ЕС захотел организовать мирную конференцию по Украине с участием России

Европейский союз (ЕС) хочет организовать предстоящей осенью мирную конференцию по Украине с участием России, которая может состояться в Саудовской Аравии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам официальных лиц, для ЕС важным вопросом является то, как перейти от конференции в следующем месяце [в Швейцарии] к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием России», — говорится в тексте.

В начале мая МИД Швейцарии подтвердил даты проведения конференции по Украине. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. В общей сложности — 160 делегаций из 120 стран. Президент Украины Владимир Зеленский планирует представить свою «формулу мира» и ожидает ее поддержки мировым сообществом. России нет в списке приглашенных участников. В МИД РФ считают проведение означенной конференции «путем в никуда». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, кто может представить Бразилию, Индию и Китай на конференции по Украине.