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Политика

Военная операция на Украине, день 790-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 790-й день

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Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Четыре реактивных снаряда РСЗО «Ольха» уничтожено над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. Премьер Британии пообещал Украине крупнейший за всю историю королевства пакет военной помощи на $617 млн. Командование ВСУ заявило о запуске по стране двух баллистических ракет и 16 ударных дронов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:30

09:28

Помощь США поможет Украине отстоять справедливый мир на своей земле, заявил в эфире американского телеканала Newsmax руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

09:25

Девять человек пострадали в Одессе в результате атаки в применением ударных дронов, среди них четверо детей, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

09:18

Украинские войска с вечера понедельника потеряли до трех взводов личного состава в попытках вернуть позиции в поселке Очеретино в ДНР, утверждает в разговоре с ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

09:00

Семьи колумбийских наемников испытывают проблемы с возвращением на родину тел родных, воевавших на стороне ВСУ – РИА Новости

08:56

США готовят новый пакет военной помощи Украине, пишет Politico со ссылкой на американских чиновников.

Ожидается, что в него войдет бронетехника и боевые машины пехоты Bradley. Пакет будет намного больше пакета, выделенного в марте на сумму $300 млн.

08:32

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что президент США Джо Байден согласился поставить украинской армии новую партию дальнобойных ракет ATACMS.

«Сегодняшний результат — в договоренностях об ''атакамсах'' для Украины все точки расставлены», — сказал Владимир Зеленский в обращении, опубликованном в Telegram.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»
08:28

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, как ожидается, объявит о помощи Украине в ходе своего визита в Варшаву.

Там он встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Лидеры будут обсуждать вопросы Украины и европейской безопасности в целом.

08:24

Ожидается, что Британия сегодня объявит о крупнейшем в своей истории пакете военной помощи Украине — в размере 500 миллионов фунтов (617 млн долларов).

Как сообщили в канцелярии премьер-министра Риши Сунака, в пакет войдут около 400 транспортных средств, 60 катеров, 1600 ударных и зенитных ракет, а также четыре миллиона единиц боеприпасов.

08:15

По территории Украины за ночь были запущены две баллистические ракеты и 16 ударных дронов (15 удалось сбить), сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

В Одесской области повреждены дома, возник пожар. Пострадали семь человек, из них двое детей. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

08:07

⚡️ Четыре реактивных снаряда РСЗО «Ольха» за ночь было уничтожено над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 790-го дня специальной военной операции России на Украине.

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