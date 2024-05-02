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В целях безопасности: почему в Казахстане и Киргизии отменили шествие «Бессмертного полка»

Политолог Выползов: страны СНГ объединились в превентивной борьбе с терроризмом

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»
Власти Казахстана и Киргизии вслед за Россией заявили об отмене шествия «Бессмертного полка» из-за соображений безопасности. Никакой другой подоплеки здесь нет, считает политолог, эксперт Российско-Казахстанского пресс-центра Андрей Выползов. При этом эксперт подчеркнул, что ветераны Великой Отечественной войны из стран СНГ не останутся без внимания в День Победы.

Читаю с утра комментарии под соусом «Ну вот и дождались от союзничков!» Это про то, что в Казахстане и Киргизии отменили шествие «Бессмертный полк». Читаю и диву даюсь ловкости применения двойных стандартов (казалось бы, эти пресловутые двойные стандарты — детище загнивающего Запада, ан нет — инструмент универсальный).

Например, уважаемый Тelegram-канал «Рыбарь» с более чем миллионом подписчиков (а значит, однозначно влияющий на умы россиян) ничтоже сумняшеся пишет, что в МВД Киргизской Республики заявили: «Шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет из-за существующих угроз. О каких угрозах говорят силовики, так и осталось загадкой».

В свою очередь канал «Мадам Секретарь» с 30 тыс. подписчиков делает долгоиграющие выводы: «Все это говорит о продолжающемся падении влияния России на пространстве СНГ…».

Коллеги, вот вы сейчас серьезно? Ведь даже последнему диванному эксперту ясно, что подобные умозаключения были бы хоть сколь логичными, если бы сама Россия не отменила шествие «Бессмертного полка».

23 апреля, более чем за полмесяца до Дня Победы, организаторы мероприятия официально заявили об отмене акции. Сопредседатель штаба движения «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева сказала в пресс-центре «Россия сегодня»: «В связи с существующими угрозами общественной безопасности, центральный штаб «Бессмертного полка России» принял решение не проводить шествие в 2024 году в очном формате» (читай: из-за угрозы терактов, которые жаждет устроить неонацистский режим в Киеве).

Кстати, и в 2022 году шествие проходило только в он-лайн формате.

Очевидно же, что если в России отменили многотысячное шествие, то почему Казахстан и Киргизия, имеющие с Россией символический пограничный контроль, должно руководствоваться присказкой: «В Багдаде все спокойно»?

Несколько дней назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на Ассамблее народа Казахстана, где прямо заявил: «Снова на передний план выходят террористические угрозы!» И далее: «Сильной болью в наших сердцах отозвался недавний кровопролитный теракт в Подмосковье… Как государство, неизменно приверженное международному праву и общепринятым гуманистическим идеалам, Казахстан одним из первых призвал страны-члены ООН осудить этот бесчеловечный акт насилия в отношении мирных граждан. Только через диалог и консолидацию усилий человечество сможет противостоять растущей волне хаоса и разрушения, преодолеть разобщение и кризис доверия в международных отношениях».

Хочется спросить у представителей блогерского сообщества — вы действительно не понимаете, что миротворческие усилия лидера Казахстана некоторым поперек горла?

Автор этих строк недавно вернулся из Астаны, где достаточно пообщался с коллегами и из Казахстана, и из Киргизии, и все, не сговариваясь, хмурят брови: террористическая угроза, исходящая от радикальных исламистов — не пустой звук.

Буквально несколько часов назад из Киргизии пришло сообщение о страшном ЧП — на празднике эпосу «Манас» неуправляемый грузовик врезался в большую группу детей, много раненых. Так почему же в Центральной Азии должны надеяться на авось и пустить все на самотек? К тому же, наши записные патриоты в других случаях постоянно твердят, что Россия и центральноазиатские республики должны быть едиными как никогда.

Так вот, конкретный случай — наши страны объединились в превентивной борьбе с терроризмом. Что, снова не угодили?

Возвращаясь же к празднованию Дня Победы, то ни у кого рука не поднимется утверждать, что жители центральноазиатских республик в стороне. Особенно, в Казахстане, где из 1 млн 200 тыс. казахстанцев, ушедших на фронт, не вернулись 600 тыс.! Токаев уже сейчас анонсировал подготовку к масштабному празднованию 80-летия Великой Победы.

В этом году к празднику ветеранам Великой Отечественной войны выдаются крупные денежные выплаты (по 400 тыс. рублей на наши деньги). Проводятся персональные парады, это уже стало визитной карточкой Казахстана. На днях в Алма-Ате военнослужащие Республики Казахстан тепло поздравили трех ветеранов с днем рождения — Владимира Дмитриевича Белозерова с 99-летием, Тамару Александровну Максимову со столетним юбилеем и Николая Александровича Таратунина со 101-летием.
Так что не стоит, как говорится, заворачивать всех в одну шинель.

Автор — политолог, эксперт Российско-Казахстанского пресс-центра Андрей Выползов.

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