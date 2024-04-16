«Следил за ним 2,5 месяца»: ФСБ задержала россиянина, подорвавшего машину экс-агента СБУ

ФСБ задержала подозреваемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве. По информации спецслужбы, 41-летний россиянин 12 апреля взорвал автомобиль по заданию украинских спецслужб. По версии следствия, он выехал на Украину после начала СВО, где его завербовали сотрудники СБУ и дали задание. В марте он прибыл в Россию. Мужчину собираются привлечь к ответственности по статьям о теракте и госизмене.

ФСБ России сообщила о задержании россиянина, который 12 апреля подорвал машину экс-сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова в Москве. Как утверждает Центр общественных связей спецслужбы, подозреваемого завербовала Украина.

«Задержан гражданин России, 1983 года рождения (мужчине 41 год), который по заданию украинских спецслужб с использованием взрывного устройства осуществил подрыв в Москве автомобиля гражданина России, экс-сотрудника Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, мужчина выехал на Украину после начала специальной военной операции. В октябре 2023 года его завербовали сотрудники украинской спецслужбы. В ФСБ заявили, что задание ему дал куратор, который «действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка».

В Россию мужчина приехал в марте 2024 года, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал его и позднее заминировал автомобиль бывшего сотрудника СБУ в Москве.

Telegram-канал Shot пишет, что украинский агент, подорвавший автомобиль Прозорова, следил за ним 2,5 месяца. Взрывчатое устройство он изготовил своими руками и установил его около 02:00 9 апреля, за три дня до взрыва.

ФСБ опубликовала видео с задержанием россиянина, устроившего подрыв. Он утверждает, что живет на Украине с 2010 года. Куратор из СБУ связался с ним в феврале 2024 года и сначала попросил только следить за Land Cruiser Prado. Затем поставленная задача изменилась — «было сказано собрать бомбу».

Против задержанного возбудили уголовное дело о покушении на убийство, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Его также могут привлечь к ответственности по статьям о теракте и госизмене. Мужчине грозит до пожизненного лишения свободы.

«Все организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранные граждане, будут объявлены в розыск и привлечены к уголовной ответственности», — заявила спецслужба.

Как сообщили агентству ТАСС в правоохранительных органах, взрывное устройство было заложено под дно автомобиля Прозорова в районе водительского сиденья. Мощность составила около 150 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрывчатка не имела поражающих компонентов. По данным Baza, мощность взрыва составила примерно 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Покушение на Прозорова

12 апреля во дворе многоэтажного жилого дома в районе Западное Дегунино на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Автомобиль принадлежал экс-офицеру СБУ Василию Прозорову — он в момент взрыва находился внутри, бомба сработала, когда Прозоров завел машину. Как сообщил его помощник, экс-офицер СБУ получил ранения ног и руки.

Сам он заявил, что «в порядке» и что не сомневается в причастности к взрыву украинских властей и спецслужб.

Прозоров работал в управлении СБУ по Запорожской области до 2014 года. Затем перешел на службу в центральный аппарат, который находится в Киеве. Числился в антитеррористическом центре. Как пишет Telegram-канал Baza, Прозоров занимал должность «старшего консультанта-эксперта».

В 2018 году Прозоров уехал жить в Россию, где начал готовить фильм о пожаре в Доме профсоюзов в Одессе, который произошел 2 мая 2014 года. В 2019 году Прозоров провел пресс-конференцию в Москве, где рассказал, что с апреля 2014 помогал спецслужбам России.

В СБУ утверждали, что уволили Прозорова за пьянство и «дискредитацию звания офицера». Спецслужба назвала Прозорова предателем.