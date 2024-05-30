Военная операция на Украине, день 827-й

08:48

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал интервью РИА Новости. Вот что он сказал:

— Мы неоднократно говорили, в том числе на высшем уровне, что Россия остается открытой для переговоров. Однако необходимо ясно понимать, что речь идет именно о мире, а не перемирии. Нет смысла предоставлять противнику паузу, которую он в очередной раз использует для перегруппировки и перевооружения;

— Не исключаем дополнительных шагов в сфере ядерного сдерживания: ведь американские ракеты передового базирования смогут накрывать командные пункты и места размещения наших ядерных сил;

— Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере;

— Российско-белорусские учения с нестратегическим ядерным оружием вразумят Запад.