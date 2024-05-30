Военная операция на Украине, день 827-й

Половина снарядов, закупленных Чехией для Украины в странах Африки и Азии, оказались некачественными, сообщил Financial Times компания-поставщик CSG.
Семь человек получили легкие ранения в результате атаки по Харькову, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
В одном из городов Хмельницкой области Украины частично отключено электроснабжение в результате атаки, заявил губернатор Сергей Тюрин.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал интервью РИА Новости. Вот что он сказал:
— Мы неоднократно говорили, в том числе на высшем уровне, что Россия остается открытой для переговоров. Однако необходимо ясно понимать, что речь идет именно о мире, а не перемирии. Нет смысла предоставлять противнику паузу, которую он в очередной раз использует для перегруппировки и перевооружения;
— Не исключаем дополнительных шагов в сфере ядерного сдерживания: ведь американские ракеты передового базирования смогут накрывать командные пункты и места размещения наших ядерных сил;
— Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере;
— Российско-белорусские учения с нестратегическим ядерным оружием вразумят Запад.
Вашингтон заявил Киеву об обеспокоенности в связи с попытками ударов по российским радиолокационным станциям, которые обеспечивают обычную противовоздушную оборону, а также предупреждают о ядерных пусках на Западе, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.
В Меските (Техас, США) открылся новый завод General Dynamics, который ежемесячно будет производить 30 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сообщает The New York Times.
Объект критической инфраструктуры поврежден в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.
По его данным, также пострадал жилой микрорайон, магазины, медицинское учреждение, библиотека и спортшкола.
По Украине было выпущено 11 крылатых ракет, восемь зенитных управляемых ракет и 32 ударных дрона (сбиты 7 ракет и все дроны), сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
В Керчи во время отражения ракетной атаки повреждения получили два парома — автомобильный и железнодорожный, никто не пострадал, сообщил в Telegram министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
⚡️ Восемь ракет ATACMS уничтожены над Азовским морем, восемь БПЛА перехвачены над Черным морем у побережья Крыма, еще пять – над Кубанью, сообщили в Минобороны РФ.