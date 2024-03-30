Зеленский отказался от главного требования для начала переговоров. Что ему ответили в России Песков призвал учитывать новую реальность после слов Зеленского о переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией могут начаться до того, как ВСУ удастся выйти на границы 1991 года. По его мнению, диалог возможен, если Киев вернет контроль над территориями, утраченными после 2022 года. В Кремле призвали Зеленского считаться с новой «геополитической реальностью». А в Госдуме слова лидера Украины назвали «пустой болтовней».

Украинский президент Владимир Зеленский должен учитывать новую геополитическую реальность, говоря о переговорах с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости.

«Геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и Российской Федерации. У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться», — отметил Песков.

Таким образом официальный представитель российского президента отреагировал на слова Зеленского, который ранее допустил переговоры с Москвой без возврата Киева к границам 1991 года.

«Нам не нужно будет деоккупировать все наши территории исключительно военным путем. Я уверен: когда он (президент России Владимир Путин. — «Газета.Ru») потеряет то, что он захватил, начиная с 2022 года, он будет готов к диалогу», — уточнил Зеленский.

«Пустая болтовня»

В Госдуме РФ слова украинского президента о переговорах назвали «пустой болтовней».

«Все знают о том, что не от него зависят переговоры, не от него зависит принятие решений, <…> какие территории останутся Украине, и что для этого, какие основные условия и требования будут на мирных переговорах… Зависит в первую очередь от <…> США или Запада, как угодно, но надо говорить о США, потому что Запад себя показал на переговорах с 2014 по 2022 год», — заявил первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

Депутат также добавил, что в первую очередь Зеленский должен снять запрет на переговоры.

В том, что решения по переговорам принимают не в Киеве, а на Западе, убежден и депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов. Он заявил, что позиция Зеленского, который говорит о возврате территорий, «оторвана от реальности».

«Не будет не только возврата к границам 2022 года, не будет Украины как субъекта в нынешнем виде», — отметил Барбашов, которого цитирует РИА Новости.

Торг неуместен

Лидер ЛДПР и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий при этом считает, что заявление Зеленского предполагает торг за новые российские регионы, что совершенно неуместно.

«Эти регионы стали российскими по воле людей, и их возврат в состав Украины невозможен ни переговорным, ни военным путем! Переговоры теперь могут быть только с учетом сложившихся территориальных реалий при серьезном разговоре об условиях гарантий коллективной безопасности», — добавил Слуцкий.

Депутат Думы от Севастополя Дмитрий Белик также заявил, что Зеленский не имеет права диктовать условия переговоров. По словам парламентария, те, кто будут обеспечивать эти условия, не сильно верят в успех Украины на поле боя.

Депутат также отметил, что чтобы что-то «отобрать у России», это нужно сначала захватить, а пока успехи ВСУ «размером в воробьиный клюв».

На слова украинского лидера также отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что Зеленский высказался об урегулировании конфликта из-за своего истекающего президентского срока (полномочия Владимира Зеленского истекают 21 мая 2024 года).

«Нервничает. У него выборы на носу. Или на носу не выборы?» — сказала Захарова.

Выборы президента Украины должны были пройти в марте 2024 года. Украинская Конституция запрещает проведение выборов при военном положении. Оно введено на территории Украины с начала военной операции России.