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Политика

Военная операция на Украине, день 783-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 783-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
Взрывы произошли в Херсоне и Хмельницкой области Украины. Командование Воздушных сил ВСУ отчиталось об уничтожении девяти ударных дронов, атаковавших страну. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что намерен вынести на рассмотрение конгресса новый пакет помощи Украине на $60 млрд в виде отдельного документа. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
09:09

08:53

США превратили Украину в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

08:48

Тысяча людей осталась без электроснабжения в результате обстрелов подконтрольного Украине Никопольского района Днепропетровской области, сообщает глава областной военной администрации Сергей Лысак.

08:39

Российские войска атаковали военный аэродром Украины в пригороде Староконстантинова Хмельницкой области. Об этом РИА Новости сообщил «координатор николаевского подполья» Сергей Лебедев.

08:37

❗️ В Кузбассе задержан молодой человек, который планировал поджечь более десяти релейных шкафов на Транссибирской железной дороге по заданию неизвестных с Украины — УФСБ России по Кемеровской области

08:32

Олаф Шольц в ходе своего визита в Китай намерен обсудить, как установить «справедливый мир» на Украине. Об этом сообщает Х канцлера Германии.

08:28

❗️ Два человека (в том числе один ребенок) ранены, повреждены несколько объектов критической инфраструктуры, девять домов, почтовое отделение, складское помещение и автомобиль в результате обстрела подконтрольной Украине части Херсонской области, сообщил глава региона Александр Прокудин.

08:23

США не будут вовлекаться в российско-украинский конфликт «в боевой роли», заявил координатор по стратегическим коммуникациями в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Это разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угроз», — сказал Кирби.

08:19

ВСУ разместили в селе Нерубайском Одесской области ЗРК Patriot, сообщает ТАСС со ссылкой на «координатора подполья» Сергея Лебедева.

08:14

❗️ Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что намерен на этой неделе вынести на рассмотрение конгрессменов новый пакет помощи Украине на $60 млрд в виде отдельного документа вместо общего запроса на цели нацбезопасности, включающего также помощь Израилю и Тайваню.

08:09

Командование Воздушных сил ВСУ отчиталось об уничтожении девяти ударных дронов, атаковавших страну.

08:04

Взрывы произошли в подконтрольных Украине городе Херсон и Хмельницкой области, сообщили местные СМИ.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 783-го дня специальной военной операции России на Украине.

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