«Птичка с зарядом на тебя летит»: в зоне СВО при работе над сюжетом про БПЛА погиб военкор Еремин СК намерен установить всех причастных к гибели военкора Еремина

Спецкор «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВО при подготовке репортажа про борьбу с беспилотниками. После второго сброса с FPV-дрона журналист получил ранения, от которых позднее умер. Еремин прошел через «самые горячие фазы Донбасского конфликта», освещал боевые действия в Сирии, а в зоне спецоперации работал с самого ее начала. Недавно у него родилась дочь.

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне проведения специальной военной операции. О смерти изданию стало известно 19 апреля.

42-летний журналист ушел из жизни при выполнении профессиональных обязанностей — он готовил репортаж про борьбу с дронами в селе Приютное в Запорожской области.

«Известно, что Еремин погиб в результате атаки FPV-дрона (дроны First Person View транслируют видео с камеры БПЛА в реальном времени на монитор, очки или шлем пилота) — после второго сброса с беспилотника военкор получил ранения, от которых впоследствии скончался», — уточнила газета.

Последний репортаж журналиста показали 20 апреля на РЕН ТВ (вместе с «Известями» телеканал входит в холдинг «Национальная Медиа Группа»).

«Когда такая птичка с прицепленным на нее зарядом на тебя летит, ощущения, конечно, совсем другие. Звук мерзкий… Звук действительно мерзкий, а если ты слышишь этот звук на передовой... Ух», — говорит корреспондент в последнем сюжете.

«Был просто героический человек»

Соболезнования в связи со смертью Еремина выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал его гибель большой трагедией.

«Что касается того, что ВСУ сознательно делают журналистов российских своими целями, да, так оно и есть», — отметил представитель Кремля.

Коллеги назвали уход из жизни Еремина невосполнимой утратой, которая для многих стала личной трагедией. Его охарактеризовали как преданного, отзывчивого и талантливого человека, на которого можно положиться.

Журналист Семен Пегов также назвал погибшего мужественным и смелым. Он рассказал, что Еремин прошел через «самые горячие фазы Донбасского конфликта» и освещал боевые действия в Сирии.

Отправившийся на фронт добровольцем снайпер из Сербии Деян Берич отметил, что военкор сражался за Россию своим словом:

«Одно слово — оно очень сильное, если оно подано правильно, в нужное время и в нужном месте. Семен это умел делать и был просто героический человек».

Дмитрий Зименкин, еще один коллега Еремина, сообщил, что у погибшего недавно родилась дочь.

Глава Минцифры России Максут Шадаев выразил готовность оказать любую помощь родным и близким Еремина. Следственный комитет России заявил о начале расследования по установлению всех причастных к гибели корреспондента «Известий».

На передовой с начала СВО

Семен Еремин родился 25 февраля 1982 года в селе Прикумское Минераловодского района Ставропольского края. Отучился в Ставропольском Государственном университете на факультетах «Журналистики» и «Юриспруденции».

В возрасте 24 лет — в 2006 году — стал собственным корреспондентом «Пятого канала» в Москве, Крыму, Сочи, Ставрополе. С 2015 года освещал события для этого телеканала и из ДНР. В «Известия» на должность специального корреспондента перешел в августе 2017 года.

Как написало издание, Еремин отправился на работу в зону СВО еще в самом ее начале — в феврале 2022 года: вместе со съемочной группой делал сюжеты из Волновахи в марте 2022 года, когда военные ВС России сняли украинский флаг на въезде в этот населенный пункт. Кроме того, он показывал работу отечественных беспилотных летательных аппаратов «Ланцет» и артиллерии с применением корректируемых боеприпасов «Краснополь».

В августе 2022 года корреспондент попал под обстрел минометчиков под городом Угледар в Донецкой области. Еремин удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.