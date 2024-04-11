Удары по Украине, переговоры о мире и война с Западом: что обсуждали Путин и Лукашенко Путин назвал удары по объектам энергетики Украины частью демилитаризации

В Москве прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко. Главы государств обсудили конференцию по Украине в Швейцарии, атаки ВС РФ на украинские энергообъекты, заявления о возможном нападении России на страны Запада и многое другое. Переговоры продлились четыре часа и возобновятся 12 апреля.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву 11 апреля, сообщило агентство БелТА. Его сопровождает первая женщина-космонавт в истории республики Марина Василевская, которая недавно вернулась из космоса. У Лукашенко в России запланирована не только встреча с Путиным, но и мероприятие в честь Дня космонавтики.

«Космос наш, ваш и наш. Благодаря вам, он стал нашим... Говорят, у нас девчата покрепче, мы готовы в программу российскую уже внедриться и вместе работать», — заметил Лукашенко в разговоре с журналистами, опубликованном в Telegram-канале Павла Зарубина.

Перед встречей с Путиным Лукашенко поговорил с журналистами об Украине. Отвечая на вопрос, «как разговаривать» с Киевом после появления данных о его причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», он заявил, что Москве нужно вести переговоры не с Украиной, а с теми, кто за ней стоит.

«Если надо в разговор вклиниться и помочь, мы можем в этом плане помочь. Стремиться вам с ними [Украиной] как-то разговаривать я смысла не вижу.

Что вы будете ползать перед кем-то и проситься поговорить про «Крокус»? Сейчас надо до конца разобраться. Украинцы украинцами, но за украинцами, вы правильно обнаружили, стоят определенные силы... А украинцы тут — патроны подносить», — считает Лукашенко.

Он отметил, что сейчас Россия «не разговаривает» с Украиной и вряд ли будет делать это в будущем.

Лукашенко также ответил, нужна ли Белоруссии санитарная зона у украинской границы. По его словам, в ней нет необходимости.

«А что касается санитарной зоны Украины с Россией, то ее еще надо создать. Много будет зависеть не только от воюющих сторон, но и от западных государств», — добавил он.

После разговора с журналистами Лукашенко отправился на встречу с Путиным. Российский президент заявил своему коллеге, что Москву не пригласили на конференцию по обсуждению урегулирования украинского конфликта в Швейцарии, хотя западные политики понимают невозможность решения подобных вопросов без участия РФ:

«Нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего, и в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. Поскольку мы туда не едем (это уже вообще паноптикум какой-то), говорят, что мы отказываемся от переговоров».

Путин вновь заявил, что Россия «за» переговоры, но не «в формате навязывания каких бы то ни было схем, которые ничего не имеют общего с действительностью».

Лукашенко согласился, что без участия России не может быть никакого мирного процесса: «Я уже сказал, наша позиция заключается в том, что они могут там договориться только о том, как усилить эскалацию этого конфликта».

Президент РФ также прокомментировал массовые удары ВС России по украинским энергообъектам. По его словам, армия была вынуждена ответить на серию ударов по российским объектам ТЭК. По словам Путина, исходя из «гуманитарных соображений, зимой [Россия] не наносила никаких ударов», чтобы не оставить без света социальные учреждения, больницы и другие гражданские объекты.

«Удары по энергетике связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, это демилитаризация. Прежде всего исходим из того, что мы таким образом влияем на оборонно-промышленный комплекс Украины», — добавил Путин.

Он подчеркнул, что Россия готова к решению вопросов другими способами. По его словам, «противоположная сторона в известной степени загнала себя в угол», когда отказалась от переговоров «в расчете победить Россию на поле боя».

«Я чувствую, что недалек тот момент, когда Украина одумается и поймет, где ей счастье», — сказал Лукашенко. На что Путин ответил, что Украина должна решать сама.

Белорусский президент подчеркнул, что Минск никогда не обсуждал с Москвой захват Европы, так как «своих проблем хватает». А Путин заявил, что высказывания представителей европейских стран о возможном нападении Москвы на Запад — «это чушь», которая нужна западным правящим кругам, «чтобы объяснить и оправдать расходы на войну на Украине».

ТАСС пишет, что Лукашенко и Путин 11 апреля общались почти четыре часа, а 12 апреля переговоры продолжатся.