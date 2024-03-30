Зеленский допустил переговоры с Россией до выхода на границы 1991 года. Почему он передумал? Зеленский впервые допустил переговоры с Россией до выхода на границы 1991 года

Зеленский допустил переговоры с Россией после того, как Украина вернет контроль над территориями, утраченными осенью 2022 года. Украинский президент убежден, что это изменит мнение мирового сообщества о конфликте и заставит Москву принять диалог. Украина настаивает на проведении переговоров по «формуле мира», которая подразумевает возвращение Украине контроля над территориями республик Донбасса. Россия такой сценарий исключает.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры Киева и Москвы могут начаться до того, как Украина сможет выйти на границы 1991 года. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CBS News.

По мнению Зеленского, если Украина восстановит контроль над территориями, утраченными после февраля 2022 года, это может привести к изменению отношения других стран, которые до сих пор сомневались «поддерживать Украину или нет». Украинский президент считает, что в таком случае колеблющиеся страны могут перестать поддерживать Россию, и Москва, вероятно, будет готова к диалогу.

«Нам не нужно будет деоккупировать все наши территории исключительно военным путем. Я уверен: когда он [президент России Владимир Путин] потеряет то, что он захватил, начиная с 2022 года, он будет готов к диалогу», — сказал Зеленский.

Украинские власти ранее не раз высказывались о намерении вернуть все территории, которые заняла Россия. В 2014 году Россия присоединила Крым, а осенью 2022 года в состав России вошли ЛДНР, Запорожская и Херсонская области.

«Формула мира» Зеленского

После присоединения Россией четырех регионов Зеленский издал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины об отказе от ведения переговоров с Москвой до тех пор, пока президентом России остается Владимир Путин.

Украина настаивает на том, что переговорный процесс должен проходить по так называемой «формуле мира», которую в ноябре 2022 года представил украинский президент. Она состоит из десяти пунктов, включая вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всех пленных и некоторые другие условия.

15 января этого года после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что Украина попросила ее страну организовать в Берне саммит по «формуле мира». 25 февраля глава администрации украинского президента Андрей Ермак заявил о возможности приглашения российской стороны на вторую конференцию, а позднее Зеленский подтвердил намерение Киева передать Москве на этом форуме свой план урегулирования, однако подчеркнул, что не считает это переговорами.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что переговоры с Россией по поводу урегулирования конфликта могут состояться между первой и второй встречами на высшем уровне по «формуле мира».

Россия считает «формулу мира» неприемлемой и исключает переговоры на ее основе. По мнению президента Путина, «формула мира» Владимира Зеленского — это запретительные требования для переговоров между Украиной и Россией. В начале 2024 года Путин заявлял, что боевые действия можно было закончить еще в 2022 году по итогам переговоров в Стамбуле, однако Украина, по его словам, «выбросила в помойку все договоренности».

Комментируя заявление Кулебы, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «формула мира» Зеленского строится на мухлеже и обманом пытается затянуть больше участников.

«Договоренности, некие инициативы, некие соглашения, документы, предлагаются в их совокупности, в их целостности. [Здесь же наблюдается] попытка в очередной раз смухлевать, <...> очередной обман. Они для чего это делают? Для того, чтобы привлечь как можно большее количество стран, которые из списков пунктов найдут хотя бы что-то для себя интересное — например, гуманитарная помощь, содействие гражданскому населению — и таким образом включить их в эту ловушку», — сказала она.

ВСУ придется отступать

Зеленский ранее допустил, что ВСУ придется отступать, если США прекратят оказывать финансовую поддержку Украине.

«Если не будет американской поддержки, это означает, что у нас не будет ни противовоздушной обороны, ни ракет Patriot, ни средств для радиоэлектронной борьбы, ни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов», — рассказал украинский лидер в интервью The Washington Post.

По словам президента Украины, в этом случае украинские военные начнут отступать «шаг за шагом». Он отметил, что этот конфликт научил Украину, что если Киев не предпримет меры для контрнаступления, то «это непременно сделает Россия».

Зеленский также отметил, что без поддержки конгресса США у Украины будет большой дефицит ракет. Украинский президент считает, что предпринимаемых Киевом и Вашингтоном усилий для продвижения в зоне конфликта недостаточно.

Так как российские беспилотники, ракеты и высокоточные бомбы прорывают украинскую оборону и попадают по важной военной инфраструктуре, то это не оставляет Украине «другого выбора, кроме как нанести ответный удар через границу», заключил украинский президент.