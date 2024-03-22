«С кем проводить переговоры?» Россия заявила о будущей нелегитимности Зеленского Небензя: Зеленский после отмены выборов станет нелегитимным президентом с 21 мая

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Владимир Зеленский, отменив выборы, перестанет быть легитимным президентом, а России не с кем будет проводить гипотетические мирные переговоры. Кроме того, он назвал цель Москвы по демилитаризации Украины выполненной, так как ВСУ давно «выживают» за счет не собственных вооружений, а вооружений НАТО. О чем еще говорил постпред в Совбезе ООН — в материале «Газеты.Ru».

«В страхе проиграть выборы»

Владимир Зеленский с 21 мая будет нелегитимным президентом Украины, если в стране не проведут выборы, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

«Единоличное решение киевского диктатора не проводить президентские выборы, очевидно в страхе их проиграть, принятое в нарушение конституции Украины, делает его нелегитимным с 21 мая», — подчеркнул он.

Небензя заговорил о выборах на Украине в контексте возможных мирных переговоров, о которых, по его словам, призывают зарубежные партнеры.

«Киевский режим, как мы уже не раз убеждались, в принципе недоговороспособен. И еще и сам себе законодательно запретил какие-либо переговоры с Россией. Хотел бы задать всем присутствующим вопрос: а с кем нам эти переговоры хотя бы гипотетически проводить?» — спросил постпред.

Офис президента Украины уже подготовил обращение в Конституционный суд страны насчет полномочий Зеленского после их истечения после 20 мая 2024 года, когда завершается его президентский срок. В обращении два вопроса. Первый касается возможности проведения на Украине президентских выборов в условиях военного положения. Второй — о легитимности статуса Зеленского после 20 мая, когда формально истекает срок его полномочий.

Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 года. Согласно Конституции страны, проводить их во время военного положения запрещено. При этом 108-я статья основного закона Украины гласит, что президент продолжает исполнять обязанности до инаугурации своего преемника.

19 декабря Зеленский сообщил, что не готов проводить выборы. «Нельзя проводить выборы во время войны. Мы можем действовать только согласно законодательству Украины. И живу я согласно законам Украины. По крайней мере, все для этого делаю», – сказал он.

6 марта ЦИК Украины постановил, что после завершения своего президентского срока Зеленский останется легитимен на посту главы государства.

«Вы готовы воевать?»

На сегодняшнем заседании Совбеза Небензя обвинил страны Запада в том, что те своей риторикой рискуют перевести конфликт на Украине в новую острую фазу.

«Осознаете ли вы, что своей безответственной риторикой вы повышаете ставки и рискуете перевести конфликт в новую острую и непредсказуемую фазу? Готовы ли вы воевать с Россией в ваших странах, и понимает ли последствия ваших действий широкая европейская общественность?» — сказал постпред.

Небензя также обвинил западные страны в том, что те «подвели Украину к краю пропасти» и лишили страну всех ресурсов, а украинцев — права на достойное будущее.

«Сейчас у вас начинается мандраж и метания потому, что ваши действия по нанесению России стратегического поражения или хотя бы ее ослаблению не принесли желаемого результата», — обратился он к представителям стран Запада.

Небензя посоветовал немцам и французам не забывать уроки истории, «чтобы потом не кусать локти», и добавил, что 22 марта отмечается 210-летие входа русской армии в Париж.

»​​Парижу нужно помнить важную вещь: они будут рассматриваться в качестве законной и даже приоритетной цели для нашей армии. Возможно, пришло время честно ответить себе на вопрос: что для вас представляет большую ценность — жизнь и благополучие собственных граждан или иллюзорная мечта ослабить Россию», — сказал дипломат.

Цели на Украине

Небензя назвал изначально поставленную Россией цель по демилитаризации Украины «выполненной», так как у Киева не осталось своего оружия, а украинские военнослужащие давно используют западные поставки.

«С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО», — подчеркнул он.

Постпред также указал на то, что НАТО преуменьшает масштабы участия в «поддержании на плаву своих киевских подопечных». По его словам, они гораздо шире, чем это пытаются представить в Вашингтоне и Брюсселе.

Кроме того, есть сотни доказательств того, что вовлечены в конфликт напрямую, а не опосредованно. «Отрицать этот факт бесполезно, его доказывают сотни других иностранных военных советников и наемников, которых западные столицы тщетно пытаются скрыть от собственной общественности», — заключил дипломат.