«Китай говорит здравые вещи»: Лавров одобрил план Пекина по Украине Лавров заявил о преимуществах плана Китая по урегулированию конфликта на Украине

Россия разделяет взгляд Китая на украинский конфликт, заявил Лавров. Год назад Пекин предложил свою формулу мира, которая ничего не говорит о выводе российских войск или новых границах по итогу конфликта. КНР призвала только к переговорам и прекращению огня. Кроме того, Пекин выступает против санкций и расширения военных блоков. Это нравится Москве намного больше «безумной» формулы Зеленского.

Россия одобряет план Китая по решению конфликта на Украине, в отличие от «безумной» формулы украинского президента Владимира Зеленского, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Известиям».

«Китай говорит здравые вещи <...> Мы позитивно отреагировали, потому что, в отличие от совершенно безумной с точки зрения дипломатических перспектив «формулы Зеленского», китайский план опирался на анализ причин происходящего и учитывал необходимость эти первопричины кризиса устранить», — пояснил Лавров.

Он отметил, что китайская позиция выстроена от общего к частному. Прежде всего Китай указывает на общий «непорядок» в мировой сфере безопасности из-за невыполнения устава ООН. Кроме того, Пекин выступает против санкций.

«В китайском документе говорится, что односторонние санкции, которыми Запад стал пользоваться активно и задолго до украинской ситуации, тоже раздражитель, который необходимо устранить», — сказал Лавров.

По мнению Китая, для решения конфликта на Украине нужно обеспечить равную безопасность обеим сторонам. Россия, по словам Лаврова, это поддерживает.

Фактически Китай предложил не план, а сборник тезисов, которые отражают его позицию. Как реализовать эти принципы в жизни, Пекин не уточнил. Лавров объяснил, что это можно понять только за столом переговоров.

«Но не на условиях ультиматума, который уже давно повторяют и Зеленский, и его хозяева в Европе, и в Лондоне, и в Соединенных Штатах, <...> а на основе серьезного разбора существующих проблем в сфере безопасности, на основе принятия реалий на земле. И на основе гарантий законных интересов безопасности РФ. Мы в ответ будем готовы гарантировать законные интересы других участников процесса», — сообщил российский министр.

«Реалии на земле» в его интерпретации включают признание «законных со всех точек зрения» интересов населения Донбасса и Новороссии (ее территория включает юго-восток Украины, от Харькова до Одессы).

Лавров добавил, что для переговоров с Россией Зеленский должен отменить украинский закон о запрете подобного диалога. Кроме того, 20 мая президентский срок Зеленского истекает, а новые выборы в условиях военного времени он решил не проводить. Отвечая на вопрос, признает ли Россия его нелегитимным, Лавров предложил подождать.

«Что будет 21 мая — давайте доживем до этого. Может, нам и не потребуется ничего признавать», — сказал глава МИД.

Также он указал, что Россия не будет вести переговоры по Украине с США, пока в Пентагоне не перестанут называть Москву врагом. Россия и тут хочет, чтобы было обеспечено «уважение друг друга» и баланс интересов.

«В условиях, когда нам объявлена война, сказать, что, ну, давайте, мы там воюем с вами, помогаем украинцам наводить современные виды дальнобойного оружия на ваши гражданские и инфраструктурные объекты, пускай там они стреляют друг в друга, а мы давайте сядем поговорим. Это смешно и не делает чести тем людям, которые в этой администрации в Вашингтоне занимаются внешней политикой», — резюмировал Лавров.

Министр добавил, что российский президент Владимир Путин «никому не верит», но Россия все равно готова разговаривать о конфликте, только не на основе формулы мира Зеленского. Объясняя, почему Москва против украинской позиции, Лавров заявил о «геноциде», который Киев устроит, если Украина вернет себе Крым и Донбасс (правительство Зеленского настаивает на возвращении к границам 1991 года).

Кроме того, Лавров счел нереалистичным требование Украины о репарациях и трибунале для России.

«Суть этой формулы [Зеленского]: Россия должна капитулировать, Россия должна уйти из Крыма, из Донбасса, из Новороссии, Россия должна заплатить контрибуции, российское руководство должно приехать в Гаагу и сдаться в трибунал, и Россия должна добровольно согласиться на ограничения своих вооружений <...> Всерьез, люди без улыбки, на голубом глазу заявляют, что это единственная формула», — поразился Лавров.

Мирный план Китая

Китай предложил свой вариант 24 февраля 2023 года, в годовщину конфликта. Сборник тезисов из 12 пунктов опубликован на сайте китайского МИДа.

В первом же пункте говорится о необходимости уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран. Международное право должно применяться одинаково к каждому, без двойных стандартов. Следует отказаться от «менталитета Холодной войны».

«Безопасность страны не должна обеспечиваться за счет других. Безопасность региона не должна достигаться за счет укрепления или расширения военных блоков <...> Не существует простого решения сложной проблемы. Все стороны должны <...> работать вместе ради мира и стабильности на Евразийском континенте», — подчеркнул Китай.

Россия и Украине впервые упомянуты в третьем пункте о прекращении боевых действий. Там сказано, что надо как можно скорее начать прямой диалог между сторонами и договориться о прекращении огня. Переговоры, по оценке китайского МИДа, — это единственный реальный вариант разрешить кризис.

«Конфликты и войны никому не выгодны. Все стороны должны сохранять рациональность, <...> избегать раздувания пламени и обострения напряженности <...> Все стороны должны поддержать Россию и Украину в работе в одном направлении», — призвал Китай.

О выводе российских войск или границах по итогу конфликта МИД КНР ничего не говорит. Вместо этого Пекин указал, что поддерживает обмены военнопленными, и попросил обе стороны избегать нападений на мирных жителей, гражданские объекты и «мирные ядерные объекты». Китай также отметил, что против использования ядерного оружия.

Отдельно китайская сторона высказалась против санкций, при этом не называя их конкретных авторов.

«Односторонние санкции и максимальное давление не могут решить проблему; они только создают новые проблемы. Китай выступает против односторонних санкций <...> Соответствующие страны должны прекратить злоупотреблять односторонними санкциями <...>, чтобы внести свой вклад в деэскалацию украинского кризиса», — сообщил МИД.

Формула Зеленского

Президент Украины представил ее 15 ноября 2022 года во время саммита лидеров G20. Отдельно он изложил тезисы в своем Telegram-канале. Всего их 10, в отличие от китайского плана, они расписаны короткими фразами.

«Украине не следует предлагать пойти на компромисс со своей совестью, суверенитетом, территорией и независимостью <...> Если Россия говорит, что якобы хочет положить конец этой войне, пусть доказывает это делами <...> Мы не позволим России переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальной дестабилизации <...> Есть ряд решений, которые можно реализовать, чтобы действительно гарантировать мир», — предварил свои тезисы Зеленский.

Предложения Украины он назвал справедливыми и конкретными. Первым пунктом президент поставил обеспечение радиационной и ядерной безопасности. Далее, в том числе, сказано о выводе российских войск, прекращении боевых действий и «восстановлении территориальной целостности Украины». Вдобавок Киев требует, чтобы Россия освободила «всех заключенных и депортированных лиц». Отдельно есть пункт о «восстановлении справедливости» без пояснений.

Зеленский отдельно говорил в ООН, что часть формулы мира — «наказание» России. Речь о санкциях, репарациях и трибунале.

«Чего нет в нашей формуле [мира] — нейтральности. Те, кто говорит о нейтральности, когда под угрозой наши ценности и сам мир, они имеют в виду что-то другое, они говорят о безразличии: «Каждый сам за себя». Вот что они говорят. <...> Они выражают сочувствие лишь для протокола», — подчеркнул тогда украинский лидер.