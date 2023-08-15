«Гендерный апартеид»: что талибы* сделали с Афганистаном

Два года назад — 15 августа 2021 года — силы запрещенного в России террористического движения «Талибан» триумфально вошли в Кабул и заявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Это событие ознаменовало крах плана Запада по демократизации страны и фактическое возращение государства к жизни по законам шариата. В итоге женщин практически лишили доступа к образованию, а мужчинам запретили брить бороды и делать веселые селфи. «Газета.Ru» собрала наиболее важные и необычные запреты, введенные талибами за последние два года.

Август 2021 года стал одним из самых черных месяцев для западного мира за последние несколько десятилетий. Завершение 20-летней миссии США и их союзников в Афганистане фактически превратилось в бегство, когда 15 числа контроль над государством захватил «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Войска движения зашли в столицу — Кабул — после того, как практически без боя взяли большинство крупных городов страны.

На этом фоне государство захотели покинуть сотни граждан Афганистана, люди залезали на улетающие самолеты, пытались пересечь границы, в целом искали любые способы уехать из страны. Параллельный процесс эвакуации западных военных был омрачен нехваткой самолетов, сбитой координацией и даже серией терактов. Впоследствии многие официальные лица в США и Евросоюза называли уход из Афганистана поражением Запада.

Вернув себе контроль над Афганистаном, талибы сформировали временное правительство и начали пытаться убедить международное сообщество, что сама организация изменилась, и жизням афганцев ничего не угрожает. Более того, «Талибан» заявил о готовности провести необходимые перемены для легитимации своего положения. Однако за последние два года талибы ввели лишь многочисленные запреты, опираясь на законы шариата и все дальше отдаляясь от западной демократии.

«Гендерный апартеид»

Большинство ограничений, принятых «Талибаном» во главе Афганистана, затронуло женщин. Так, талибы ввели полный запрет на среднее и высшее образование для девушек, исключения составляют лишь частные вузы, где можно учиться лишь отдельно от мужчин и соблюдая необходимый дресс-код — сочетание абайи (платья закрывающего все тело) и никаба (головного убора, закрывающего все кроме глаз). Выходить на улицу женщины могут лишь надевая паранджу, которая оставляет открытыми только глаза, посещать спортзалы и парки им нельзя, как и работать в местных и иностранных неправительственных организациях.

Кроме того, путешествовать самостоятельно женщины могут лишь на расстояние не более 72 км, во всех остальных случаях им нужно сопровождение родственника-мужчины, в том числе для авиаперелетов.

Как минимум в девяти провинциях страны без мужчин они не могут пойти к врачу и пройти медицинский осмотр. А в единственной провинции страны, где девочек старше 12 лет еще пускают в школы — Балх — им нельзя носить в образовательных учреждениях открытую обувь, даже с носками.

Летом 2023 года в стране запретили женские салоны красоты, так как практикуемые в салонах коррекция формы бровей и наращивание волос «противоречат шариату». По выводам экспертов ООН, в Афганистане в целом осуществляется практика систематического «гендерного апартеида», поскольку дискриминация в отношении женщин и девочек лежит в основе идеологии талибов. При этом изначально «Талибан» обещал не только дать «слабому полу» возможность учиться, но и не исключал их допуска в новое правительство.

Никакой музыки, сериалов и селфи

Помимо запретов напрямую затрагивающих женщин, талибы ввели и ряд косвенных ограничений. К примеру, аптекам в Кабуле и Мазари-Шарифе нельзя продавать презервативы или другие средства контрацепции, так как они считаются «западным заговором» с целью осуществления контроля рождаемости среди мусульман.

Местным СМИ же запретили показывать иностранные сериалы, женщин без хиджаба и любые песни. К слову, ограничения в плане музыки затронули не только медиа, но и простых афганцев. Согласно правилам талибов, слушать песни нельзя даже при управлении автомобилем — это стоит в одном ряду с запретом на употребление наркотиков и перевозку девушек без хиджаба. Вместе с музыкой под ограничения попало и кино с участием женщин.

Что касается непосредственно запретов для мужчин, то им нельзя брить бороды и посещать барбершопы, а также не следует носить галстуки, так как они являются символами христианства. Отдельно талибы ввели несколько ограничений для участников собственного движения, запретив им делать веселые селфи и посещать парки аттракционов с оружием. Это решение стало следствием серии фото с моджахедами в парке развлечений Кабула. Кроме того, талибам запретили стрелять в воздух во время празднования каких-либо событий на фоне нескольких трагических инцидентов.

Без доллара, майнинга и мака

Впрочем, ограничения не всегда связаны с женщинами или социальной жизнью граждан. Так с приходом к власти «Талибан» установил запрет на выращивание мака и конопли в государстве, а также потребление, торговлю, экспорт и импорт алкоголя и всех видов наркотиков. Весь урожай мака талибские власти пообещали уничтожить, а нарушителей запрета судить по нормам шариата.

Помимо наркотиков, под запрет в государстве попал и майнинг криптовалют, за продажу которой начались аресты. Что касается иностранных валют, то торговать ими или вывозить из государства нельзя. В частности, за попытку уехать за границу с долларами, талибы обещают не только конфискацию, но и наказание для их владельцев. Схожее правило действует в отношении исторических ценностей, вывоз которых категорически запрещен.