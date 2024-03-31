Военная операция на Украине, день 767-й

В поселке Харьковской области из-за обстрела погиб 19-летний мужчина — глава ОВА Олег Синегубов
Снаряд попал в землю, также пострадал 27-летний мужчина, он госпитализирован.
В Одессе обломки дрона упали на объект энергетики, обесточены несколько населенных пунктов, пострадавших нет — Силы обороны юга Украины
Сводка Гладкова о повреждениях после утреннего обстрела:
- В Белгороде выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома.
- Повреждены 18 частных жилых домовладений, в двух был пожар.
- Осколками посечено три автомобиля.
- Повреждения на линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения. Аварийные службы выехали на места. ⠀ - Повреждены несколько частных домовладений в поселках Майский, Дубовое, Таврово.
В результате обстрела Белгородской области пострадала женщина, в чьем частном доме начался пожар — губернатор Вячеслав Гладков
У нее ожог руки второй степени, госпитализация не потребовалась.
Франция в течение года передаст Украине сотни старых бронетранспортеров VAB — министр обороны Себастьян Лекорню
Некоторым БТР уже более 40 лет, но они «до сих пор на ходу», заявил министр. Также Украина получит дополнительные зенитные ракеты Aster 30 для французской системы ПВО SAMP/T.
В результате вчерашнего удара по Харькову пострадали два человека, многоквартирный жилой дом и школа — мэр Игорь Терехов
Среди пострадавших 35-летний мужчина и 77-летняя женщина, уточняет издание «Страна».
Из-за утреннего обстрела в Белгороде начался пожар в частном доме. У еще одного частного дома выбиты стекла, повреждена крыша гаража.
Пять взрывов за ночь в городе Стрыя Львовской области на западе Украины — украинское издание «Страна»
Власти региона сообщили о ракетном ударе. До этого город уже дважды попадал под обстрелы.
Штурмовики Су-25 ВКС России сорвали ротацию ВСУ на Северодонецком направлении — Минобороны
Уничтожены специальная технику и солдаты противника.