«Заново подпалить Закавказье». В России раскрыли планы НАТО Захарова заявила, что НАТО стремится открыть второй фронт против РФ в Закавказье

Североатлантический альянс надеется открыть в Закавказье второй фронт против РФ и в целом «подпалить заново» эти территории, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, «красной тряпкой» для Запада стали договоренности, которых страны Закавказья смогли достичь при участи России. Заявление российское дипведомство сделало после завершения турне главы НАТО Йенса Столтенберга в Азербайджан, Армению и Грузию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прямо обвинила НАТО в том, что организация поставила перед собой «задачу-максимум» — открыть второй фронт против России в Закавказье.

«[У НАТО] есть задача-максимум, а именно открыть в Закавказье второй фронт против нашей страны и в целом подпалить заново регион»,

— отметила дипломат в ходе сегодняшнего брифинга (цитата по ТАСС).

Захарова констатировала, что договоренности, которых удалось достичь в регионе при посредничестве Москвы, «буквально сработали как красная тряпка для Запада». «Потому что это была дорога к миру, основанная на взаимном уважении и взаимном учете интересов», — заключила она.

Конфликт Еревана и Баку

Комментируя ситуацию в Армении, дипломат подчеркнула, что Ереван должен нести ответственность за решения, принятые под влиянием стран Запада. Так Захарова прокомментировала заявления премьер-министра Никола Пашиняна о возможной войне с Азербайджаном в случае, если армяне не согласятся уступить ряд сел-эксклавов советских времен.

«Хочется, чтобы за все свои шаги, которые предпринимаются под воздействием западных партнеров или вместе с ними, несли ответственность непосредственно те, кто в Ереване их озвучивает, к России это не имеет никакого отношения», — отметила представитель МИДа.

По словам Захаровой, с российской стороной «не проводились никакие консультации на этот счет», поэтому решение было принято Ереваном исключительно на основе взаимодействий с Западом.

«Ни одна структура, никто не имеет никакого отношения к тем решениям, которые были озвучены в качестве возможных руководством Еревана», — подчеркнула она.

Дипломат также обвинила Пашиняна в том, что тот «запугивает войной» собственный народ. «Необходимо решать эти вопросы в спокойной, конструктивной манере», — резюмировала она.

На прошлой неделе Ереван заявил, что Баку требует передать под его контроль четыре села-эксклава, прилегающих к Тавушской области. Эти территории вошли в состав Армении в 90-е годы.

«Второй фронт»

Ранее депутат от оппозиции в парламенте Армении Арегназ Манукян заявила, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Ереван будет организован зарубежными силами в целях открытия «второго фронта» против России. Это событие станет «точкой невозврата» в отношениях между Россией и Арменией, уверена она.

Манукян также добавила, что подобной ситуацией обязательно воспользуется Азербайджан, чтобы снова эскалировать конфликт в Нагорном Карабахе. Премьера Пашиняна она назвала «армянским Зеленским или [экс-президентом Грузии Михаилом] Саакашвили».

23 февраля армянский портал Factor TV сообщил, что Зеленский в прибудет в Ереван в ближайшее время. Официально о визите не сообщалось.

В Грузии тоже высказывают опасения по поводу возможности «второго фронта» в Закавказье. Так, кандидат в премьер-министры Ираклий Кобахидзе, комментируя недавнее задержание автомобиля со взрывчаткой, который направлялся из Одессы в Воронеж (с помощью взрывчатки, предположительно, должны были быть совершены теракты на территории РФ. — «Газета.Ru»), обвинил Киев в желании «превратить Грузию в мишень для РФ».

«Это еще раз подтверждает то, о чем в открытую говорили чиновники Украины, что они хотели и, наверное, и сейчас хотят открыть «второй фронт» в Грузии. То, что мы услышали от Службы госбезопасности, является очередным подтверждением всего этого», — сказал Кобахидзе.

Турне Столтенберга

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг совершил турне по Южному Кавказу, посетив Азербайджан, Грузию и последней Армению.

В Баку генсек пробыл два дня, встретившись за это время с президентом Ильхамом Алиевым, главой МИДа Джейхуном Байрамовым и главой Минобороны Закиром Гасановым. Отмечалось, что на переговорах с Алиевым обсуждался конфликт в Нагорном Карабахе. Комментируя сложившуюся ситуацию, азербайджанский лидер заявил, что «сейчас, в результате восстановления территориальной целостности Азербайджана, мы очень близки к прорыву».

Следом глава Североатлантического альянса направился в Тбилиси, где его ждали президент Саломе Зурабишвили, премьер Ираклий Кобахидзе и глава МИД Илья Дарчиашвили. Столтенберг по итогам встречи выразил надежду, что Грузия в конце концов станет членом НАТО. Кобахидзе в свою очередь заверил, что Тбилиси остается «одним из самых лояльных и надежных партнеров НАТО».

19 марта Столтенберг добрался до Еревана. Здесь он обсудил с Пашиняном вопросы, связанные с заключением мирного соглашения с Баку, а также взаимодействие Армении и НАТО.

В Кремле, комментируя турне Столтенберга, заявили, что попытки НАТО закрепиться на Кавказе видны невооруженным взглядом. «Есть также понимание, что это стремление вряд ли добавит стабильности в регионе», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.