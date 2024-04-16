Ивлеева вернула в Instagram** антивоенные посты. На нее составили протокол о дискредитации армии Анастасии Ивлеевой может грозить штраф по статье о дискредитации ВС РФ

Анастасия Ивлеева может получить штраф до 50 тыс. руб. за дискредитацию армии. Протокол, составленный на блогера, поступил в Тверской суд Москвы, рассмотрение дела в отношении Ивлеевой назначено на 25 апреля. По данным Shot, причиной стали посты в Instagam, где девушка высказывалась против спецоперации и просила российские власти остановиться. Сама Ивлеева пока никак не прокомментировала ситуацию, однако ее отец заявил, что считает дело несправедливым.

Блогер Анастасия Ивлеева стала фигурантом административного дела по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Тверской суд Москвы зарегистрировал соответствующий протокол 16 апреля, следует из данных на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

«В Тверской районный суд поступил протокол об административном правонарушении в отношении Ивлеевой А. В., которая обвиняется сотрудниками МВД России по Тверскому району Москвы в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ ( публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан)», — сообщил ТАСС представитель суда.

По данным агентства, заседание по иску к Ивлеевой назначено на 25 апреля.

Посты об СВО

Как пишет Telegram-канал Shot, полицейские составили на блогера протокол из-за постов в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), которые были «переопубликованы».

24 февраля и 1 марта 2022 года Ивлеева выложила две публикации, где высказалась против проведения специальной военной операции и призывала российские власти остановиться. После скандальной «голой вечеринки» в декабре 2023-го девушка скрыла их из ленты, но потом снова сделала посты доступными.

На момент публикации этого материала оба поста все еще в профиле блогера. Если Ивлееву признаю виновной, ей грозит штраф на сумму до 50 тыс. рублей.

Не тявкайте на мою дочь

Сама блогер пока никак не прокомментировала информацию об административном деле. В Instagram Ивлеева не публикует посты с 27 декабря, а в Telegram-канале — с 23 марта. Однако за девушку вступился ее отец. Вячеслав Ивлеев заявил ИА Regnum, что его дочь никогда не критиковала армию.

«Я всегда за дочь. Я не позволю каждой шавке тявкать на Настю. В ее высказываниях нет никакой дискредитации армии. Я считаю все это несправедливым», — заявил мужчина.

Он также высказался по поводу «голой вечеринки», отметив, что после ее проведения все «докопались» до его дочери и сказали, что «она проводит пир во время чумы». Вячеслав Ивлеев назвал все это неправдой. По его словам, таким образом блогер «просто зарабатывает деньги».

«Голая вечеринка»

В конце декабря 2023-го Анастасия Ивлеева попала в скандал из-за «голой вечеринки». Блогер организовала в московском клубе Mutabor мероприятие, на которое, согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. На тусовке присутствовали около 170 человек, в том числе популярные артисты.

После вечеринки общественники обрушились на гостей и организаторов вечеринки с критикой. Многие участники мероприятия, включая саму блогера, извинились, однако этого оказалось недостаточно. Звезды столкнулись с отменами концертов, разрывами рекламных контрактов, некоторых из них вырезали из новогодних эфиров и премьер. Кроме этого, как писал Mash, участников «голой вечеринки» попросили в срочном порядке разобраться со своими налогами. В ином случае им грозила проверка.

Рэпера Vacio (настоящее имя Николай Васильев), который надел на вечеринку только носок, 22 декабря 2023 года арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве на мероприятии и приговорили к штрафу в 200 000 рублей за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». 6 января, в день его освобождения, рэпера арестовали еще на 10 суток — снова за мелкое хулиганство.

Под арестом Vacio заявил в своем Telegram-канале, что признает ответственность за поступок и готов изменить свою жизнь.

«Я хочу, чтобы вы поняли одно. Я больше не тот, кем вы знали меня раньше. Я — не рэпер. Я — профессиональный музыкант, окончивший джазовое училище, 6 классов гитары и 6 классов фортепиано. Я — автор, который сам пишет музыку и тексты для своих песен. Когда я принял решение изменить свою жизнь, я также сменил и вектор своего творчества, в котором теперь пропагандирую здоровый образ жизни, пытаясь донести до аудитории, что алкоголь и наркотики — зло», — написал тогда он.

16 января 2024 года адвокат музыканта Роман Попов заявил РИА Новости, что Васильев, «как любой законопослушный гражданин Российской Федерации», уже встал на воинский учет и прошел медкомиссию.

Анастасию Ивлееву за организацию «голой вечеринки» оштрафовали на 100 тыс. руб. по административной статье об организации массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.

Клуб Mutabor на три месяца приостановил деятельность по решению Лефортовского суда. Недавно заведение открылось под новым названием ARMA. В клубе также сделали ремонт.