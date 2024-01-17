«Не оставляют шансов на переговоры»: что говорят в России об «историческом» договоре Киева и Лондона Захарова: Лондон пытается не дать НАТО потерять интерес к Украине

В МИД РФ назвали абсурдным участие Украины в соглашении о гарантиях безопасности с Великобританией. Официальный представитель ведомства Мария Захарова считает, что подобными договорами Украине не позволят выйти из конфликта с РФ через переговоры. Кроме того, соглашение — двустороннее, то есть Киев берет на себя обязательства также защищать Британию в случае военной агрессии. На Украине уже заявили, что готовы помогать своему «другу, партнеру и союзнику».

Соглашение о гарантиях безопасности, которое подписали Великобритания и Украина, — это набор обещаний, не имеющих никакой обязывающей юридической силы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.

По мнению дипломата, договор показывает, что Киеву не позволят выйти из конфликта с Россией через переговоры. Лондон же пытается не дать НАТО утратить интерес к этой стране.

Захарова заявила, что Британия делает из Украины «разменную монету» и удерживает ее на «евроатлантическом и антироссийском конфронтационном курсе».

Участие Киева в договоре представитель российского МИДа назвала абсурдным, так как соглашение ставит перед Украиной встречную задачу обеспечить Великобритании военную помощь в случае внешней агрессии против королевства.

«Ни один человек нормальный в это поверить не может, учитывая, что на каждом углу режим Зеленского кричит, что если только еще доллар, еще фунт, еще евро не будет переведен, то от Украины ничего не останется», — добавила Захарова.

Детали соглашения

Великобритания стала первой страной, которая подписала с Украиной так называемое соглашение о гарантиях безопасности. Его официальное название звучит по-другому — «Договор о сотрудничестве в сфере безопасности».

И президент Украины Владимир Зеленский, и правительство Великобритании назвали договор историческим. Правда, в оценках документа Зеленский и Сунак все-таки разошлись. На пресс-конференции после подписания украинский лидер использовал слова «гарантии», тогда как британский премьер придерживался более осторожных формулировок, говоря о «заверениях в безопасности».

Позже офис президента Украины опубликовал полный текст договора. В нем стороны обязуются усиливать санкционное давление на Россию, противодействовать пропаганде и организованной преступности, развивать устойчивость украинской критической инфраструктуры.

Отдельный пункт посвятили финансовой помощи. В нем Лондон пообещал помочь Киеву с восстановлением страны после завершения конфликта. Украина со своей стороны обещала продолжить реформы по стандартам ЕС, НАТО и Международного валютного фонда (МВФ).

Также, согласно договору, в случае «нового нападения» России на Украину Британия обязуется в течение 24 часов начать консультации о дальнейших действиях, предоставить Киеву военную технику и ввести санкции. При этом, речи о прямом участии Лондона в конфликте или размещении на Украине военного контингента в соглашении не идет.

Слово «гарантии» в договоре упоминается лишь единожды — в контексте того, что Киев обязуется защищать технологии и интеллектуальную собственность, которые ему передаст Великобритания.

Один из пунктов также подчеркивает, что это соглашение — двустороннее, то есть Украина тоже обязуется помочь Британии в случае военной агрессии. Кроме того, при возникновении разногласий англоязычная версия договора будет иметь преимущество над украиноязычной.

«Ищите дальше какие-то «гарантии»

Президент Украины после подписания договора опубликовал в своем Telegram-канале пост с благодарностями. В нем он сказал «спасибо» всем, кто помогает, кто борется и работает на Украину. По словам Владимира Зеленского, день подписания соглашения «уже вошел в историю».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал соглашения «эталоном», который устанавливает «планку, уровень гарантий безопасности».

«Не только Великобритания должна в течение 24 часов среагировать, если произойдет агрессия против Украины, Украина также будет защищать своего союзника и партнера <...> в случае, если Россия захочет атаковать нашего друга, партнера и союзника», — сказал Шмыгаль в эфире телемарафона.

Впрочем, оптимистичные настроения от подписания договора на Украине разделили не все. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко высмеял соглашение, вспомнив цитату из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова.

«Всем геополитикам, стратегам и домашним хозяйкам: «Полную гарантию может дать только страховой полис!» О. Бендер. Ищите дальше какие-то «гарантии», искатели! В мире, в котором их не существует в природе, к сожалению», — написал Кучеренко.

Что еще говорят в России

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в свою очередь отреагировал на слова украинского премьер-министра Шмыгаля о том, что Украина обязуется защищать Великобританию.

«Если посмотреть в корень, то этой фразой премьер режима Зеленского расписался в полном внешнем управлении и подчинении Киева Лондону», — утверждает депутат ГД.

«И все это снова не про реальные мир и безопасность для украинского народа», — заключил Слуцкий.