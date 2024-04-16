Военная операция на Украине, день 783-й

США превратили Украину в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Тысяча людей осталась без электроснабжения в результате обстрелов подконтрольного Украине Никопольского района Днепропетровской области, сообщает глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Российские войска атаковали военный аэродром Украины в пригороде Староконстантинова Хмельницкой области. Об этом РИА Новости сообщил «координатор николаевского подполья» Сергей Лебедев.
❗️ В Кузбассе задержан молодой человек, который планировал поджечь более десяти релейных шкафов на Транссибирской железной дороге по заданию неизвестных с Украины — УФСБ России по Кемеровской области
Олаф Шольц в ходе своего визита в Китай намерен обсудить, как установить «справедливый мир» на Украине. Об этом сообщает Х канцлера Германии.
❗️ Два человека (в том числе один ребенок) ранены, повреждены несколько объектов критической инфраструктуры, девять домов, почтовое отделение, складское помещение и автомобиль в результате обстрела подконтрольной Украине части Херсонской области, сообщил глава региона Александр Прокудин.
США не будут вовлекаться в российско-украинский конфликт «в боевой роли», заявил координатор по стратегическим коммуникациями в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Это разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угроз», — сказал Кирби.
ВСУ разместили в селе Нерубайском Одесской области ЗРК Patriot, сообщает ТАСС со ссылкой на «координатора подполья» Сергея Лебедева.
❗️ Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что намерен на этой неделе вынести на рассмотрение конгрессменов новый пакет помощи Украине на $60 млрд в виде отдельного документа вместо общего запроса на цели нацбезопасности, включающего также помощь Израилю и Тайваню.
Командование Воздушных сил ВСУ отчиталось об уничтожении девяти ударных дронов, атаковавших страну.
Взрывы произошли в подконтрольных Украине городе Херсон и Хмельницкой области, сообщили местные СМИ.