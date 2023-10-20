«Крысить, хрючить и копытить». Белоусов и другие политики — о российском бизнесе

Первый замглавы правительства РФ Андрей Белоусов заявил, что российский бизнес можно разделить на три вида — «крысить», «хрючить» и «копытить». Именно такую классификацию предложил его знакомый еще в 90-е годы. При этом в описываемой типологии нет слова «единорожить», описывающего работу стартапов с капитализацией в $1 млрд и более. Как политики и предприниматели отзываются о российском бизнесе — в материале «Газеты.Ru».

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал о классификации российского бизнеса, которую придумал его знакомый в 90-е годы.

«Есть три вида — это «крысить», «хрючить» и «копытить». Понятно, значит, «крысить» — это налетели, съели, побежали на другую кучу. Значит, «хрючить» — это когда корыто есть, и все припадают к нему долго и отгоняют друг друга. А «копытить» — это вот когда олень из-подо льда добывает кусочек ягеля, долго стучит, выковыривая, и так далее», — сказал Белоусов в рамках пленарной сессии экспортного форума «Сделано в России», посвященной теме «Единороги на рынках будущего».

Вице-премьер добавил, что в его классификации нет слова «единорожить». «История единорога — это даже не про то, как Золушка вышла замуж за принца. Это про то, что технологическая Золушка стала тещей короля», — подчеркнул он.

Термин «единорог» в середине 2010-х предложила использовать основательница венчурного фонда Cowboy Ventures Эйлин Ли. Так она назвала стартапы, капитализация которых оценивается в $1 млрд и более. Термин призван подчеркнуть их уникальность. По статистике Dealroom, к настоящему моменту в мире насчитывается не более 2800 стартапов с оценкой более $1 млрд. Это, к примеру, китайская ByteDance, основанная Илоном Маском SpaceX и производитель игр Epic Games.

«Всегда все ищут ходы»

Президент России Владимир Путин в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» рассказал, в чем видит отличие между олигархами 90-х и «нынешними капитанами бизнеса»: современные предприниматели, по его мнению, не имеют рычагов влияния на власть.

«Разница в 2000-х годах и сейчас, ну или в 90-х и сейчас, заключалась в том, что они напрямую влияли на принимаемые государством решения, и в вопросах внутренней политики, экономической и даже внешней. И в вопросах безопасности», — отметил политик.

Глава государства признался, что знал всех бизнесменов того периода и со всеми работал.

Зимой 2012-го, будучи премьером, Путин назвал приватизацию 90-х «нечестной» и предложил бизнесу «закрыть» эту тему путем выплаты разового сбора с «сомнительных активов».

«Мы должны прямо сказать, что существующее в обществе отношение к предпринимательству, к институту самой частной собственности коренится не только в советском прошлом, <...> но и в том, что происходило в 1990-е. Мы с вами много говорили на этот счет, когда бизнес нередко сводился к простому дележу государственного пирога», — заявил он на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Жить было не на что»

Один из идеологов реформ 90-х Анатолий Чубайс, курировавший проект по приватизации в России, в своей статье в научном журнале «Вопросы экономики» написал, что «наибольший ущерб экономике и населению России в 1990-е годы» нанесли неплатежи.

«В течение многих лет правительство, администрация президента и бизнес стремились минимизировать их негативное влияние (автору настоящей статьи пришлось в этом активно участвовать)», — говорится в аннотации к статье.

Ранее Чубайс заявлял, что российское общество за 25 лет так и не поблагодарило олигархов за все, что они сделали для государства. По его словам, они восстановили «безнадежно обрушившиеся» советские предприятия, пополнили бюджет и выплачивали зарплаты гражданам».

Сенатор Франц Клинцевич, комментируя слова Чубайса, отметил, что в 90-е годы бизнесмены подняли цены на продукцию для населения и вывели огромные денежные суммы за рубеж.

Российскую экономику до сих пор не удается очистить от созданных в период с 1991 по 2000 год теневых схем, подчеркнул Клинцевич.

К тому же ни один из так называемых бизнесменов 90-х не подтверждает свои доходы, когда того требует декларирование, установленное требованиями западных стран, добавил он.

Миллиардер Олег Дерипаска, заработавший свое состояние в 90-е, заявил, что российским олигархам не нужно обелять репутацию: «она и так бела, как чистый лист». При этом в своих интервью он признавал, что главным стимулом для российских предпринимателей в 90-е был денежный заработок, в то время как сейчас, по его мнению, россияне запускают бизнес-проекты по другим причинам.

«Люди вообще не из-за денег работают. Мое поколение, выпускники МГУ, в начале 90-х ушли в бизнес, потому что жить было не на что. А теперь людям интересно работать», — считает он.

Бизнес глазами «отцов» и «детей»

Несколько лет назад исследовательская компании НАФИ провела опрос среди российских бизнесменов и выяснила: 52% из них считают, что по сравнению с 1990-ми вести в России бизнес стало сложнее. В то же время среди респондентов 1980–1991 годов рождения так ответили только 38%. Зато в группе родившихся в 1957–1963 годах — 59%.

В группе молодых бизнесменов 55% были уверены, что сейчас вести бизнес в России сложнее, чем 30 лет назад. Еще 7% затруднялись с ответом.

В обеих группах заявили, что в 90-е главным риском для бизнеса была криминальная среда — физическое насилие и угроза безопасности членов семьи. 59% полагают, что тогда стать успешным, соблюдая закон, было невозможно. Сейчас же на первый план вышли репутационные риски, возможный тюремный срок или необходимость эмигрировать.

60-летние опрошенные в основном думают (46%), что уровень коррупции за 30 лет не изменился, а большинство 30-летних (39%) — что с коррупцией все стало только хуже.