Пожар в концертном зале «Крокус Сити Холл», где произошел теракт, 22 марта 2024 года

«Обвинения необоснованны»: G7 поспорила с Россией о причастности Украины к теракту в «Крокусе» Главы МИД G7: Россия должна и может закончить конфликт на Украине уже сегодня

Страны G7 и ЕС выпустили совместное заявление, где отвергли причастность Украины к теракту в «Крокусе». Они также указали, что Россия «уже сегодня» может положить конец военным действиям на Украине, и потребовали, чтобы РФ вывела все войска с «международно признанной территории Украины», в том числе из Крыма и Донбасса, и возместила Киеву ущерб.

Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) и высший представитель ЕС сообщили, что «решительно» отвергают любые доводы о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в их заявлении по итогам трехдневного саммита.

«Мы решительно отвергаем необоснованные попытки российских властей обвинить Украину в трагическом теракте под Москвой 22 марта, ответственность за который взял на себя ИГИЛ (организация запрещена в России). Мы призываем Россию прекратить использовать эту трагедию для дезинформации против Украины», — сказано в документе.

Страны G7 и ЕС подчеркнули, что «стойко» борются с международным терроризмом. Как доказательство указано, что «несколько стран» неформального объединения делятся с Россией информацией насчет теракта. Всего в «Большую семерку» входят семь стран: Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что поручил французскому минобороны передать российским коллегам сведения, которые могут раскрыть «происхождение и организацию этой атаки».

G7 в своем заявлении также требуют, чтобы Россия «немедленно, полностью и безоговорочно» вывела все войска с международно признанной территории Украины, то есть, в том числе из Крыма и Донбасса.

«Россия может положить конец этой войне сегодня... Мы никогда не признаем легитимность так называемых «референдумов» или «выборов», прошлых или будущих, проведенных Россией на временно оккупированных территориях Украины», — указано в документе.

ЕС и G7 пообещали увеличить поддержку ВСУ, в частности укрепить противовоздушную оборону (ПВО) страны, о чем настойчиво просит Киев. Также отмечено, что зарубежные партнеры «продолжат помогать» Украине ремонтировать и восстанавливать ее критически важную энергетическую инфраструктуру.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что на Западе продолжат «изучать все возможные пути», как заставить Россию компенсировать ущерб Украине. G7 обещает сделать это в соответствии с международным правом.

«Россия должна заплатить за ущерб и разрушения, которые она причиняет», — заявили на Западе.

Также в ЕС и странах G7 анонсировали новые санкции против компаний и частных лиц в третьих странах. Речь идет о тех, кто помогает российскому ВПК. Будут ужесточены и меры, связанные с ограничением российской нефти.

«Россия разработала стратегию получения дополнительных доходов от нарушений ценового лимита. Мы будем реагировать на нарушения ценового лимита, в том числе введением дополнительных санкций», — говорится в заявлении.

Что Россия говорит о причастности Киева к теракту

После теракта в «Крокус Сити Холле», произошедшего 22 марта, президент России Владимир Путин заявил, что четверка пойманных террористов бежала в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено «окно для перехода государственной границы». О существовании «окна» говорил и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Эта группа уходила на Украину, и это факт, который мы получили в результате работы с задержанными», — подтвердил глава ФСБ Александр Бортников.

Исполнителей теракта задержали в Брянской области, она граничит с Украиной и Белоруссией. Белорусский посол в России Дмитрий Крутой говорил, что террористы хотели сбежать в Белоруссию.

Путин и другие представители власти в России заявляли о возможной причастности к произошедшему стран Запада.

«Сразу возникает вопрос, кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима», — предполагал президент.

Патрушев развил эту версию, указав, что Киев не самостоятелен, а значит, за ним стоят США. Кроме того, секретарь Совбеза выразил мнение, что террористические организации вроде ИГИЛ изначально порождены Вашингтоном.

«Следы [преступления] ведут к украинским спецслужбам. Но всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США. Необходимо также учитывать, что ИГИЛ, «Аль-Каиду» (организация запрещена в России) и другие террористические организации создал Вашингтон», — пояснял Патрушев.

В этом ключе высказался и российский МИД. Там заявили, что США «выгораживают» властей Украины, по разным каналам распространяя информацию о причастности ИГИЛ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова, как и Патрушев, сослалась на то, что ИГИЛ — «продукт» американцев.

«Это далеко не первый раз, когда американцы применяют двойные стандарты <...> и действуют руками радикалов <...> Навязчиво и бездоказательно рассуждая о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокус Сити Холле», американцы прямо или косвенно работают на укрепление имиджа этой терорганизации», — посчитала Захарова.

По оценке генпрокурора России Игоря Краснова, в теракте «очевиден украинский след». Краснов назвал трагедию следствием двойных стандартов в борьбе с преступностью. Глава ФСБ, в свою очередь, заявил, что украинские спецслужбы причастны «в общем плане».

«Мы предварительно получили информацию, указывающую на ангажированность той стороны (Киева. — «Газета.Ru») в подготовке этой акции. Мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так, естественно, способствовали западные спецслужбы, а сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение», — описал Бортников.