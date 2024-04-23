«Им жить не нужно»: в Пензе голого треш-стримера задержали за оскорбление военных Волгоградский треш-стример Прокудин задержан за оскробление участников СВО

В Пензе задержали волгоградского блогера Прокудина, в прямом эфире оскорблявшего участников военной операции на Украине. Мужчина выражал мнение, что военным «жить не нужно», а от него самого «толка больше», потому что он «поет, танцует и выступает». Ранее мужчина уже был известен треш-стримами, на которых избивал бабушку, мать и свою девушку. На него жаловались несколько лет подряд, но безуспешно.

В Пензе задержали треш-стримера Павла Прокудина, который в прямом эфире оскорблял участников СВО, называя их бесполезным «пушечным мясом». О задержании 22 апреля сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Это случилось потому, что я выпил и не сконтролировал свои эмоции. Прощу прощения, если задел чувства, в чем-то оскорбил, не хотел этого делать, был неправ», — извинился блогер на видео полиции после задержания.

Прокудин из Волгограда, а нашли его в Пензе. Как сообщила Волк, он сбежал в этот город во время доследственной проверки и жил в квартире, оформленной на чужое имя. Стримера задержали полицейские из Волгоградской и Пензенской областей вместе с сотрудниками ФСБ из последней.

Во время задержания стример был полностью голый. Пока силовики укладывали его на ковер и сковывали руки, Прокудин просил дать ему одеться. «Потом оденешься», — возразил один из сотрудников.

На вопрос полицейских о том, знает ли блогер, за что его задерживают, Прокудин ответил сбивчиво: «За то, что оскорблял военных. СВО». При этом свою попытку скрыться от правоохранительных органов мужчина объяснил тем, что узнал о розыске и испугался. «Там во всех группах мой адрес слили... И мне еще названивать стали», — добавил Прокудин.

Против стримера завели уголовное дело за публичное унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе (ч. 1 ст. 282 УК). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

«От них толка нет»: что сказал Прокудин об армии

Внимание к высказываниям Прокудина привлекла глава общественной «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в начале апреля. В своем Telegram-канале она заявила, что блогер «дошел до дна».

«В прямом эфире оскорбил участников СВО, назвав их «пушечным мясом» <...> [Сказал], что участники СВО «не должны жить», поскольку «толку от них нет». Мы уже обратились в МВД России с просьбой провести проверку его высказываний», — написала Мизулина.

Она также опубликовала соответствующие вырезки из эфира Прокудина. На одном из видео мужчина выражает мнение, что от военных «толка все равно никакого нет». «Им жить не нужно <...> От меня вот больше толка <...> Я пою, я танцую, я выступаю», — говорил Прокудин.

Он также заявил, что если бы его призвали в армию, он бы «никогда не пошел», объяснив это своей позицией «за мир во всем мире».

На следующий день после поста Мизулиной, 6 апреля, Волк сообщила о проверке по факту дискредитации российской армии. Представитель МВД указала, что оскорбительное видео выявили «в ходе мониторинга сети».

«Установлено, что участником видеоролика является 29-летний житель города Волгограда. В настоящий момент принимаются меры по его задержанию», — подчеркнула Волк.

Волгоградское следствие уточнило, что после стрима Прокудин покинул Волгоград. Дело против него завели 22 апреля.

В марте блогера уже пытались привлечь к ответственности за оскорбления армии. Тогда региональное издание V1.RU передало в полицию запись одного из стримов Прокудина, на котором тот «размышлял о специальной военной операции на Украине, отхлебывая при этом из бутылки крепкое дешевое пиво». Кроме того, по заявлению издания, мужчина «допускал оскорбительные высказывания в адрес президента России Владимира Путина и русского народа».

При этом, когда редакция связалась с стримером по телефону, он отрицал свои слова и просил удалить видео.

«По поводу спецоперации — нет, я президента полностью поддерживаю <...> Против спецоперации ничего не имею. А эти ролики в СМИ пойдут? А зачем? Удалите их просто, и все», — говорил мужчина.

Кроме него с журналистами общалась женщина, представившаяся адвокатом. Она угрожала им «адом на том свете» и заявляла, что Прокудин напился и говорил чепуху, «как и любые другие на кухне».

Чем известен Прокудин

Павлу Прокудину 28 лет, у него только шесть классов образования, уже несколько лет мужчина живет на деньги со стримов. По данным V1.RU, в 2005 году мать оставила его, уехав в Москву, а вернулась в Волгоград летом 2021 года. Мужчину растила бабушка.

«Мама дура, алкашка, она всю жизнь на моих глазах, бухала при мне. Она меня никогда не любила, ненавидела, я всегда сидел голодный», — говорил сам Прокудин.

Сначала он пытался работать в call-центре, но уволился из-за маленькой зарплаты (14 тыс. руб.). После стал блогером. Видео выкладывал в сеть «Друг вокруг», популярную в российских регионах, и TikTok. В эфире с оскорблениями военных хвастался, что у него 100 тыс. подписчиков. Прокудин не позиционирует себя как треш-стример, говорит, что поет, танцует и слушает музыку на камеру. Однако известность получил именно из-за жестоких эфиров.

Весной 2021 года молодой человек во время стрима в неадекватном состоянии ругался за кадром со своей бабушкой и, предположительно, бил ее.

«Уйди отсюда, придурок, ты чего кидаешься на бабку, а?! Будь ты проклят! Нашел, с кем драться, бессовестный! Не трогай меня! Больно!» — кричала пожилая женщина на фоне.

Зрители стрима пожаловались в полицию, но там ограничились тем, что провели проверку и забрали у стримера телефон. Правоохранители пояснили, что у бабушки не оказалось никаких повреждений, она отказалась писать заявление и утверждала, что насилия не было.

Позже, в 2022 году, блогер в прямом эфире подрался с матерью, бабушка пыталась их разнять. После очередных жалоб зрителей Прокудину дали десять суток ареста за побои. При этом и мать, и бабушка отказались от разбирательств через полицию.

Затем, в 2023-м, в эфире стали появляться ссоры Прокудина с его девушкой. Он унижал ее, бил, в том числе по лицу. В полицию снова жаловались, безуспешно, хотя блогера и вызвали в отделение.