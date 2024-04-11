Рада приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. Что изменится? Верховная рада приняла законопроект об ужесточении мобилизации на Украине

Верховная рада приняла законопроект о мобилизации. В документе прописаны нормы, которые, как писали в украинских СМИ, ужесточат правила призыва. Для военнообязанных станет обязательным обновление своих данных в военкоматах и ношение военного билета, а повестки будут считаться полученными даже без вручения лично в руки. О других нововведениях — в нашем материале.

Вывод военнообязанных из «тени»

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. Трансляцию заседания парламента вел на YouTube-канале депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). За проголосовали 283 депутата, против — 1, воздержались — 49.

Законопроект сделал обязательным для военнообязанных обновление своих данных в ТЦК (территориальных центрах комплектования, так на Украине сейчас называются военкоматы). Делать это можно будет как очно, так и дистанционно — по имейлу, телефону или через электронный кабинет.

Если в течение 60 дней данные не обновлены, наступает административная ответственность, а это крупные штрафы от 17 до 22,5 тыс. гривен (40 – 53 тыс. руб. – «Газета.Ru») плюс при желании военкомата — лишение права на управление автомобилем через суд, уточнило издание «Страна.ua».

Согласно законопроекту, украинская полиция, обнаружив, что гражданин вовремя не подал сведения о себе, сможет задержать его и доставить в ТЦК. Более того, сотрудники военкоматов смогут обращаться в полицию, чтобы та осуществила привод «нарушителей».

«Это одна из главных новаций законопроекта, — написала «Страна.ua». — По замыслу законодателей, она позволит вывести из «тени» многих военнообязанных, которые ранее скрывались от государства, нигде официально не числясь и проживая не по адресу прописки».

По оценке газеты, таких людей может быть в стране около миллиона .

Нововведение касается и украинцев, проживающих за границей. Предполагается, что они смогут предоставить данные о себе через интернет.

Что ужесточает закон

Закон делает обязательным ношение военного билета для всех мужчин в возрасте 18-60 лет — независимо от их пригодности к службе и прав на отсрочку.

Проверять наличие документа смогут сотрудники полиции, работники ТЦК и пограничники, а при его отсутствии — задерживать нарушителя.

«Теперь отсутствие военного билета, по всей вероятности, может стать поводом для отказа в пресечении границы. Даже для тех, кто имеет на это право. А также, возможно, основанием для задержания мужчины и препровождения его в ТЦК «для уточнения данных»», — отмечается в материале украинского издания.

Также в статье отмечается, что со вступлением законопроекта в силу повестки будут считаться полученными даже без их вручения лично в руки военнообязанному . Если человека не застали дома, то датой «вручения» будет считаться день, когда проставлен штамп о невозможности вручения.

Новым законопроектом освобождены от мобилизации сотрудники практически всех правоохранительных органов Украины, помощники депутатов и владельцы стратегических предприятий. Отсрочку от мобилизации получат инвалиды всех групп и их ближайшие родственники, а также аспиранты, сотрудники СМИ и сферы культуры .

Дембель откладывается

Из законопроекта исключена норма о демобилизации военных после 36 месяцев службы.

«Демобилизация тех, кто с первых дней войны на фронте, была одним из главных обещаний власти накануне внесения этого законопроекта», — напомнила «Страна.ua».

Из итогового текста эта норма была убрана по просьбе Генштаба ВСУ. Теперь законопроект должен отправиться на подпись спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку и президенту Украины Владимиру Зеленскому.