«Мы знаем поименно»: ФСБ получила данные об организаторах терактов в России

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что российским спецслужбам известны организаторы терактов на территории страны. По его словам, ведомство делает все необходимое, чтобы «найти и наказать этих негодяев». Последние 10 дней в России проходят задержания исполнителей теракта в «Крокусе» и их пособников, в рамках усиления мер безопасности после теракта в Дагестане провели КТО, а в Самарской области задержали предполагаемого пособника РДК*.

Глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, как российские спецслужбы работают над выявлением «современных власовцев». Отрывок разговора с директором ФСБ Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Бортникова, проводится большая работа, силовики видят проблемы, которые возникли с учетом спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что ФСБ известны «те, кто ушел и организовал боевые подразделения», и те, кто «намеревался это сделать».

«Все правоохранительные органы и спецслужбы страны этим активно занимаются. Как сказал наш президент [Владимир Путин], мы знаем поименно, кто является организаторами подготовки и проведения акций на нашей территории», — добавил глава ФСБ.

Глава ФСБ отметил, что ведомство делает все необходимое для того, чтобы «найти и наказать этих негодяев».

Задержание террористов из «Крокуса» и их пособников

Последние 10 дней в России проходят задержания исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» и причастных к этой трагедии. Непосредственно нападавших спецслужбы задержали 23 марта в Брянской области. По данным ФСБ, террористы пытались скрыться на Украине.

Помимо четырех нападавших, суд отправил под арест еще пятерых человек. Это отец и братья Исломовы, Алишер Касимов и Назримад Лутфуллои. Все они, как считает следствие, причастны к организации теракта.

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«Исломов и два его сына, продавшие автомобиль Renault террористам, как и Касимов, сдавший им квартиру, были осведомлены о намерениях <...> совершить теракт, знали о его подготовке, способствовали им в этом», — сообщил источник агентства ТАСС.

Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Назримад Лутфуллои, по данным Telegram-канала 112, участвовал в схеме финансирования террористов. Как сообщил адвокат обвиняемого, Лутфуллои частично признал вину.

КТО в Дагестане

31 марта в Махачкале и Каспийске был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов сообщил, что несколько террористов заблокированы в своих квартирах. По данным журналиста, спецслужбы получили информацию о вооруженных людях, причастных к террористической деятельности.

В ходе КТО задержали троих человек, которые, по данным Национального антитеррористического комитета (НАК), планировали теракты. При осмотре мест задержания были обнаружены автоматы, боеприпасы к ним и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что операция проводилась в рамках усиления безопасности после теракта в «Крокусе». Telegram-каналы также пишут, что задержанные могут быть причастны к нападению на концертный зал в Красногорске, однако эта информация пока не подтверждена официально.

Предотвращение теракта в Самарской области

26 марта, через четыре дня после трагедии в «Крокусе», НАК также сообщил о предотвращении теракта в Самарской области. По данным комитета, его планировал гражданин РФ 1994 года рождения, пособник «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией).

Как заявили в НАК, в период с 2022 по 2024 год мужчина публично занимался дискредитацией Вооруженных сил РФ, а в 2023-м был завербован украинской спецслужбой при посредничестве активиста РДК Александра Кудашева. По версии ведомства, по указанию кураторов он забрал из тайника самодельное СВУ, которая сам же и изготовил, и собирался подорвать его в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций.

При задержании мужчины СВУ взорвалось, он не выжил. Дома у него была обнаружена лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, компоненты для их изготовления, а также еще одно готовое к применению СВУ. В его телефоне правоохранители нашли переписку с куратором и материалы, подтверждающие его причастность к террористической деятельности, координируемой украинскими спецслужбами.