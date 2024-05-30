Расправился с любовницей, чтобы не рассказала жене: поэта-разведчика из ВДВ обвиняют в убийстве «Ъ»: двое разведчиков ВС России обвиняются в похищении и убийстве жительницы ЛНР

Военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит уголовное дело против двух военнослужащих, обвиняемых в похищении и убийстве жительницы ЛНР, сообщил «Ъ». По версии следствия, потерпевшая состояла в интимных отношениях с поэтом-разведчиком ВДВ Айдыном Жамидуловым. Он опасался, что девушка расскажет о романе его жене, поэтому вместе с сослуживцами похитил любовницу и выдал ее за украинскую разведчицу, после чего жестоко расправился с девушкой и приказал подчиненным взорвать ее тело.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит уголовное дело против старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и его подчиненного рядового Алексея Дорожкина, сообщил «Коммерсантъ». Их обвиняют в похищении и жестоком убийстве девушки из Луганской народной республики. По предварительным данным, военные доставили потерпевшую в пункт временной дислокации части как якобы украинскую разведчицу, зарезали ее, а после взорвали тело, чтобы замести следы. Причиной убийства стали угрозы жительницы ЛНР рассказать об интимной связи с Жамидуловым его жене.

Жестокое убийство

По версии следствия, 13 января 2023 года около 20:00 Жамидулов в компании других военных, в том числе Дорожкина, распивал спиртные напитки в кафе «Радуга» в Луганске. Где-то через полчаса в заведение пришла 23-летняя Валентина Давронова, у которой был роман с Жамидуловым.

Между старшим лейтенантом и девушкой началась ссора, после чего он сказал сослуживцам, что отвезет девушку к молодому человеку, с которым она сейчас состоит в отношениях. Однако на самом деле Жамидулов решил разобраться со своей любовницей, чтобы она не рассказала об измене его жене.

Он, предположительно, посадил Давронову в кузов «КамАЗа» и отвез в часть. По прибытии офицер связал своей любовнице руки скотчем, а подчиненному Дорожкину, которой ехал вместе с ними, приказал заклеить ей глаза. Жамидулов сказал другим военным, что с 2018 по 2021 год Давронова якобы служила в ВСУ, имеет на теле татуировки с украинской символикой и якобы собирает данные и передает их украинской армии.

Девушку отвели в солдатскую баню, где Жамидулов около 20 раз ударил ее ножом по разным частям тела. Несмотря на травмы, девушка оставалась жива. В это время в баню зашел командир боевой машины разведывательного взвода сержант Роман Плещеев, который также является фигурантом уголовного дела, но его участие в преступлении суд рассмотрит отдельно. Жамидулов велел военному добить свою любовницу.

Плещеев, по версии следствия, ударил девушку ножом в левое плечо и правую ногу, так как не хотел убивать ее, но и опасался негативных последствий из-за невыполнения приказа.

В 00:20 – уже 14 января – в баню пришел Дорожкин. Жамидулов велел и ему убить Давронову, после чего тот вонзил нож в сердце девушки. Затем Жамидулов, убедившись в смерти девушки, приказал Дорожкину и Плещееву вывезти ее тело за пределы части и взорвать его с помощью трех гранат Ф-1.

Жамидулов предположил, что в этом случае личность погибшей и способ ее убийства будет невозможно установить.

Следователи раскрыли дело по горячим следам, обвиняемые были арестованы по решению суда. Рассмотрение дела по существу, по данным «Ъ», состоится летом.

Убийца — патриотический поэт

По данным «Ъ», в материалах уголовного дела сказано, что Айдыну Жамидулову 28 лет. Он родился в Казахстане, но вместе с семьей — супругой и двумя дочерями — проживал в Псковской области. У мужчины есть высшее образование.

В январе 2022 года он подписал контракт с Минобороны и в звании старшего лейтенанта приступил к службе в должности командира парашютно-десантного взвода десантно-штурмового полка знаменитой 76-й дивизии ВДВ. При этом Telegram-канал «Герои спецоперации Z» пишет, что Жамидулова мобилизовали из Оренбургской области. Раньше он якобы работал сварщиком, а уже после мобилизации стал служить в разведке ВДВ.

В 2022 году в СМИ распространилось патриотическое стихотворение, написанное Жамидуловым, предположительно, во время прохождения боевой подготовки на полигоне:

Всегда наши предки боролись со злом.

Писали историю кровью, пером.

Не боялись идти все до конца,

Снимали оковы, соединяли сердца.

Теперь, наши братья, настал наш черед

На защиту страны, за свой дом и народ.

Вершить правосудие, открыть им глаза.

Враг глубоко, как под кожей игла.

Сразим кукловодов, прислужников зла,

Дергающих нити заблудших людей,

Проливающих слезы седых матерей.

Жизни людей для них просто игра.

С этим нужно покончить уже навсегда!

Второй фигурант дела, Алексей Дорожкин, был мобилизован 1 января 2023 года, он служил в должности старшего разведчика ВДВ.