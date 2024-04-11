Основанные на «формуле Зеленского» мероприятия сочли бесперспективными

Мероприятия, которые игнорируют позицию РФ и строятся на положениях «формулы Зеленского», оторваны от реальности. Об этом сказано в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Так дипломат прокомментировала решение правительства Швейцарии провести конференцию высокого уровня по Украине.
«Любые мероприятия, которые игнорируют позицию России и основываются на положениях ультимативной «формулы Зеленского», <…> бесперспективны», — отметила она.
Захарова напомнила, что так называемая «формула Зеленского» не предполагает компромиссов и полностью игнорирует предложения Китая и других стран глобального Юга.
До этого Захарова подтвердила, что Москва не собиралась принимать участие во встрече по «формуле Зеленского», которая организуется в Швейцарии.
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что при любых переговорах по Украине нельзя не принимать во внимание изменившуюся геополитическую реальность.
Ранее Трамп сказал, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.