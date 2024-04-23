«Понимают, что Украина движется к катастрофе». Прозоров сообщил об обстановке в СБУ Прозоров сообщил о разборе и взысканиях в СБУ из-за провала покушения на него

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров впервые появился на публике после подрыва его автомобиля в Москве. Он рассказал, что уже чувствует себя хорошо и продолжит общественную работу, но примет некоторые меры безопасности. По словам бывшего полковника, в СБУ сейчас «сыплются взыскания» из-за неудачной попытки его убийства, к которому, по его мнению, могут быть причастны и западные спецслужбы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, пострадавший в результате подрыва его машины в Москве, сообщил, что в Службе безопасности Украины сейчас «идет разбор и сыпятся взыскания» из-за того, что атака в итоге провалилась.

«Там разбор идет. Вместо плюшек и наград там сыплются взыскания. Негативное отношение руководства»,

— сказал экс-полковник СБУ в эфире телеканала «Россия 24».

Организаторы покушения не только «засветились», но и не довели задачу до конца, пояснил Прозоров.

По его словам, некоторые сотрудники СБУ уже сделали документы для прикрытия на себя и членов своей семьи и подготовили отходные пути в Европу и Канаду, «потому что понимают, что Украина движется к катастрофе».

Прозоров отметил, что «уже чувствует себя хорошо» и не будет останавливать общественную работу после покушения на него, а наоборот, планирует работать вдвое активнее, чтобы «украинские заказчики плакали горькими слезами». В то же время он примет определенные меры безопасности.

«Конечно, какие-то меры будем предпринимать, <...> но это жизнь, с этим придется жить всю оставшуюся жизнь до победы нашей. Конечно, будет что-то меняться, будут ужесточаться какие-то меры, но нельзя же выходить из моей общественной работы», — сказал он.

Причастность Запада?

По информации, имеющейся у Прозорова, взрывчатку для покушения завозили из Европы специально под него. СБУ обычно сначала разрабатывает операцию, и только потом организует доставку взрывчатки, уточнил он.

Пострадавший предположил также, что некий оперативник установил, на какой машине он ездит, после чего доложил «наверх» об удобной возможности провести покушение. Далее взрывное устройство вместе с некоторой суммой денег передали исполнителю.

«Мы же не знаем, может они там пять вариантов проработали, из них один «выстрелил», а четыре не получилось. Не ясно пока. Следствие идет», — уточнил Прозоров.

Бывший сотрудник СБУ также не исключил причастности западных спецслужб к покушению на него. По его мнению, подобные операции «согласовываются с первыми лицами государства» или, по меньшей мере, «их ставят об этом в известность». Если западные спецслужбы и не принимали активного участия, то могли оказывать исполнителям консультативную или техническую помощь.

Агент из ЛНР

Федеральная служба безопасности 17 апреля опубликовала фотографию жительницы Варшавы, которая передала в Москву компоненты для подрыва автомобиля Прозорова. По имеющимся данным, ее зовут Ярослава Хрестина, она агент украинских спецслужб.

В сети также появилось видео, на котором эта девушка демонстрирует бумажный пакет, в который вложены косметические товары, а также пустой контейнер. Сама она говорит, что будет туда «рыбку засаливать».

Корреспондент РИА Новости нашла в Луганской народной республике дом Хрестиной. Соседи узнали девушку по фотографии и подтвердили, что она уехала в Польшу. Сама недвижимость выставлена на продажу, родители агента спецслужб тоже давно не живут здесь, а бабушка с дедушкой уже умерли.

«Она редко тут бывает. Ее Ярослава зовут. Вроде бы, она была в Польше, но ее давно тут уже нет, где-то года три ее тут не было», — рассказала одна из соседок.

Покушение на Прозорова

12 апреля внедорожник Toyota Land Cruiser Prado экс-сотрудника СБУ, переехавшего в Россию еще до начала специальной военной операции, взорвался на Коровинском шоссе в Москве. Взрывчатку заложили под днищем авто.

«Газета.Ru» связалась с очевидцем Ленаром, который сообщил, что водитель серьезно не пострадал, но был в шоке от случившегося. «Я вышел сразу же, там мужчина на тротуаре сидел, там уже ему помогали. Я свою машину проверил и все. Он [водитель] в сознании был. Стоять на ногах мог, все нормально, крови не было, в шоке просто. Сильный взрыв был», — рассказывал он.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. 18 апреля ФСБ задержала украинского агента Владимира Головченко, который, как предполагается, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Прозорова. Головченко въехал на территорию РФ еще в марте.

По информации издания Baza, это уже не первая попытка покушения на Прозорова. Так, в феврале 2023 года группа вооруженных диверсантов планировала атаку на него в Бердянске, но российские спецслужбы вовремя узнали об этом и предотвратили нападение.