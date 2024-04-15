В Раде заявили, что закон о мобилизации разрушит экономику Украины

Недавно принятый на Украине закон о мобилизации может разрушить экономику страны. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады и бывший спикер парламента Дмитрий Разумков.

По словам Разумкова, закон «уничтожает экономику, потому что обязывает работодателей обеспечивать мобилизацию». В качестве подтверждения своих слов депутат привел сведения, согласно которым за месяц до принятия Радой закона о мобилизации украинцы вывели со своих счетов более 27 млрд гривен (около 64 млрд рублей).

Разумков подверг критике положения закона о непредоставлении консульских услуг гражданам Украины, не вставшим на воинский учет. По его мнению, в результате такого решения «целые поколения» украинцев не вернутся домой по окончании конфликта и останутся жить в Польше, Германии и Италии.

11 апреля Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. В документе прописаны нормы, ужесточающие правила призыва. Для военнообязанных станет обязательным обновление своих данных в военкоматах и ношение военного билета, а повестки будут считаться полученными даже без вручения лично в руки. О других нововведениях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что украинцы выстроились в очередь в консульстве в Варшаве из-за нового закона о мобилизации.