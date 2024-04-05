Протестующие с флагами ЕС и Армении возле саммита ЕС в Брюсселе, 2020 год

«Дрейф от России к Западу»: зачем Армения идет навстречу США и ЕС Пашинян встретится в Брюсселе с Блинкеном и фон дер Ляйен

Премьер Армении Никол Пашинян 5 апреля встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе. Ожидается, что переговоры будут касаться трансатлантической интеграции Еревана. В Москве встречу расценили как антироссийскую, а в Баку видят в ней угрозу для мира в регионе. Что ждать от переговоров в формате США-ЕС-Армения, в материале «Газеты.Ru».

Встреча на высоком уровне в формате США-Евросоюз-Армения состоится 5 апреля в рамках визита в Брюссель армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Переговоры политик будет вести с американским госсекретарем Энтони Блинкеным и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Официальная цель мероприятия — углубление сотрудничества сторон в разных сферах.

Сам Блинкен уверял, что будущий диалог не направлен против третьих стран, а главной темой станет экономическое взаимодействие. Армянская сторона же заявляла, что переговоры будут касаться развития и устойчивости республики. Встреча станет исполнением обещания, данного Пашиняну фон дер Ляйен в испанской Гранаде в октябре 2023 года, — организовать общее мероприятие США и ЕС в поддержку Еревана.

Негативный фон

Подготовка переговоров вызвала особое беспокойство как минимум у двух государств — России и Азербайджана. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подобные мероприятия США и ЕС направленны исключительно против Москвы, о чем говорят они сами:

«Такие встречи вызывают беспокойство у большинства стран региона, потому что нацелены не на достижение мира между Азербайджаном и Арменией, а на дальнейшее внедрение Запада с его крайне деструктивными подходами на Южный Кавказ, создание там новых разделительных линий, принуждение стран региона следовать антироссийской повестке, разрушение их многовековых связей с Москвой».

В то же время глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов не исключил, что совместная конференция США-ЕС-Армения может подтолкнуть Ереван на новые провокации на Южном Кавказе. По его словам, страны далекие от региона тормозят процесс урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

При этом по информации азербайджанского портала Caliber, основной темой беседы Пашиняна, Блинкена, фон дер Ляйен и Борреля может стать евроатлантическая интеграция Армении, а совсем не экономика. Источники утверждают, что много внимания на встрече планируется уделить обороне и безопасности, в том числе военным поставкам и расширению обучающих программ.

«Цели Еревана»

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают предстоящие переговоры. Заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов считает, что встреча США-ЕС-Армения связана с желанием Еревана снизить зависимость от России в военно-политическом и военно-техническом плане .

«Это мероприятие укладывается в рамки внешнеполитического разворота Армении от России в сторону Запада. Пока это происходит чуть-чуть, двухсторонние соглашения действуют и Ереван продолжает находиться в блоках, где доминирует Москва. Тем не менее армянская сторона предпринимает шаги в другом направлении. Насколько разворот будет удачным или глубоким, неизвестно», — пояснил эксперт.

Директор Института Кавказа в Ереване, политолог Александр Искандарян уверен, что целей у поездки Пашиняна несколько. По его словам, она продолжает контакты, которые увеличивают взаимодействие Армении с Западом, в данном случае с США и Европой.

«Речь идет о программах развития сотрудничества, совершенстве механизмов экономического развития и разговорах о безопасности . Последний компонент особенно важен для Армении», — добавил специалист.

Политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев при этом допустил, что в рамках переговоров Блинкен и фон дер Ляйен попытаются сделать упор на экономические аспекты, так как в сфере безопасности сотрудничество сторон уже значительно продвинулось:

» Запад стремится к формированию на Южном Кавказе однородного геополитического пространства . А это несет серьезные вызовы для России и Ирана. До поры до времени нагорнокарабахский конфликт этому мешал, но после событий 2020 и 2023 годов дрейф Еревана на Запад стал неизбежным».

^^^«Черно-белая картина не работает »^^

Поездка Пашиняна на переговоры с Блинкеным и фон дер Ляйен проходит на фоне ухудшения отношений Армении с Россией. Спад наметился еще в 2020 году после нового витка карабахского конфликта и закрепился спустя три года, когда Азербайджан вернул под свой контроль весь спорный регион.

Так, Ереван критиковал российских миротворцев, расположенных в Карабахе, якобы за бездействие, обвинял ОДКБ в отсутствии реакции на атаки Баку на армянской границе и называл ошибкой зависимость от Москвы в сфере безопасности. Словесные пикировки сопровождались и действиями. Армения заморозила деятельность в ОДКБ, пошла на ратификацию Римского статута Международного уголовного суда, несмотря на то что организация санкционировала «арест» президента РФ Владимира Путина, и отказалась от помощи российских пограничников в аэропорту «Звартноц».

С точки зрения Вадима Муханова из ИМЭМО РАН, охлаждение отношений с Арменией было ожидаемым после событий 2020 и 2023 годов, на данный момент ситуация становится только хуже.

«Идет определенная дипломатическая пикировка между Ереваном и Москвой, проблемы нарастают. Ни к чему хорошему это не приведет. В ближнесрочной перспективе отношения России и Армении будут находиться на более низком уровне, чем было в течение всего постсоветского периода. Так сильно он еще не падал, но дна стороны пока не достигли», — добавил эксперт.

Армянский политолог Александр Искандарян заметил, что все же не стоит говорить о полном уходе Еревана от России к Западу, так как в большей степени идет попытка диверсифицировать свои возможности:

«Армения в сфере безопасности ищет варианты за пределами постсоветского пространства и далеко не только на Западе. В основном Ереван вооружения в последнее время покупает у Индии. В экономике наоборот взаимовыгодное сотрудничество с Россией расширяется. Примитивная черно-белая картина в данном случае не работает — уход от кого-то, приход к кому-то. Это попытка Армении выжить в той новой ситуации не только для региона, а как минимум всего постсоветского пространства».

В свою очередь эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев напомнил, что Армения хоть и заморозила свое участие в ОДКБ, но до сих пор работает с Россией в ЕАЭС. По его словам, Ереван в этом году председательствует в экономической организации, что накладывает на него определенные обязательства.

«В конце года Армения должна принять у себя глав государств ЕАЭС. С учетом той отчужденности в российско-армянских взаимоотношениях и присоединению Еревана к Римскому статуту Международного уголовного суда, будет интересно наблюдать за реализацией этого обязательства», — резюмировал эксперт.