Зеленский впервые допустил обсуждение «мирного плана» с РФ. Но не отказался от атак на Крымский мост Генсек НАТО Столтенберг счел законными удары ВСУ по целям в России вне зоны СВО

Президент Украины Владимир Зеленский впервые заговорил о возможном участии России в обсуждении «мирного плана». Однако с условием, что его сначала утвердят на конференции в Швейцарии, а после представят российской стороне. Зеленский не отказывается и от военного пути. Он заявил, что Киев уже разработал план нового контрнаступления, который включает в себя разрушение Крымского моста. В НАТО считают, что подобные удары ВСУ по целям на территории России вполне законны.

Владимир Зеленский впервые допустил участие России в обсуждении «мирного плана» урегулирования конфликта на Украине, но только после того, как он будет утвержден на саммите в Швейцарии. Соответствующие заявление президент Украины сделал в интервью газете Bild, оно опубликовано на YouTube-канале издания.

«Мы подготовим план, и я думаю, что некоторые пункты будут готовы с настоящими деталями касательно того, что необходимо делать, уже во время первого саммита.

Затем мы выработаем всеобъемлющий план, и, конечно, некоторые переговорщики... представят этот план российским представителям, но [представят] только тогда, когда будет общее мнение — общее мнение стран, которые действительно хотят мира, а не только переговоров», — заявил украинский президент.

Он также уточнил, что все еще придерживается мнения, что Россия «не нужна» на первом мирном саммите по Украине, поскольку она будет блокировать предложения, которые ее не устраивают.

Дата назначена

Швейцарский президент Виола Амхерд сообщила, что страна решила провести конференцию по Украине в Бюргенштоке в июне. Страны — участницы саммита получат приглашения в ближайшие дни.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россия участвовать в первой встрече не будет. Однако участники конференции могут договориться о том, когда и как привлечь Москву к этому процессу.

«Если мы запускаем процесс, с самого начала должно быть ясно, что Россия рано или поздно должна принять в нем участие», — уточнил Кассис.

Министр внутренних дел Швейцарии считает, что ни один мирный процесс не может проходить без участия Москвы. Даже в том случае, если РФ не будет участвовать в первой встрече.

В российском посольстве в Берне заявили, что швейцарские власти пока не направляли России приглашения на конференцию в Бюргенштоке. При этом, даже если приглашение все-таки будет отправлено, российская сторона его не примет.

«Усиленно продвигаемая организаторами идея «мирной конференции» является для нас неприемлемой, т.к. речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной «формулы мира», которая является набором ультиматумов в адрес России и не учитывает интересы национальной безопасности нашей страны. Ультиматумы не могут служить основой для начала переговоров», — подчеркнули в диппредставительстве.

Не только мирный путь

Несмотря на обсуждение мирного плана по урегулированию конфликта, Зеленский все полагается на военный путь. В интервью Bild он сообщил, что Киев разработал план нового контрнаступления. И этот план, по словам украинского лидера, включает разрушение Крымского моста и других инфраструктурных и военных объектов.

«Мы очень этого хотим. Речь идет не только о мосте в Керчи, о котором все говорят. Речь идет о некоторых инфраструктурных объектах, которые представляют собой военную цель. Речь идет о мостах, аэродромах», — заявил Зеленский.

По словам президента Украины, ВСУ хотят нанести удары по мостам, по которым доставляют вооружение, и аэродромам, с которых отправляются самолеты, наносящие удары по Украине.

В НАТО не имеют ничего против таких планов Украины. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что удары по целям за пределами зоны СВО законны:

«Это часть права Украины на самооборону — наносить удары по законным военным целям за пределами территории этой страны, поскольку Россия использует столько различных военных средств для ударов по Украине».

При этом Столтенберг подчеркнул, что не будет давать «конкретные советы Украине, какие цели она должна или не должна атаковать».