Впервые в школьном пособии появились QR-коды со ссылками на видео — сериалы, фильмы и архивные материалы, которые предлагают посмотреть в дополнение к тексту. Однако на некоторые желаемые фильмы, такие как «Поднятая целина», «Тихий Дон» и «Бриллиантовая рука», авторы не смогли поставить ссылку из-за их маркировки «18+». Мединский говорил, что Минкульт уже попросили «убрать эту закостенелость, поскольку не от этого детей надо защищать».

«Учебник получился не занудным, содержательным и патриотичным. Его читают, обсуждают взрослые серьезные люди, все стали интересоваться историей. И это прекрасно», — описывал результат Мединский.

Работать над учебником начали в апреле 2022 года, подготовили его «в невероятный срок», как отмечал Мединский. С сентября 2023-го учебник поступил в школы .

Новое пособие дешевле старых — 849 руб. вместо 1062 руб., хотя издание выпушено в более дорогом, твердом переплете.

«Дешевле за счет того, что учебник государственный, права принадлежат государству», — пояснял глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Как новый учебник описывает украинские события

В едином учебнике есть отдельная глава «Россия сегодня. Специальная военная операция» из 29 страниц. В ней содержатся такие параграфы как «Украинский неонацизм», «Украина — ультранационалистическое государство», «СВО и российское общество» и «Противостояние с Западом». События 2014 года на Украине названы кровавым вооруженным мятежом при прямой поддержке Запада, в результате которого к власти пришла «хунта».

«Именно тогда, в 2014 году и началась кровопролитная война. В ряды местных ополченцев стали вливаться добровольцы из Крыма и других регионов нашей страны <...> Никто не смог бы удержать добровольцев. А потом, видя, сколько крови мирных людей льется в Донбассе, никто и не пытался», — говорится в главе. После этого школьнику предлагается в качестве домашнего задания узнать, как поддерживал население Донбасса его собственный регион.

Возможное вступление Украины в НАТО в учебнике названо возможным «концом цивилизации», который «нельзя было допустить».

Авторы поясняют, что если бы Киев «спровоцировал военный конфликт» в Крыму или на Донбассе в составе альянса, то Россия сразу бы оказалась в состоянии войны со всеми странами объединения. Отдельно в главе говорится про то, что ВСУ используют «невиданную ранее тактику НАТО» и прикрываются мирными жителями. Так раньше не делала ни она армия мира, утверждается в учебнике.

«Вы уже взрослые, уважаемые старшеклассники! Сделайте из «новой военной тактики Украины» выводы сами», — резюмируют авторы. В целом составители учебника часто прибегают к прямому обращению к читателям, эмоциональным эпитетам и призывам.

Отдельно в главе выделен параграф про героев СВО. Среди них несколько женщин. Самый медийно известный из перечисленных героев — 28-летний Владимир Жога, полковник ДНР, командир батальона «Спарта».

Авторы учебника утверждают, что большинство россиян поддерживает СВО, но в конце главы сказано о наличии разных мнений в обществе.

«Мы живем в сложное, переломное время. Для таких периодов, скажем вам честно, всегда характерен разброс мнений в обществе. Ни одно решение власти, ни одно событие внешней или внутренней политики не вызывает, как писали в советские времена, «всеобщего единодушного ликования». Знайте: жизнь всегда сложнее, чем любые идеологические или журнально-газетные штампы», — указали авторы.

В качестве дополнительных материалов к главе предлагается посмотреть документальный фильм 2023 года о батальоне «Восток» из ДНР и российский художественный фильм «Тарас Бульба» 2009 года, который запретили на Украине как «вопиюще антиукраинский», а также почитать «Черную книгу» о зверствах бандеровцев.