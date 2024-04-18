В США представили новый пакет помощи Украине: $61 млрд и ракеты

Палата представителей конгресса представила законопроект о новом пакете помощи на $95 млрд союзникам США в Израиле и Индо-Тихоокеанском регионе, а также Украине. Пакет разделен на три части, по каждой из которых будет отдельное голосование в ближайшие выходные. Украине конгрессмены предложили выделить $61 млрд и ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 км.

Законопроект о выделении средств Украине обсуждается в конгрессе США с октября 2023 года. В феврале сенат поддержал проект о выделении более $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако республиканское большинство в конгрессе настаивало на разделении пакетов и голосовании отдельно по каждому. В итоге проект палаты представителей оказался за некоторыми исключениями похож на сенатский, а голосовать раздельно по странам за него будут 20 апреля.

«Я решительно поддерживаю этот пакет, направленный на оказание критической поддержки Израилю и Украине, предоставление крайне необходимой гуманитарной помощи палестинцам в Газе и укрепление безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, — говорится в заявлении Джо Байдена на сайте Белого дома. — Израиль сталкивается с беспрецедентными атаками со стороны Ирана, а Украина сталкивается с продолжающимися бомбардировками со стороны России, которые резко усилились за последний месяц».

Украина

На поддержку Украины планируется выделить $60,84 млрд:



$23,2 млрд будет направлено на пополнение систем вооружения и боеприпасов для Вооруженных сил США;



$13,8 млрд должны пойти на закупку вооружения и оборонной продукции, а также сопутствующих услуг для Украины в США;



$11,3 млрд направят на финансирование «текущих военных операций США в регионе»;



на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью потратят $26 млн.

«В этом пакете 80% расходов на Украину станут пополнением американского оружия и запасов. Это очень важно для нашей собственной американской промышленной базы и оборонной базы.

И это будет очень важной частью законопроекта», — подчеркнул председатель палаты представителей Майк Джонсон.

Законопроект предусматривает экономическую помощь Украине на сумму более $9 млрд в виде погашаемых кредитов. Это одно из значительных отличий от сенатского законопроекта. Не позднее 60 дней с момента принятия проекта президент США будет обязан договориться с правительством Украины о возврате средств. Президент сможет списать до половины долга, но сделать это можно не раньше 15 ноября этого года. Президент будет уполномочен устанавливать условия кредита Украине, а также иметь право его аннулировать.

Председатель палаты представителей Майк Джонсон, добиваясь поддержки пакета от Республиканской партии, отмечал, что бывший президент Дональд Трамп одобрил «концепцию кредита».

«Любые средства, которые идут на оказание помощи правительству Украины, конвертируются в кредит. Многие люди говорили, что это очень важно, что мы внедрили это», — заявил Джонсон.

Законопроект палаты представителей включает требование к администрации президента, Пентагону и Госдепу в течение 45 дней с момента принятия закона предоставить конгрессу стратегию поддержки Украины. Отчет администрации должен представлять собой многолетний план, в котором излагаются «конкретные и достижимые цели». В нем необходимо оценить ресурсы для достижения целей США и описать последствия для национальной безопасности, если эти цели не будут достигнуты.

Новый законопроект предполагает передачу Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Они в зависимости от модификации способны поражать цели на расстоянии до 300 км.

«Как только это станет практически возможным после даты вступления в силу настоящего закона, президент должен передать армейские тактические ракетные комплексы большой дальности правительству Украины», — говорится в тексте законопроекта. Это нужно «для содействия правительству Украины в обороне от Российской Федерации и достижении победы над ней».

Передача ракет может быть отменена, если президент США сочтет, что это может нанести ущерб национальной безопасности страны.

Израиль

На поддержку Израиля и гуманитарную помощь жителям Газы планируется выделить более $26 млрд. На пополнение систем противоракетной обороны Израиля – около $4 млрд, дополнительно $2,4 млрд предполагается выделить на текущие военные операции США в регионе.

Некоторые консерваторы критиковали помощь Газе, однако Джонсон не стал исключать этот пункт, опасаясь, что в таком случае законопроект не поддержат демократы. Гуманитарная помощь для Газы составляет более $9 млрд.

Индо-Тихоокеанский регион

Инвестиции в противодействие Китаю и обеспечение сильного сдерживания в регионе составляют около $8 млрд, четверть из которых будет использована на пополнение систем вооружения и боеприпасов, которые были предоставлены Тайваню.