Военная операция на Украине, день 790-й

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Ожидается, что Британия сегодня объявит о крупнейшем в своей истории пакете военной помощи Украине — в размере 500 миллионов фунтов (617 млн долларов).

Как сообщили в канцелярии премьер-министра Риши Сунака, в пакет войдут около 400 транспортных средств, 60 катеров, 1600 ударных и зенитных ракет, а также четыре миллиона единиц боеприпасов.