Впереди Славянск и Краматорск. Что будет, если армия РФ возьмет Часов Яр? Советник главы ДНР Кимаковский допустил бои за Часов Яр в ближайшее время

Обстановка в городе Часов Яр для ВСУ ухудшается с каждым днем. Российские войска находятся менее чем в километре от окраин этого населенного пункта, а власти ДНР допускают скорое начало боев за него. Чем Часов Яр важен для ВСУ, как его использует украинская армия и какие цели могут быть у российских войск после взятия города? С ситуацией разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Город Часов Яр находится примерно в 10 км к западу от Бахмута (Артемовска). Населенный пункт расположен на господствующих высотах (перепад достигает 110 метров), что создает весьма благоприятные возможности для организации обороны города ВСУ. Окружающая местность с Часова Яра просматривается на многие километры.

Власти ДНР, в том числе советник главы республики Игорь Кимаковский, допускают начало боев за Часов Яр в ближайшее время. Кимаковский называет город одним из «ключевых хабов» Вооруженных сил Украины, а также отмечает, что под контролем ВС РФ находятся «фактически все дороги». По его словам, в скором времени город «потеряет стратегическое значение» для Украины.

Как известно, господствующие высоты при рациональном расположении оборонительных рубежей (сооружений) и вооружения позволяют даже относительно небольшим по численности подразделениям длительное время сдерживать наступление превосходящих сил противника. По этим причинам украинские части и соединения ведут боевые действия за Часов Яр по принципу «ни шагу назад».

В случае взятия российскими войсками Часова Яра ВСУ будут вынуждены осуществить организованный отвод своих подразделений из соседних населенных пунктов, расположенных в низине — Николаевки, Чернового, Новодмитровки и Константиновки.

Разумеется, город Часов Яр можно назвать «важным логистическим хабом для ВСУ» или сказать, что этот населенный пункт «использовался противником для ротации», а также отметить, что в ходе боев за этот малый город «взяты под огневой контроль ведущие туда дороги». Однако если бы любой офицер штаба включил подобные формулировки в проект боевого донесения или оперативной сводки, то, вполне возможно, для него после этого нашли бы другое место службы.

Правильнее сказать, что железнодорожная станция Часов Яр использовалась и пока используется Вооруженными силами Украины в качестве выгрузочной станции. Также через этот населенный пункт осуществляется отвод подразделений и частей ВСУ на отдых и доукомплектование и переброска необходимого пополнения.

Помимо прочего, в городе размещены ремонтные органы и структуры материального обеспечения ВСУ, склады (относительно небольшие) боеприпасов, горючего и продовольствия, подразделения и части медицинской службы. Сам населенный пункт превращен в мощный укрепленный район с долговременными огневыми сооружениями, развитой системой траншей, ходов сообщений и подземными укрытиями. В целом Часов Яр можно назвать важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны Вооруженных сил Украины на Донецком направлении.

Что касается «огневого контроля», а также равным образом часто упоминаемого во многих сообщениях военкоров предполагаемого в ходе предстоящего штурма Часова Яра «оперативного окружения» (или «полухвата»), то подобных терминов ни в тактике, ни в оперативном искусстве нет. К примеру, при выполнении огневых задач артиллерия применяет следующие виды огня — сосредоточенный огонь, массированный огонь, неподвижный заградительный огонь, огневой вал и т. д. Но вот «огневого контроля» среди видов огня артиллерии нет.

Взятие Часова Яра, безусловно, станет крупным тактическим успехом Вооруженных сил России. Но придавать овладению подобным населенным пунктом стратегическое значение означает все-таки несколько преувеличивать роль этого малого города в специальной военной операции (к таковым, как известно, относятся города с населением до 20 тыс. человек, а довоенная численность жителей Часова Яра не превышала и 12 тыс. человек).

Правильнее сказать, что овладение Часовым Яром и прорыв мощной, долговременной, глубоко эшелонированной обороны противника создает весьма благоприятные возможности для дальнейшего продвижения российских войск на этом направлении.

Но впереди агломерация Славянск-Краматорск, преобразованный ВСУ в мощный укрепрайон общей площадью свыше 170 кв. км.

Мало того, что Славянск-Краматорск превращены с точки зрения фортификации в единый город-крепость, там еще и сосредоточены все необходимые запасы вооружения и военной техники, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия и медицинского имущества. Так что тяжелые бои по-прежнему впереди.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).