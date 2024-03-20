«Заново подпалить Закавказье». В России раскрыли планы НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прямо обвинила НАТО в том, что организация поставила перед собой «задачу-максимум» — открыть второй фронт против России в Закавказье.
«[У НАТО] есть задача-максимум, а именно открыть в Закавказье второй фронт против нашей страны и в целом подпалить заново регион»,
— отметила дипломат в ходе сегодняшнего брифинга (цитата по ТАСС).
Захарова констатировала, что договоренности, которых удалось достичь в регионе при посредничестве Москвы, «буквально сработали как красная тряпка для Запада». «Потому что это была дорога к миру, основанная на взаимном уважении и взаимном учете интересов», — заключила она.
Конфликт Еревана и Баку
Комментируя ситуацию в Армении, дипломат подчеркнула, что Ереван должен нести ответственность за решения, принятые под влиянием стран Запада. Так Захарова прокомментировала заявления премьер-министра Никола Пашиняна о возможной войне с Азербайджаном в случае, если армяне не согласятся уступить ряд сел-эксклавов советских времен.
«Хочется, чтобы за все свои шаги, которые предпринимаются под воздействием западных партнеров или вместе с ними, несли ответственность непосредственно те, кто в Ереване их озвучивает, к России это не имеет никакого отношения», — отметила представитель МИДа.
По словам Захаровой, с российской стороной «не проводились никакие консультации на этот счет», поэтому решение было принято Ереваном исключительно на основе взаимодействий с Западом.
«Ни одна структура, никто не имеет никакого отношения к тем решениям, которые были озвучены в качестве возможных руководством Еревана», — подчеркнула она.
Дипломат также обвинила Пашиняна в том, что тот «запугивает войной» собственный народ. «Необходимо решать эти вопросы в спокойной, конструктивной манере», — резюмировала она.
На прошлой неделе Ереван заявил, что Баку требует передать под его контроль четыре села-эксклава, прилегающих к Тавушской области. Эти территории вошли в состав Армении в 90-е годы.
«Второй фронт»
Ранее депутат от оппозиции в парламенте Армении Арегназ Манукян заявила, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Ереван будет организован зарубежными силами в целях открытия «второго фронта» против России. Это событие станет «точкой невозврата» в отношениях между Россией и Арменией, уверена она.
Манукян также добавила, что подобной ситуацией обязательно воспользуется Азербайджан, чтобы снова эскалировать конфликт в Нагорном Карабахе. Премьера Пашиняна она назвала «армянским Зеленским или [экс-президентом Грузии Михаилом] Саакашвили».
23 февраля армянский портал Factor TV сообщил, что Зеленский в прибудет в Ереван в ближайшее время. Официально о визите не сообщалось.
В Грузии тоже высказывают опасения по поводу возможности «второго фронта» в Закавказье. Так, кандидат в премьер-министры Ираклий Кобахидзе, комментируя недавнее задержание автомобиля со взрывчаткой, который направлялся из Одессы в Воронеж (с помощью взрывчатки, предположительно, должны были быть совершены теракты на территории РФ. — «Газета.Ru»), обвинил Киев в желании «превратить Грузию в мишень для РФ».
«Это еще раз подтверждает то, о чем в открытую говорили чиновники Украины, что они хотели и, наверное, и сейчас хотят открыть «второй фронт» в Грузии. То, что мы услышали от Службы госбезопасности, является очередным подтверждением всего этого», — сказал Кобахидзе.
Турне Столтенберга
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг совершил турне по Южному Кавказу, посетив Азербайджан, Грузию и последней Армению.
В Баку генсек пробыл два дня, встретившись за это время с президентом Ильхамом Алиевым, главой МИДа Джейхуном Байрамовым и главой Минобороны Закиром Гасановым. Отмечалось, что на переговорах с Алиевым обсуждался конфликт в Нагорном Карабахе. Комментируя сложившуюся ситуацию, азербайджанский лидер заявил, что «сейчас, в результате восстановления территориальной целостности Азербайджана, мы очень близки к прорыву».
Следом глава Североатлантического альянса направился в Тбилиси, где его ждали президент Саломе Зурабишвили, премьер Ираклий Кобахидзе и глава МИД Илья Дарчиашвили. Столтенберг по итогам встречи выразил надежду, что Грузия в конце концов станет членом НАТО. Кобахидзе в свою очередь заверил, что Тбилиси остается «одним из самых лояльных и надежных партнеров НАТО».
19 марта Столтенберг добрался до Еревана. Здесь он обсудил с Пашиняном вопросы, связанные с заключением мирного соглашения с Баку, а также взаимодействие Армении и НАТО.
В Кремле, комментируя турне Столтенберга, заявили, что попытки НАТО закрепиться на Кавказе видны невооруженным взглядом. «Есть также понимание, что это стремление вряд ли добавит стабильности в регионе», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.