«Промышленность не творит чудеса»: в Германии прекратили производство нужных Киеву Taurus

Глава немецкого представительства компании – производителя ракет MBDA Томас Готтшильд сообщил, что выпуск крылатых ракет Taurus в ФРГ приостановлен из-за отсутствия новых заказов от правительства. По его словам, оборонке нужны долгосрочные контракты, так как в иных случаях она не сможет «творить чудеса» и поставлять боеприпасы в короткий срок. Говоря об передаче ракет Киеву, Готтшильд отметил, что они могли бы стать «важным дополнительным компонентом в сложившийся ситуации».

«Вызов для отрасли»

В Германии приостановили производство ракет Taurus, так как для их выпуска требуются новые заказы федерального правительства, сообщил в интервью газете Augsburger Allgemeine немецкого представительства компании – производителя ракет MBDA (Matra BAE Dynamics Aérospatiale) Томас Готтшильд.

По его словам, производить боеприпасы впрок запрещает закон, для их выпуска нужен соответствующий заказ от государства, чего в случае c Taurus не произошло.

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«Это вызов для нашей отрасли, когда производство прерывается, как в случае с Taurus. В таких случаях наши поставщики, которыми часто являются малые и средние компании, прекращают производство. Зачастую они не могут позволить себе финансовое содержание производственных линий. Поэтому, если мы получим новые заказы на Taurus, нашим поставщикам сначала придется переориентироваться и, например, обеспечить себя сырьем», — рассказал Готтшильд.

Почему заказывать оружие надо заранее

При этом предприниматель отметил, что оборонная промышленность не может «творить чудеса» и схема «сегодня заказали — завтра получили» в таких условиях работать не будет:

«Поэтому в беседах с политиками мы всегда говорим, насколько сильно зависим от планирования заказов. Оборонной промышленности нужны долгосрочные контракты, чтобы иметь возможность поставлять боеприпасы в короткий срок в будущем».

Он добавил, что обороной промышленности нужна базовая нагрузка, чтобы поддерживать цепочки поставок, испытательное оборудование на современном уровне и компетентность сотрудников. Тогда в чрезвычайной ситуаций, которая сложилась сейчас, компании будут иметь возможность быстро нарастить производство.

Положительным примером в этом плане предприниматель назвал инициированный Германией заказ от ряда стран по выпуску до 1 тыс. ракет для систем ПВО Patriot, которые MBDA будет производить с американским партнером Raytheon на своем заводе в Шробенхаузене. При таких условиях в производство можно инвестировать.

Готтшильд также сообщил, что MBDA «настаивает на более быстрых федеральных решениях по заказам для промышленности». Некоторые из заказов уже согласованы, но им еще предстоит пройти через парламент.

«Мы пока не раскрываем никаких подробностей. Но одно можно сказать наверняка: Германия должна заказать больше боеприпасов для бундесвера», — заключил он.

Taurus для Украины

В беседе с главой подразделения MBDA журналист Augsburger Allgemeine также затронул тему поставок Taurus на Украину. Готтшильд отметил, что ракеты могли бы стать «важным дополнительным компонентом в сложившейся ситуации», однако комментировать саму возможность поставок отказался.

«Будут ли и на каких условиях поставляться в Украину крылатые ракеты Taurus — это политическое решение федерального правительства», — подчеркнул он.

От поставок Киеву этих боеприпасов последовательно отказывается канцлер Германии Олаф Шольц — несмотря на то, что «за» высказываются многие политики. В начале марта лидер ФРГ в очередной раз подчеркнул, что об отправке на Украину крылатых ракет не может быть и речи:

«Не может быть так, что поставляют боевую систему, которая имеет очень большую дальность действия, не задумываясь, как осуществлять контроль над ней. А если хочешь контролировать и это возможно только в случае участия немецких военных, то это (поставки. — «Газета.Ru») полностью исключено».

Похожего мнения придерживается и министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, ФРГ отказывается от поставок, потому что не хочет быть «воюющей стороной» в этом конфликте. Более того, глава оборонного ведомства уверен, что Taurus не повлияет на исход боевых действий на Украине.

Германия также косвенно отказалась и от кругового обмена вооружениями, который предлагал глава МИД Великобритании Дэвид Кемерон. Он сообщил, что правительство королевства «готово рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины», и помочь ФРГ разрешить все вопросы, связанные с поставками Taurus. Несмотря на то, что идею поддержала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, в немецком кабмине заявили, что им нечего добавить к отказу Шольца.

«Канцлер говорил, что ни напрямую, ни косвенно не хочет, чтобы немецкие солдаты были задействованы в этом конфликте (контролируя применения Украиной Taurus. — «Газета.Ru»), это остается актуальным», — сказал представитель бундестага Штеффен Хебештрайт.