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Политика

Военная операция на Украине, день 827-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 827-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
Восемь ракет ATACMS уничтожены над Азовским морем, восемь БПЛА перехвачены над Черным морем у побережья Крыма, еще пять – над Кубанью, сообщили в Минобороны РФ. В Керчи повреждены два парома. В Харькове повреждения получил объект критической инфраструктуры, сообщил мэр города Игорь Терехов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
09:37

09:28

Половина снарядов, закупленных Чехией для Украины в странах Африки и Азии, оказались некачественными, сообщил Financial Times компания-поставщик CSG.

09:07

Семь человек получили легкие ранения в результате атаки по Харькову, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

09:05

В одном из городов Хмельницкой области Украины частично отключено электроснабжение в результате атаки, заявил губернатор Сергей Тюрин.

08:57

08:48

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал интервью РИА Новости. Вот что он сказал:

— Мы неоднократно говорили, в том числе на высшем уровне, что Россия остается открытой для переговоров. Однако необходимо ясно понимать, что речь идет именно о мире, а не перемирии. Нет смысла предоставлять противнику паузу, которую он в очередной раз использует для перегруппировки и перевооружения;

— Не исключаем дополнительных шагов в сфере ядерного сдерживания: ведь американские ракеты передового базирования смогут накрывать командные пункты и места размещения наших ядерных сил;

— Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере;

— Российско-белорусские учения с нестратегическим ядерным оружием вразумят Запад.

08:39

08:31

Вашингтон заявил Киеву об обеспокоенности в связи с попытками ударов по российским радиолокационным станциям, которые обеспечивают обычную противовоздушную оборону, а также предупреждают о ядерных пусках на Западе, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

08:25

В Меските (Техас, США) открылся новый завод General Dynamics, который ежемесячно будет производить 30 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сообщает The New York Times.

08:17

08:13

Объект критической инфраструктуры поврежден в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его данным, также пострадал жилой микрорайон, магазины, медицинское учреждение, библиотека и спортшкола.

08:11

По Украине было выпущено 11 крылатых ракет, восемь зенитных управляемых ракет и 32 ударных дрона (сбиты 7 ракет и все дроны), сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

08:05

В Керчи во время отражения ракетной атаки повреждения получили два парома — автомобильный и железнодорожный, никто не пострадал, сообщил в Telegram министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

08:02

⚡️ Восемь ракет ATACMS уничтожены над Азовским морем, восемь БПЛА перехвачены над Черным морем у побережья Крыма, еще пять – над Кубанью, сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 827-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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