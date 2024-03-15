«Вечный кандидат в ЕС»: что происходит с евроинтеграцией Украины Политолог Суслов: все страны — участницы ЕС не желают вступления Украины в союз

Украина формально приблизилась к вступлению в Евросоюз. Еврокомиссия разработала рамочное руководство по будущим переговорам с Киевом. Однако сам диалог Брюссель пока начинать не спешит, хотя это решение Совет ЕС поддержал еще в декабре прошлого года. Как продвигается прием Украины в «европейскую семью» и какой путь может ожидать Киев — в материале «Газеты.Ru».

Еврокомиссия в середине марта отчиталась о разработке рамочного руководства по переговорному процессу с Украиной и Молдавией в рамках интеграции этих государств в Евросоюз. Теперь документ отправится на рассмотрение Совета объединения и, если будет одобрен, Брюссель официально приступит к диалогу с Киевом и Кишиневом.

Само руководство включает в себя принципы переговоров с каждой страной-кандидатом. Помимо них, в проекте говорится о содержании предстоящего диалога и будущей процедуре. Рамки будут обнародованы только после утверждения Советом ЕС и межправительственных переговоров по этому вопросу со странами-кандидатами.

По информации ТАСС, ЕК в документах не стала рекомендовать переходить к диалогу с Киевом, хотя Совет ЕС принял решение в пользу переговоров еще на декабрьском саммите 2023 года. Источники агентства отметили, что одной из проблем Украины является ситуация с правами нацменьшинств, на урегулировании которой настаивает Венгрия. При этом в Киеве не раз заявляли, что надеются на запуск диалога с ЕС в течение весны.

В ЕС за три шага

Вступление в ЕС, если ориентироваться на опыт других европейских стран, может занять как минимум времени, так и не завершиться за 60 лет. Чтобы присоединиться к блоку, нужно выполнить три шага:

быть европейским государством, уважать и следовать таким ценностям ЕС, как демократия, верховенство закона и права человека;

подать заявку на членство и получить единогласное одобрение всех стран — участниц ЕС, Европарламента и Еврокомиссии для начала переговоров;

подписать договор о присоединении после выполнения всех необходимых критериев, полноправное членство наступает, когда документ ратифицируют все государства — члены объединения.

Выглядит не слишком сложным, но подводные камни возникают на этапе изучения деталей. Перед подачей заявки страна должна заключить Соглашение об ассоциации. Оно предполагает возможность членства (у Украины в договоре с ЕС такого пункта не было, тем не менее Киеву все равно дали подать заявку на вступление после начала российской военной спецоперации в 2022 году) и обязывает к проведению реформ для налаживания тесного сотрудничества. После подачи заявки идет этап проверки государства на соответствие нормам ЕС, ЕК направляет индивидуальный опросник и в случае позитивного исхода рекомендует дать стране статус кандидата на вступление.

Затем определяются условия, выполнив которые, страна может стать частью ЕС (как раз рамки переговорного процесса по Украине, принятые ЕК). Следом стартуют сами переговоры, затрагивающие все сферы жизни государства и заключающиеся в его адаптации к стандартам ЕС. Процесс обычно разбит на 35 шагов (глав) и каждый из них должен быть единогласно подтвержден всеми странами-участницами.

До 2020 года начало переговоров обязывало Брюссель довести их до конца, т.е. до приема страны-кандидата. Больше такой нормы нет. ЕС может остановить, перезапустить или полностью прекратить диалог в любой момент. Успешное завершение переговоров заканчивается договором о присоединении, который принимается при единогласном одобрение Совета ЕС и большинства в Европарламенте (это обстоятельство в целом требуется на всех этапах вступления).

На данный момент восемь государств, помимо Украины, имеют статус кандидата в ЕС: Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория. Из них к переговорам приступили только пять, но серьезно не продвинулась ни одна. Турция в данном случае антирекордсмен: диалог стартовал в 2005 году и за почти 20 лет никак не продвинулся — Соглашение об ассоциации Анкара заключила еще в 1963 году.

Европейский путь Киева

Причины затягивания переговорного процесса бывают разные. Те же Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия и Черногория более 15 лет не могут серьезно продвинуться по треку евроинтеграции из-за множества проблем. В частности, Белград не урегулировал ситуацию с частично признанным Косово, которое хочет самостоятельного вступления в ЕС, Тирана борется с коррупцией в судебной системе и решает вопросы с греческим меньшинством, а Подгорица увязла в противостоянии преступности.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают перспективы Украины на европейском пути. Руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина считает, что Киеву вряд ли грозит турецкий сценарий при вступлении в ЕС, но он вполне может повторить судьбу Западных Балкан.

«Вступление в ЕС процесс не быстрый, у объединения очень много требований, которые нужно выполнить. Речь не о простом изменении законодательства, а о приведении его в действие. Кроме того, есть требования по борьбе с коррупцией, прозрачности судебной системы и так далее. Выполнение всех условий занимает много времени», — уточнила эксперт.

В свою очередь замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов уверен, что евроинтеграция Украины находится в «притворно лицемерном» состоянии:

«Для Киева возможен лишь турецкий путь, поскольку все действия стран — участниц ЕС говорят о том, что в реальности никакого вступления для нее не будет. В этом не заинтересованы ни старые страны — частницы ЕС, ни новые члены, которые видят в Украине конкурента и угрозу для своего экономического благополучия. Действия Польши и других европейских стран по украинскому зерну безошибочно показывают, что Украина не нужна внутри ЕС».

Две главных проблемы Украины

Украинская ситуация выделяется и тем, что страна находится в состоянии военного конфликта и территориальных споров. Два этих обстоятельства исключают ее прием в ЕС до полноценного урегулирования всех вопросов. Кроме того, возможность переговорного процесса и адаптации законодательства страны под стандарты ЕС в период военных действий вызывает вопросы.

По мнению Бабыниной, конфликт на Украине способствовал продвижению республики по пути евроинтеграции, но вряд ли страна сможет стать частью объединения до завершения боевых действий.

«Киев очень быстро получил статус страны — кандидата в ЕС. Однако прием республики в состав объединения в текущих условиях маловероятен. Сомнительно, что все страны — участницы ЕС, а решение должно быть единогласным, готовы согласовать вступление государства, находящегося в состоянии вооруженного конфликта», — отметила эксперт.

При этом Дмитрий Суслов из НИУ ВШЭ указал, что вопрос о границе Украины, скорее всего, будет оставаться открытым неопределенное количество лет. Он согласился, что вступление такой страны в ЕС выглядит маловероятным:

«В итоге Украина либо останется вечным кандидатом на вступление в ЕС, либо станет его частью без подавляющего большинства прав, которыми пользуются все остальные страны — участницы объединения. К примеру, Киев могут принять без доступа к общему рынку. Гипотетически это возможно, но потребует новых учредительных договоров со стороны ЕС. Пойдут ли на это все государства — большой вопрос».