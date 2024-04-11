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Политика

Военная операция на Украине, день 778-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 778-й день

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Боевая работа РСЗО «Град» Южной группировки войск

Боевая работа РСЗО «Град» Южной группировки войск

Михаил Воскресенский/РИА Новости
Средства ПВО уничтожили за ночь 12 БПЛА над Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской и Липецкой областями, а также над Мордовией, сообщили в МО РФ. Украинские СМИ написали о 21 сбитом дроне на юге страны, в Одесской области из-за падения обломков возник пожар. В Харькове возможны проблемы с энергоснабжением из-за ракетных ударов, метрополитен работает как укрытие. Самолеты ВВС Польши и ее союзников поднимали в воздух из-за «активности дальней авиации РФ». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:30

Украинские СМИ написали о 21 сбитом дроне на юге страны, в Одесской области из-за падения обломков возник пожар.

8:26

8:12

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой медиагруппе Axel Springer заявил о готовящемся плане нового контрнаступления, который включает разрушение Крымского моста. За время спецоперации Украина дважды атаковала мост через Керченский пролив — 8 октября 2022 года и 17 июля 2023-го. После каждой атаки на устранение повреждений уходило до нескольких месяцев.

8:09

Российские войска нанесли ракетный удар по энергообъектам и нескольким заводам в Харькове, рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

8:04

Средства противовоздушной обороны России перехватили и сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над шестью регионами, сообщило Минобороны. Над Курской и Тамбовской областями — по три БПЛА, над Белгородской областью и Мордовией — два, над Брянской и Липецкой — по одному. Попытка атаки была предпринята в ночь на 11 апреля, говорится в сообщении Минобороны.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 777-го дня специальной военной операции России на Украине.

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