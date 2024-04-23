«Простите, у нас нет Patriot». Почему Украина не может выстроить эффективную систему ПВО Bloomberg: ФРГ хочет добиться от США поставки Киеву еще одного ЗРК Patriot

Украина пока не получит дополнительных систем ПВО. Странам Евросоюза не удалось договориться о выделении зенитных ракетных комплексов Киеву, однако, по данным Bloomberg, на США по вопросу поставок давит канцлер Германии Олаф Шольц. Сколько ЗРК Patriot нужно Киеву для создания эффективной системы зенитного ракетного прикрытия и почему Зеленский запутался в терминологии — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель констатировал, что на прошедшем заседании Совета ЕС министры обороны и главы МИД стран союза не смогли договориться о выделении Украине систем ПВО.

«Простите, но у нас нет Patriot здесь, в Брюсселе, они в столицах. Страны-члены поехали обратно в столицы с полным пониманием потребностей и запросов. Я уверен, что они примут соответствующие решения», — заявил Жозеп Боррель.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности к этому добавил, что подобную встречу он считает полезной, поскольку все страны ЕС оценили потребности Украины в системах ПВО и свои возможности.

По данным Reuters, страны ЕС, у которых есть американские комплексы ПВО Patriot, уклоняются от передачи их Киеву. Европейские чиновники говорят, что не хотят расставаться с Patriot, так как эти системы — неотъемлемая часть национальной обороны. Кроме Германии Patriot есть у Греции, Нидерландов, Польши, Румынии, Испании и Швеции.

Ранее Киев запросил у Европы не менее семи систем ПВО типа Patriot для защиты от российских ракет и беспилотных летательных аппаратов. Один ЗРК Patriot пообещал передать ВСУ канцлер Германии Олаф Шольц, призвавший остальные страны последовать примеру ФРГ и предоставить еще шесть.

По информации Bloomberg, власти ФРГ давят на Соединенные Штаты с целью добиться передачи Киеву еще одного ЗРК Patriot.

«Правительство немецкого канцлера Олафа Шольца оказывает давление на США, чтобы те поставили Украине как минимум еще одну систему противоракетной обороны Patriot», — сообщает агентство со ссылкой на источники.

Сколько нужно «патриотов»?

Возникает вполне естественный вопрос — а сколько же ЗРК Patriot требуется Украине для создания эффективной системы зенитного ракетного прикрытия страны и вооруженных сил?

Когда ведутся разговоры о боевом составе зенитных ракетных войск, потребном для прикрытия того или иного объекта (с заданной эффективностью), то эксперты оперируют не всегда уместными для данного случая терминами. К примеру, в ходу такие слова как система, зенитный ракетный комплекс или даже установка. К слову говоря, нет ничего глупее, чем характеризовать боевой состав ЗРВ количеством пусковых установок. В составе зенитного ракетного дивизиона (зрдн) может находиться до 12 пусковых установок. И даже выход из строя нескольких из них позволяет зрдн сохранить боеспособность.

Все расчеты и запросы надо осуществлять исключительно в основных тактико-огневых единицах. Это может быть или зенитный ракетный дивизион, или зенитная ракетная батарея (зрбатр).

В состав этих подразделений, как правило, входят средства разведки, многофункциональный радиолокатор (радиолокатор подсвета и наведения), пункт боевого управления, пусковые установки с зенитными управляемыми ракетами, средства энергопитания и связи, необходимое технологическое оборудование.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Кроме того, на несколько тактико-огневых подразделений обязательно приходится и техническое подразделение. Это или технический дивизион, или техническая батарея, предназначенные для обслуживания и хранения ракет. То есть, если на пальцах, зрдн или зрбатр — это ЗРК плюс подготовленный полный боевой расчет.

Верх путаницы в терминологии недавно продемонстрировал президент Украины Владимир Зеленский. Именно ему принадлежит цитата: «Я вам не скажу, сколько у нас есть систем Patriot, но я могу вам сказать: чтобы закрыть Украину полностью на будущее, Украине желательно иметь 25 систем Patriot по шесть-восемь батарей в каждой. Уже все наши партнеры об этом прекрасно знают и даже знают точки, где должны стоять соответствующие системы».

Дело в том, что зенитная ракетная батарея (зрбатр) Patriot — достаточно автономное тактико-огневое подразделение в отличие от зенитных ракетных дивизионов С-300/400, которые объединяются в зенитные ракетные системы — типа КПС (командный пункт системы) плюс несколько зенитных ракетных дивизионов.

Поэтому выражение Владимира Зеленского было бы вполне корректным, если бы он сказал: «По моему мнению, Украине желательно иметь 25 частей и соединений зенитных ракетных войск, в каждом из которых должно быть по шесть-восемь зенитных ракетных батарей Patriot». То есть президент Украины, скорее всего, имел в виду формирование подобного количества зенитных ракетных полков (как правило, в каждом из них до семи зрдн или зрбатр) и бригад (семь и более зрдн или зрбатр).

Но и тут Зеленский явно перегнул палку. Как правило, зенитный ракетный полк в своем составе имеет два-три дивизиона. Шесть дивизионов С-300 в изобильные советские времена было в СССР только в одном полку —138-м зрп, который дислоцировался на прикрытии Южмаша (г. Днепропетровск, Украина).

Теперь о выражении «Киев запросил у Европы не менее семи систем ПВО типа Patriot для защиты от российских ракет и беспилотных летательных аппаратов». Для начала напомним, что Patriot все-таки не система, а зенитный ракетный комплекс. А фразу украинских политиков надо все-таки выстроить следующим образом — «для прикрытия объекта/группы объектов (наименование) нам требуется зенитная ракетная бригада в составе семи зрбатр Patriot».

Тут надо все-таки уточнить, семь батарей — это много или мало? Для понимания, в свое время для прикрытия столицы Москвы была развернута 1-я армия ПВО особого назначения в составе 28-ми зенитных ракетных полков, в каждом из которых было по два-три зенитных ракетных дивизиона С-300.

Город Киев по своей площади примерно равен Москве в пределах МКАД. Поэтому для создания сплошной зоны поражения на высотах 100 и менее метров потребуется сравнимое с 1-й армии ПВО ОН (образца 1988 года) количество зенитных ракетных подразделений.

Если учесть, что на Украине 26 областных центров, значительное количество инфраструктурных объектов, предприятий ОПК, центров коммуникаций, то потребное количество зенитных ракетных подразделений надо увеличить, как минимум, в два раза по сравнению со средствами, выделенными на прикрытие столицы.

Пока же канцлер Германии Олаф Шольц передает ВСУ всего один ЗРК Patriot. То есть до создания полноценной и эффективной системы противовоздушной обороны страны и вооруженных сил Украине еще очень далеко . А в нее входят, напомним, не только зенитные ракетные подразделения, но и роты/батальоны радиотехнических войск, и истребительная авиация.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).