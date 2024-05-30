«Одно из самых важных решений». США могут разрешить ВСУ атаковать Россию американским оружием США обеспокоены атаками ВСУ на системы оповещения о ракетном нападении в России

Некоторые советники президента США считают неизбежной скорую смену позиции Джо Байдена по запрету на использование Украиной американского оружия для атак по целям на территории России. Американские СМИ утверждают, что окончательное решение о снятии запрета в Белом доме еще не принято, но «оно рассматривается». Германия тоже корректирует свою позицию, признавая, что «оборонительные действия могут распространяться на территорию агрессора».

Джо Байден приближается к «одному из его самых важных решений в войне на Украине», пишет американская газета The New York Times (NYT). Президент США должен решить, отменить ли запрет на использование Украиной американского оружия для атак по целям на территории России. Он долго сопротивлялся из-за опасений эскалации и прямой конфронтации с Москвой, но на фоне последних успехов ВС РФ в Харьковской области и под давлением союзников Белый дом начал «переоценку рисков».

29 мая госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что администрация Байдена может «адаптировать и скорректировать» свою позицию относительно ударов по территории России с использованием американского оружия. «Мы всегда принимаем решения относительно того, что необходимо, чтобы Украина могла продолжать эффективно защищать себя», — сказал Блинкен.

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что США не меняли свою позицию относительно этого вопроса, однако добавил, что формат оказания Вашингтоном военной помощи Киеву «менялся по мере появления изменений на поле боя».

Ранее высокопоставленные официальные лица США отрицали возможность снятия запрета, даже несмотря на открытые просьбы Владимира Зеленского и призывы союзников по НАТО, прежде всего Эммануэля Макрона и Йенса Столтенберга.

Некоторые из советников Байдена считают изменение позиции президента «неизбежным», сообщает NYT. Но, пишет газета, если он действительно изменит свою точку зрения, то, скорее всего, запрет может быть снят с большими ограничениями. Использование американского оружия будет ограничено только военными целями, «которые участвуют в нападениях на Украину». Байден, вероятно, сохранит запрет на использование американского оружия для нанесения ударов вглубь территории России или по критически важным объектам инфраструктуры.

Однако внутри администрации Байдена сохраняется серьезная тревога по поводу возможности ядерной эскалации.

Один из высокопоставленных чиновников сообщил NYT, что Вашингтон передал украинской стороне обеспокоенность по поводу ударов по радиолокационным системам раннего предупреждения на территории России в последние недели. Для этих атак ВСУ использовали дроны и ракеты местного производства. Но американские чиновники считают, что Москва «может неправильно понять намерения Запада».

Окончательное решение о разрешении бить американским оружием по России еще не принято, но «оно рассматривается», подтверждают источники Politico. Издание отмечает, что дискуссии в Белом доме указывают, что Джо Байден и его команда «все больше обеспокоены способностью Киева отражать атаки России, особенно ее последнее наступление в Харьковской области» .

Вместе с тем, как следует из внутреннего украинского правительственного документа, с которым ознакомилось Politico, действующие со стороны США ограничения «существенно сокращают эффективность поддержки партнеров».

Германия тоже корректирует позицию

Берлин решил прояснить, что имел в виду Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в начале недели. Канцлер тогда заявил, что Украина может использовать поставляемое Германией оружие и обороняться им «в рамках международного права».

Пресс-секретарь Шольца Штеффен Хебестрайт пояснил журналистам, что «оборонительные действия Украины не ограничиваются собственной территорией и могут распространяться на территорию агрессора».

Он отказался раскрыть договоренности с Киевом по использованию немецкого оружия, поскольку они «конфиденциальны».

Хебестрайт также заявил, что слова Шольца годичной давности о «консенсусе» о том, что Украина не будет использовать немецкое оружие на российской территории, были «констатацией фактов», которая была верной на тот момент, но не обязательно применимой к будущему.