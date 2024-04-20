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Политика

Военная операция на Украине, день 787-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 787-й день

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РИА Новости/РИА Новости
50 дронов перехвачены и уничтожены за ночь над регионами РФ, в том числе в Подмосковье. В Смоленской области после падения осколков БПЛА возник пожар на объекте ТЭК. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Днепропетровской области. США готовы немедленно передать Киеву новый пакет военной помощи в случае одобрения конгрессом и американской администрацией допфинансирования, пишет The Washington Post. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:35

Украинские военные, выполняющие задачи на Харьковском направлении, маскируются под гражданских лиц при перемещении между своими позициями, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на командира одного из артиллерийских подразделений российских войск.

Источник уточнил, что бойцы ВСУ передвигаются на гражданских автомобилях и в гражданской одежде. При этом солдаты ВС РФ определяют их благодаря наличию оружия и бронежилетов, рассказал он.

9:27

ВС РФ нанесли удар по авиабазе украинской армии в Конотопе Сумской области, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

9:18

Порт Южный к востоку от Одессы подвергся воздушной атаке, сообщило Министерство инфраструктуры Украины. По данным ведомства, под удар попали два терминала, в результате разрушены емкости с агропродукцией, которая должна была идти на экспорт в страны Азии и Африки.

9:10

Германия на фоне поставок систем ПВО Киеву рассматривает возможность купить еще четыре ЗРК Patriot на сумму $1,3 млрд в дополнение к четырем батареям, которые правительство канцлера Олафа Шольца заказало у США в марте, сообщает Bloomberg.

9:01

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что удары украинских войск по территории России планируются в НАТО под руководством США.

«Заявление главы НАТО — это тот редкий случай, когда он не соврал. Столтенберг признал, что киевский режим имеет законное право бить по целям на территории России, потому что НАТО под руководством США как раз и планирует эти удары», — сказал Ивлев.

8:51

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на полигоне Московского военного округа проверил разработку БПЛА и стрелкового оружия с учетом опыта спецоперации, сообщили в МО РФ.

8:42

ВС РФ ударили по складу с боекомплектом в районе села Нерубайское в пригороде Одессе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

8:34

Потеря ВСУ одного из ключевых рубежей — Часова Яра — обернется «серьезным сдвигом» в ситуации для украинской армии, сообщает CNN.

8:28

В Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу — онлайн-карта

8:24

❗️ Более половины из учрежденного Великобританией Международного фонда помощи Украине размером более £900 млн ($1,11 млрд) не было использовано из-за бюрократических проволочек, пишет газета The Guardian.

8:22

США готовы немедленно передать Украине новый пакет военной помощи в случае одобрения конгрессом и американской администрацией дополнительного финансирования, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

8:20

8:17

«Страна.ua» сообщила о взрыве в Одессе.

8:15

Взрывы утром произошли в Днепропетровской области Украины, сообщило издание «Зеркало недели».

8:13

⚡️ Минобороны РФ: средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников из них: 26 – над территорией Белгородской области; 10 – над территорией Брянской области; 8 – над территорией Курской области; 2 – над Тульской областью и по одному – над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.

8:11

В Смоленской области ночью пресекли атаку беспилотников, после падения обломков возник пожар на объекте топливно-энергетического комплекса, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

8:10

ООН против убийств журналистов, все такие случаи должны быть полностью расследованы, заявили РИА Новости в организации после гибели военкора «Известий» Семена Еремина.

8:07

Два человека погибли в селе Пороз Белгородской области в результате сброса двух взрывных устройств с украинских беспилотников — губернатор Гладков

8:05

❗️ Энергетическая инфраструктура получила повреждения в Калужской области в результате взрыва БПЛА, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

8:03

Пять дронов ВСУ уничтожили ночью над Курской областью, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 787-го дня специальной военной операции России на Украине.

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