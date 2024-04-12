Плана Б нет: США хотят финансировать Киев доходами от активов РФ и отдать ВСУ европейские Patriot FT: США предложили финансировать Киев за счет доходов от замороженных активов РФ

У Белого дома нет запасного плана действий на случай, если конгресс не одобрит финансовую помощь Киеву. Публично администрация Байдена продолжает убеждать Украину, что рано или поздно новый пакет помощи согласуют. В то же время США предложили использовать для финансирования Киева доходы от замороженных активов РФ. Также Вашингтон хочет, чтобы страны ЕС отдали Киеву свои системы ПВО. Однако у всех идей США есть обратная сторона.

Что стало с планом А?

У Белого дома не было и нет плана Б по поводу того, как помогать Украине, если конгресс не разрешит выделить новые деньги, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Пакет помощи Киеву на $60 млрд с осени застрял в палате представителей (нижняя палата конгресса). Ее контролируют республиканцы (сейчас у них 218 мест, с 19 апреля будет 217, а у демократов 213). Они требуют не только выделения помощи для Украины, но и решений по другим вопросам, например, изменений в миграционной политике.

«Администрация [президента США Джо] Байдена все больше разочаровывается как республиканцами в конгрессе, так и союзниками в Европе из-за задержек с финансированием борьбы Украины против России... Растут опасения, что российские силы могут добиться серьезных успехов в ближайшие недели», — говорят источники Bloomberg.

Конгресс «должен принять меры», подчеркнул в разговоре с агентством анонимный представитель Совета национальной безопасности США. При этом одобрение пакета финансовой помощи в ближайшее время вряд ли возможно, считают эксперты.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан подтверждал, что «нет никакого плана Б» поддержки Украины, кроме застрявшего пакета. При этом он заверил Киев, что тот в итоге получит обещанное.

«Я уверен, что мы достигнем плана А. Мы добьемся серьезного двухпартийного голосования в палате представителей за пакет помощи Украине», — заявил Салливан в конце марта на совместной пресс-конференции с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Идея использовать активы РФ

В Евросоюзе камнем преткновения стали заблокированные российские средства. Большая часть активов лежит на счетах в ЕС, в первую очередь €191 млрд в бельгийском депозитарии Euroclear (крупнейшая в мире расчетно-клиринговая система). По мнению США, европейским лидерам следует направить прибыль от них на поддержку ВСУ и «быстрее преодолеть задержки» в этом вопросе.

В частности Вашингтон предложил привлечь десятки миллиардов евро в долг, под залог будущей прибыли от замороженных средств. То есть нужно выпустить облигации или кредитные обязательства, уточнил замсоветника по национальной безопасности США, курирующий международные экономические вопросы, Далип Сингх.

«Мы находимся на этапе, когда следует изучить все возможные пути, чтобы максимизировать ценность замороженных резервов для Украины. Мы не можем ждать вечно, мы это знаем. Вместо того, чтобы просто выплачивать годовую прибыль из резервов, концептуально можно выплатить 10-летнюю прибыль или 30-летнюю прибыль», — сообщил он.

По оценке Сингха, это позволит получить для Украины «очень большую цифру» в €30-40 млрд. Такую прибыль, по мнению источника Financial Times среди европейских чиновников, за десять лет могут принести активы на Euroclear (депозитарий продолжает их инвестировать).

Но и тут есть проблема, отмечает FT. Власти одной из крупных стран ЕС уже задались вопросом — что если конфликт скоро закончится, и заблокированные активы вернут России? Тогда непонятно, что делать с облигациями, которые обеспечены десятилетними выплатами процентов по этим активам.

Инициативу США обсудят на следующей неделе министры финансов G7 в кулуарах весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка. Также ее рассмотрят на итальянском саммите G7 в июне. Bloomberg выяснило, что Франция и Германия пока против предложения.

Не можем дать то, чего нет

В Белом доме также полагают, что странам ЕС нужно «срочно» выдать Украине больше систем ПВО Patriot. Взять их они должны из собственных запасов.

Больше всего союзников беспокоит, что ВСУ не смогут защищать воздушное пространство, передал Bloomberg. Россия уже «почувствовала момент слабости» противника и бьет по критически важной инфраструктуре. По оценкам агентства, российская армия за последнее время нанесла Украине самый серьезный ущерб за время конфликта.

В Европе есть 100 систем Patriot, заявил премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт. Он отметил, что Украина при этом просила всего о семи ЗРК. В то же время у Европарламента нет полномочий заставить страны ЕС делиться оружием, если они не хотят.

Президент Польши Анджей Дуда тем временем сообщил, что у его страны нет лишних ЗРК Patriot.

«Мы только начинаем устанавливать эти системы. Фактически, сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели», — сказал он.

Дуда добавил, что «российская ракета» из всех соседей Украины прилетала только в Польшу, поэтому республике самой нужна воздушная защита. Президент уточнил, что и Литва вряд ли сможет поделиться Patriot — у нее только одна батарея.