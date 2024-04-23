Военная операция на Украине, день 790-й

Помощь США поможет Украине отстоять справедливый мир на своей земле, заявил в эфире американского телеканала Newsmax руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Девять человек пострадали в Одессе в результате атаки в применением ударных дронов, среди них четверо детей, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Украинские войска с вечера понедельника потеряли до трех взводов личного состава в попытках вернуть позиции в поселке Очеретино в ДНР, утверждает в разговоре с ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Семьи колумбийских наемников испытывают проблемы с возвращением на родину тел родных, воевавших на стороне ВСУ – РИА Новости
США готовят новый пакет военной помощи Украине, пишет Politico со ссылкой на американских чиновников.
Ожидается, что в него войдет бронетехника и боевые машины пехоты Bradley. Пакет будет намного больше пакета, выделенного в марте на сумму $300 млн.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что президент США Джо Байден согласился поставить украинской армии новую партию дальнобойных ракет ATACMS.
«Сегодняшний результат — в договоренностях об ''атакамсах'' для Украины все точки расставлены», — сказал Владимир Зеленский в обращении, опубликованном в Telegram.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, как ожидается, объявит о помощи Украине в ходе своего визита в Варшаву.
Там он встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Лидеры будут обсуждать вопросы Украины и европейской безопасности в целом.
Ожидается, что Британия сегодня объявит о крупнейшем в своей истории пакете военной помощи Украине — в размере 500 миллионов фунтов (617 млн долларов).
Как сообщили в канцелярии премьер-министра Риши Сунака, в пакет войдут около 400 транспортных средств, 60 катеров, 1600 ударных и зенитных ракет, а также четыре миллиона единиц боеприпасов.
По территории Украины за ночь были запущены две баллистические ракеты и 16 ударных дронов (15 удалось сбить), сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
В Одесской области повреждены дома, возник пожар. Пострадали семь человек, из них двое детей. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
⚡️ Четыре реактивных снаряда РСЗО «Ольха» за ночь было уничтожено над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.