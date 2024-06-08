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Политика

Военная операция на Украине, день 836-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 836-й день

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Работа машины разминирования БМР-3МА в зоне СВО

Работа машины разминирования БМР-3МА в зоне СВО

Александр Река/ТАСС
МО РФ сообщило, что за ночь средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников над Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской, Астраханской областями, над Крымом и над Краснодарским краем, в акватории Черного моря ликвидировали два безэкипажных катера. Россиянин с двойным гражданством Дмитрий Тимашев признался властям США в экспорте военного оборудования в РФ в обход санкций. По данным Bloomberg, НАТО не создаст фонд для Киева на €100 млрд из-за несогласия некоторых членов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
09:26

Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в подконтрольной Украине части Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры.

09:16

❗️МО РФ сообщило, что около 08:40 дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Республики Северная Осетия–Алания.

08:51

Глава ЛНР Леонид Пасечник проинформировал, что спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Луганске тела еще двух человек. Туда попал снаряд ВСУ.

08:46

Решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не участвовать в первом мирном саммите по Украине в Швейцарии представляет собой «самый последний» сигнал о том, что эта конференция является очередной политической формальностью, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

08:44

Сенатор от региона Игорь Кастюкевич написал в Telegram-канале, что российские войска на поле боя отомстят ВСУ за трагедию в Садовом в Херсонской области:

«Враг думает, что можно подменить боевые и фронтовые, военные успехи смертями мирного населения! Он думает, что западным хозяевам все равно, будут ВСУ бороться с российской армией или бить по гражданским».

08:41

Телеканал NHK проинформировал, что правительство Японии заключит с Украиной соглашение на десять лет о поддержке в ряде областей.

08:35

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность.

08:33

❗️Bloomberg пишет, что генсек НАТО Йенс Столтенберг откажется от планов создания фонда военной помощи Киеву в течение пяти лети на сумму €100 млрд из-за разногласий внутри альянса.

08:31

Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал РИА Новости, что в новый пакет национализации крымских активов украинских олигархов включена квартира знакомого украинского президента Владимира Зеленского Виталия Хомутынника в поселке Ливадия на южном берегу Крыма:

«В него вошли такие крупные активы, как парк-отель «Порто Маре» в Алуште, принадлежащий украинским собственникам, также есть и квартиры. К примеру, в доме, где покупал квартиру Зеленский, есть и квартира его дружка. Его дружок тоже купил там квартиру, и это доказано».

08:26

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что три БПЛА самолетного типа атаковали поселок Прохоровка. По его словам, никто не пострадал.

08:24

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе.

08:22

08:17

❗️МО РФ сообщило, что ночью дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской областью, один над Белгородской (еще два перехвачены), один над Брянской, один над Тульской, три над Астраханской, пять над Крымом (еще четыре перехвачены), шесть украинских беспилотников перехватили над Краснодарским краем.

Кроме того, дежурные огневые средства в акватории Черного моря уничтожили два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.

08:11

Глава ДНР Денис Пушилин написал в своем Telegram-канале, что Киев совершил два чудовищных теракта, в Луганске и Херсонской области. По его словам, в Херсонской области после обстрелов ВСУ погибли более 20 местных жителей, 15 человек пострадали. В ЛНР более 50 мирных жителей получили ранения.

08:07

Россиянин с двойным гражданством Дмитрий Тимашев признался властям США в экспорте военного оборудования в РФ в обход санкций, передал ТАСС. Он совершал эти действия в обмен на оплату обучения и аренды жилья дочери в Екатеринбурге. Минюст США считает, что Тимашев поставлял в РФ детали огнестрельного оружия и его компоненты, а также боеприпасы. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

08:03

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 836-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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