Военная операция на Украине, день 767-й

8:40

Сводка Гладкова о повреждениях после утреннего обстрела:

- В Белгороде выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома.

- Повреждены 18 частных жилых домовладений, в двух был пожар.

- Осколками посечено три автомобиля.

- Повреждения на линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения. Аварийные службы выехали на места. ⠀ - Повреждены несколько частных домовладений в поселках Майский, Дубовое, Таврово.