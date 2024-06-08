Военная операция на Украине, день 836-й

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Сенатор от региона Игорь Кастюкевич написал в Telegram-канале, что российские войска на поле боя отомстят ВСУ за трагедию в Садовом в Херсонской области:

«Враг думает, что можно подменить боевые и фронтовые, военные успехи смертями мирного населения! Он думает, что западным хозяевам все равно, будут ВСУ бороться с российской армией или бить по гражданским».