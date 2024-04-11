Основанные на «формуле Зеленского» мероприятия сочли бесперспективными

Мероприятия, которые игнорируют позицию РФ и строятся на положениях «формулы Зеленского», оторваны от реальности. Об этом сказано в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Так дипломат прокомментировала решение правительства Швейцарии провести конференцию высокого уровня по Украине.

«Любые мероприятия, которые игнорируют позицию России и основываются на положениях ультимативной «формулы Зеленского», <…> бесперспективны», — отметила она.

Захарова напомнила, что так называемая «формула Зеленского» не предполагает компромиссов и полностью игнорирует предложения Китая и других стран глобального Юга.

До этого Захарова подтвердила, что Москва не собиралась принимать участие во встрече по «формуле Зеленского», которая организуется в Швейцарии.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что при любых переговорах по Украине нельзя не принимать во внимание изменившуюся геополитическую реальность.

Ранее Трамп сказал, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.