Военная операция на Украине, день 778-й

Средства ПВО уничтожили за ночь 12 БПЛА над Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской и Липецкой областями, а также над Мордовией, сообщили в МО РФ. Украинские СМИ написали о 21 сбитом дроне на юге страны, в Одесской области из-за падения обломков возник пожар. В Харькове возможны проблемы с энергоснабжением из-за ракетных ударов, метрополитен работает как укрытие. Самолеты ВВС Польши и ее союзников поднимали в воздух из-за «активности дальней авиации РФ». «Газета.Ru» ведет хронику событий.