Военная операция на Украине, день 783-й

08:14

❗️ Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что намерен на этой неделе вынести на рассмотрение конгрессменов новый пакет помощи Украине на $60 млрд в виде отдельного документа вместо общего запроса на цели нацбезопасности, включающего также помощь Израилю и Тайваню.