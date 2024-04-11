Военная операция на Украине, день 778-й

Украинские СМИ написали о 21 сбитом дроне на юге страны, в Одесской области из-за падения обломков возник пожар.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой медиагруппе Axel Springer заявил о готовящемся плане нового контрнаступления, который включает разрушение Крымского моста. За время спецоперации Украина дважды атаковала мост через Керченский пролив — 8 октября 2022 года и 17 июля 2023-го. После каждой атаки на устранение повреждений уходило до нескольких месяцев.
Российские войска нанесли ракетный удар по энергообъектам и нескольким заводам в Харькове, рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Средства противовоздушной обороны России перехватили и сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над шестью регионами, сообщило Минобороны. Над Курской и Тамбовской областями — по три БПЛА, над Белгородской областью и Мордовией — два, над Брянской и Липецкой — по одному. Попытка атаки была предпринята в ночь на 11 апреля, говорится в сообщении Минобороны.