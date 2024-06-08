Жилой дом в Луганске, поврежденный в результате обстрела города, 7 июня 2024 года

«Чудовищные теракты»: в России пообещали отомстить за обстрелы новых регионов Пасечник: тела еще двух погибших извлекли из-под завалов в Луганске

Глава ДНР Денис Пушилин назвал чудовищными атаки ВСУ на Луганск и село Садовое в Херсонской области, а в Совфеде пообещали отомстить Киеву на поле боя. Утром 7 июня украинская армия ударила по Луганску американскими ракетами ATACMS, что привело к обрушению жилой многоэтажки, по последним данным, пострадали 60 человек, шестеро погибли. Вечером того же дня два снаряда ВСУ попали в магазин в Садовом, погибли 22 человека, ранения получили 15.

Глава Донецкой народной республики назвал атаки Вооруженных сил Украины на Луганск и село Садовое в Херсонской области чудовищными терактами.

«В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в Херсонской области, по предварительной информации, погибли более 20 мирных жителей, пострадали еще 15, в Луганской народной республике погибли четыре человека, более 50 мирных граждан получили ранения», — сообщил он.

Пушилин принес соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

В свою очередь сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич пообещал, что российские военные отомстят ВСУ на поле боя за удар по Садовому.

«Враг думает, что можно подменить боевые и фронтовые, военные успехи смертями мирного населения! Он думает, что западным хозяевам все равно, будут ВСУ бороться с российской армией или бить по гражданским», — написал Кастюкевич в своем Telegram-канале.

По его словам, гражданам западных стран пора осознать, что именно их налогами оплачено оружие для атак.

Разрушение многоэтажки в Луганске

7 июня Минобороны России сообщило, что ВСУ нанесли удар по Луганску пятью американскими ракетами ATACMS. По данным оборонного ведомства, четыре ракеты удалось сбить, одна поразила два многоквартирных дома.

В МЧС России уточнили, что из-за обстрела обрушился подъезд жилого дома с пятого по первый этаж. Люди оказались под завалам, спасательные работы на месте продолжаются до сих пор. Утром 8 июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате атаки пострадали 60 человек, а общее число погибших достигло шести: за ночь из-под завалов извлекли два тела.

Как отметил глава региона, оставшиеся без жилья граждане были переведены в пункты временного размещения, с ними работают медики и психологи, а представители властей помогают подать заявки на получение компенсаций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о «натовском почерке» при обстрелах жилых кварталов Луганска. Дипломат обратила внимание, что город обстреляли из дальнобойных ракет ATACMS американского производства после того как США дали «зеленый свет» на удары по территории РФ западным оружием.

«Все мировое сообщество должно понимать, что это были заранее спланированные и тщательно подготовленные террористические акции устрашения. Натовский почерк очевиден», — заявила Захарова.

Представитель МИД отметила, что все полетные задания дальнобойного западного вооружения готовятся при участии американских, британских и других западных специалистов. Также Захарова добавила, что причастные к обстрелам Луганска и Садового «понесут неотвратимое заслуженное наказание».

Удар по селу Садовое

Вечером 7 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о разрушении магазина в селе Садовое в результате двух атак со стороны ВСУ. Сначала он сообщил о пяти раненных и 19 погибших. Затем, по его словам, число погибших возросло до 22, раненых – до 15.

«Первый [удар] был нанесен управляемой французской авиабомбой, а второй — снарядом HIMARS известным американским. <...> 17 человек возле этого дома и 4 человека в соседних домах с осколочными ранениями погибли. Среди них, к сожалению, один ребенок 9 лет, который просто игрался в песочнице», — рассказал Сальдо в эфире канала «Россия 24».

Спасательные работы в селе ночью приостановили «в связи с большой активностью БПЛА». Следственный комитет России пообещал установить все обстоятельства произошедшего, имена и должности всех причастных к обстрелу этого села.