Военная операция на Украине, день 787-й

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Украинские военные, выполняющие задачи на Харьковском направлении, маскируются под гражданских лиц при перемещении между своими позициями, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на командира одного из артиллерийских подразделений российских войск.

Источник уточнил, что бойцы ВСУ передвигаются на гражданских автомобилях и в гражданской одежде. При этом солдаты ВС РФ определяют их благодаря наличию оружия и бронежилетов, рассказал он.