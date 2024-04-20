ВСУ атаковали российские объекты энергетической инфраструктуры. Два человека погибли В Смоленской области после падения дрона ВСУ начался пожар на объекте ТЭК

Беспилотники ВСУ атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области. Системы ПВО успешно сбили аппараты, однако из-за падения обломков возник пожар. С вечера 19 апреля ВСУ атаковали и другие регионы. В Белгородской области погибли два мирных жителя.

Украинские беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Системы ПВО успешно сбили беспилотные аппараты, однако из-за падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами. Пожар ликвидируют спасатели из МЧС.

«Сведения по пострадавшим уточняются. Расследованием данной ситуации занимаются специальные службы и компетентные органы», — добавил он.

Какие еще регионы пострадали

С вечера 19 апреля атаке подверглись еще несколько регионов. В Белгородской области беспилотные летательные аппараты сбросили взрывчатые устройства на село Пороз. Погибли два мирных жителя — женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома. В результате нескольких сбросов взрывных устройств полностью сгорели частный жилой дом и сарай, еще один жилой дом сильно поврежден.

В Брянской области после крушения одного из беспилотников вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Никто не пострадал.

«Пять ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Выгоничским районом <...> Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Суземского района», — сообщал губернатор Александр Богомаз.

В Калужской области дрон взорвался возле электроподстанции. Никто не пострадал, но незначительно была повреждена энергетическая инфраструктура.

«Пострадавших нет. Оперативные службы находятся на месте и устраняют повреждения», — рассказал губернатор Владислав Шапша.

США требуют прекратить атаки

В конце марта Financial Times писала, что США призвали Украину прекратить атаки дронов на российские энергетические объекты, включая нефтеперерабатывающие заводы. Вашингтон предупредил Киев об угрозе возможного увеличения цен на нефть и возможных ответных мер со стороны Москвы. Глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что такие атаки могут оказать влияние на мировые энергетические рынки.

Издание отмечало, что Россия, несмотря на санкции в связи с конфликтом на Украине, остается одним из ведущих мировых экспортеров энергоресурсов. И на фоне нападений украинских БПЛА на объекты энергетической инфраструктуры в России цена на нефть марки Brent поднялась до отметки в $85 за баррель. Это, в свою очередь, привело к увеличению стоимости топлива, что приходится на время начала предвыборной кампании президента Джо Байдена.

По данным The Economist, украинские власти не последовали рекомендациям со стороны США. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы являются ответными мерами на удары по энергетической инфраструктуре Украины, у которой отсутствуют необходимые средства ПВО для защиты собственных объектов.

В конце марта Россия нанесла удары по объектам энергетики Украины, в результате чего в стране были частично введены аварийные отключения электроэнергии. В Минобороны России подчеркивали, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.