В Варшаве украинцы подрались в очереди за загранпаспортом

В Варшаве двое украинцев подрались в очереди за получением загранпаспортов своей страны. Об этом со ссылкой на очевидца событий сообщило издание «Страна.ua».

Предполагаемой причиной конфликта стала попытка одного из них пролезть к стойке без очереди. На место происшествия выезжала полиция, а результатом столкновения стала отмена живой очереди — к оформлению документов теперь допускают только тех, кто заранее записался онлайн.

По словам очевидца, утром живая очередь достигала 300 человек.

Находящиеся в Польше украинские мужчины стремятся получить новый загранпаспорт до вступления в силу нового украинского закона о мобилизации, согласно которому консульские услуги не будут оказываться тем, кто не встал на воинский учет.

Украинский паспортный центр расположен в торговом центре Blue Sity, из-за повышенного спроса места в нем не хватает, очередь занимает половину второго этажа.

11 апреля Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. В документе прописаны нормы, ужесточающие правила призыва. Для военнообязанных станет обязательным обновление своих данных в военкоматах и ношение военного билета, а повестки будут считаться полученными даже без вручения лично в руки. О других нововведениях — в материале «Газеты.Ru».

15 апреля в Раде заявили, что закон о мобилизации разрушит экономику Украины, потому что обязывает работодателей обеспечивать ее.

Ранее стало известно, сколько киевлян насильно привели в военкоматы с начала года.